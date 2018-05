Netradiční advokáti zrušili pevné linky i vlastní stoly. Novalia dosáhla s devíti právníky obratu 25 milionů

Pokud bychom hledali synonymum pro netradiční a nekonzervativní advokátní kancelář, přišli bychom právě na Novalii. Nejen, že v ní nikdo nepoužívá pevnou telefonní linku, ale žádný advokát nemá ani svůj pracovní stůl. Fungují v takzvaném hotelovém systému, každý si ráno musí zabrat pracovní místo, které je zrovna volné. A pokud chce pracovat třeba z domova, není to žádný problém. V Novalii nepotkáme ani žádnou asistentku, o administrativu se starají hlavně studenti práv.

„Způsob, kterým pracujeme, je dost radikální a opticky odlišný od toho, jak vypadají jiné advokátní kanceláře. Každý večer po sobě musíte nechat zcela čistý stůl. Když to někomu vyprávím, setkávám se s reakcí: To bych nezvládl, papíry musím mít nastlané kolem sebe, jinak nemůžu pracovat,” směje se advokát Pavel Marc, který sice firmě nešéfuje, ale svou reputací i zkušenostmi působí na ostatní jako přirozená autorita.

Právě Marc před třemi lety vznik kanceláře inicioval a vymyslel pravidla jejího fungování. Všechno chtěl nastavit moderně a otevřeně. I kvůli tomu odmítl tradiční název, kteří mu mnozí doporučovali: Marc & partneři.

Dominantní jsou startupy

Přizval k sobě i některé své dřívější koncipienty, například nynější advokátku Terezu Jandáčkovou. Ta se začala věnovat startupům a spoluvytvořila tak dominantní specializaci nové firmy. „Soustředíme se na digitální ekonomiku. Našimi klienty jsou investoři do startupů, startupy jako takové či technologické společnosti,” vysvětluje Pavel Marc.

Kancelář pracuje například pro vyhledávač letenek Kiwi.com či CreativeDock. „V poslední době se to už mění, ale když jsme začínali, advokáti se o startupy nezajímali a neměli pro ně řešení,” říká Tereza Jandáčková. Právě ona sehrála v nabírání těchto klientů klíčovou roli, společně s kolegy totiž obcházela odborné konference, soutěže i startupové akcelerátory, zadarmo školili.

„Pracovali jsme i pro startupy, které byly úplně na začátku a neměly peníze. Domlouvali jsme se pak třeba na rozložení plateb,” vzpomíná Jandáčková. Že by přímo do některého startupu sami advokáti investovali, nebo jako svůj podíl nabídli bezplatné právní poradenství, se ale dosud nestalo: „Než k tomu případně dojde, bude nutné se vypořádat i s etickou otázkou možného střetu zájmů.”

„Technologicky uvažujeme stejně jako startupy, nemusí nám nic vysvětlovat. Očekávají, že člověk bude dostupný kdykoliv a kdekoliv,” otevírá další souvislost Tereza Jandáčková. „Klienti očekávají, a tato změna přišla asi před rokem a půl, že budete pracovat na sdíleném dokumentu online,” dodává k tomu Marc. Je to podle něj bezpečnější rovněž s ohledem na mlčenlivost a advokátní tajemství. Narozdíl od přílohy v e-mailu je totiž ve sdíleném dokumentu vidět, kdo s ním pracoval.

Radili Orkle, Altranu či Burdě

Kancelář teď stojí na třech pilířích. Vedle digitální ekonomiky pracuje na akvizicích a prodejích podniků a věnuje se rovněž firmám, kterým poskytuje kontinuální právní služby a vlastně nahrazuje jejich podnikové právníky.

Novalia zastupovala například norskou potravinářskou skupinu Orkla při koupi výrobce mražené zeleniny Agrimex Vestec. Pro francouzský Altran kupovala českého výrobce komponentů pro automobilový průmysl Swell. Pracuje také pro farmaceutickou firmu Baxter nebo nově pro Serum Institute, indického investora, který u Prahy buduje výrobnu vakcín. Mezi klienty kanceláře taktéž patří například vydavatelství Burda Praha, Moravskoslezské cukrovary či Tyrolit ze skupiny Swarovski.

Ke zmíněným specializacím se teď přidává ještě čtvrtá. Tereza Jandáčková totiž rozjíždí společně s Ivou Javorskou, nejnovější partnerkou kanceláře, projekt Art Law, tedy právo v umění. Pracují podle svých slov jak pro umělce, tak pro galerie či investory do umění.

Vydělávají víc než dřív

Novalia je specifická také tím, že nezaměstnává žádné advokátní koncipienty. „Práce, kterou děláme, je natolik odborná, že koncipienty zatím nepotřebujeme. A ještě se necítíme být tak velkými a zavedenými, abychom mohli koncipienty vychovávat. Rád bych k tomu přistupoval zodpovědně. Jako školitel jsem sice vychoval některé své nynější společníky, ale není to žádná legrace,” říká Marc.

Konstrukce celé firmy je na českém trhu netradiční. Všichni advokáti jsou totiž jejími partnery a rozdělují si tak mezi sebou zisk. Neznamená to však, že by všichni vydělávali stejně. „Používáme vzorec inspirovaný americkým modelem. U každé zaplacené faktury určíme role: kdo klienta přivedl, komu klient volá, když se něco pokazí, kdo přinesl konkrétní projekt, kdo jej dozoruje a kdo věc skutečně odpracoval. Každý kvartál odečteme výdaje, rezervu a zbylé peníze si pak rozdělíme podle vzorce. Ten systém je velmi motivační, rychle mění uvažování advokátů. Najednou nejde o vzdušné bonusy, ale o peníze, které se rovnou rozdělují,” popisuje Marc.

„Někdo je lepší na získávání práce a někdo na realizaci, bez ohledu na služební věk. Náš systém odměňuje advokáta za to, co mu jde nejlíp,“ dodává Tereza Jandáčková.

Kancelář se strefila do správné doby, všichni prý vydělávají stejně nebo víc, než vydělávali v zavedených firmách. A rychle se dostali také do prestižního žebříčku The Legal 500.

Další růst kanceláře může podle Marce přijít jen s příchodem nových advokátů. „Novalia je také otevřená advokátům, kteří nemohou pracovat 10 ani osm hodin denně. Náš způsob dělení zisku pro ně může být hodně výhodný,” říká Marc. Ideálně by prý jednou kancelář měla mít 25 až 30 advokátů.