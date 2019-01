Než dostanete stavební povolení, pól se posune k Čeljabinsku, ne-li rovnou do Číny. Komentář K. Havlíčka

Zrovna jsem četl, jak se severní magnetický pól posouvá. Dřív byl pod Kanadou, teď je někde pod Sibiří. A je to pořádný fičák: údajně se přemístí o 64 kilometrů za rok! Já jsem tedy vůbec nečekal, že se póly mohou posouvat, ale když už to tvrdí i vědci a když to zatím nepopřel ani ten speciální fakenewsový pravdopatentní úřad, bude to možná fakt. Ale kdybych to čekal, určitě bych měl hned od počátku podezření, že za tím zase budou Rusové. Nastavíte si kompas a střelka nebude ukazovat na sever, nýbrž někam do východních dálav.

Nejvíc mi je líto pana Rosse, který ten pól v roce 1831 objevil. Kdyby na to původní místo dnes dorazil, bude tam nejspíš stát fast food a kousek od něj na zasněžené pláni (představuji si, že zasněžená pláň je důstojné místo pro takový severní magnetický pól) ohrádka s popelníkem pro potrestané kuřáky. Jediné, co mě zaráží, je zpráva, že jižní magnetický pól prý stepuje směrem k Argentině. Přitom tam se od války o Falklandy a od té doby, co s výjimkou muzikálových sálů utichl humbuk kolem Evity, celkem nic nedělo, soudě podle sporých informací v tisku. Snad to nejsou známky nového vychylování světové rovnováhy!

Ale k tomu posouvání. Posouvá se všechno, jen jsou s tím někdy problémy. Dálniční opraváři posouvají betonové bariéry tam a zpátky. Proč je posunuli tam, nikdo neví, protože dál se dlouho nic nedělo. Proč je posunuli zpátky, je jasné: aby rozšířili největší české parkoviště. Evropská unie posouvá čas tam a zpátky. Suverénní státy zkameněly nad tou junckerovskou liberalizací tak, že se nakonec nejspíš nic neposune. Nějaký ambiciózní politik by mohl navrhnout svěží kompromis: zavedeme jarní čas a nařídíme si hodinky o půl hodiny dříve nebo později, každý podle svého gusta.

Macron posunul hranici maximální rychlosti z devadesátky na osmdesát a teď ji asi zase po celonárodní diskusi v rámci hlubokých reforem posune zpět. Nejsem si jist, jestli toto zásadní gesto usmíří žluté vesty. Pardubické Dynamo (kdysi známé pod sloganem „Tesla je svatá a Hašek je bůh") se posouvá do pásma sestupu a s krvácejícím srdcem začínám tušit, že na rozdíl od Dana Ťoka, Jeana-Clauda Junckera a Emmanuela Macrona tak flexibilní zpětný posun od našich chlapců předpokládat nelze.

Někdy se ovšem něco posouvá tak pomalu, že se téměř zdá, jako by se to neposouvalo vůbec. Chytrolíni, kteří mají z literatury nastudováno, že pantha rei, dobře vědí, že to není pravda, ale jak to má asi poznat průměrný člověk občanskozákoníkový? Po desetiletí všichni nadávají, že než dostanete stavební povolení na stavbu lepšího kurníku, uplyne doba, za jakou za Otce vlasti bez potíží spíchli jediný most, který v Praze ještě drží.

Zdroj uvádí, že průměrná délka povolovacích procesů činí více než pět let a rekord zaznamenaný ze statistického vzorku 42 tisíc bytů a 1700 rodinných domů dosáhl 24,8 roku. To ovšem platí, pokud nedojde k soudnímu přezkumu! Materiál, ve kterém se to praví (jde o hodnocení dopadů regulace /RIA/ k návrhu věcného záměru rekodifikace veřejného stavebního práva, které vypracovala společnost EEIP, z prosince 2018), tvrdí, že „při přiznávání odkladných účinků žalobám soudy ve správním soudnictví vznikají konzervace projektů na mnoho let (průměrná doba rozhodování Městského soudu v Praze v prvním stupni ve správním soudnictví je 3–4 roky, doba rozhodování Nejvyššího správního soudu je dalších 6 měsíců až 1 rok).“

Jako bychom se řídili (ovšem zjevně na nepravém místě) co věrní synové Učitele národů heslem, že veškerý spěch a kvaltování jsou vhodné toliko pro hovada (pokud by náhodou někdo pochyboval nebo se dokonce pohoršil: zde nespěji k hrubnutí slovníku, tolik dnes populárnímu, nýbrž vskutku jen parafrázuji odkaz našeho pedagogického génia). Vláda přitom operuje ve svých legislativních záměrech nepochybně bohulibou představou, jak zkrátit celý proces na zlomek tohoto času. Otázkou je, jak a zda se jí to podaří, protože taková předsevzetí už tu nejednou byla.

Celá věc ovšem podle mého názoru není tak horká, aby kolem nás proletěla takovým fofrem jako sonda New Horizons kolem Pluta (další příklad, jak se všechno posouvá: od roku 1930 si lidé mysleli, že Pluto je planeta, ale protože se ve sluneční soustavě dlouho nic zvláštního nedělo, rozhodli jsme v Praze před třinácti lety, že bude z planet vyřazen a zaujme potupnou pozici trpasličí planety).

Podle prosincové zprávy ČTK (11. 12. 2018) premiér Babiš kritizoval v průběhu podzimu ministerstvo pro místní rozvoj, „protože zase přišli s nějakým věcným záměrem o rekodifikaci. Ale tam není potřeba žádný věcný záměr.“ Selský rozum napovídá téměř kacířskou myšlenku, že má předseda vlády pravdu – kdyby ovšem nešlo o zásah, který se musí odehrát v kontextu celého českého právního řádu, což je popravdě řečeno spíše peklo než nějaký ráj. Však také podle stejné zprávy ministryně Dostálová pravila, že „kvůli novému stavebnímu zákonu bude třeba změnit 89 souvisejících zákonů.“ A to se teprve uvidí, jestli je to jednoduché (to si pište, že to bude ještě složitější).

Zkrátka: Všechno se posouvá. Ale přesto hrozí, že než se u nás vydá stavební povolení, o které půjdete v pondělí požádat, posune se severní magnetický pól nejspíš někam k Čeljabinsku, ne-li rovnou do Číny.

JUDr. Karel Havlíček je zakladatelem Stálé konference českého práva.