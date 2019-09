Notáři oslavili svobodu na střeše Lucerny, exekutoři si pronajímají Žofín | info.cz

Pokud by šel někdo z vás do vězení, poradím vám co a jak. Nějak tak zakončila své vystoupení na slavnostní recepci Notářské komory ČR věnované 30 letům od Sametové revoluce socioložka Jiřina Šiklová, vězněná z politických důvodů za bývalého režimu.

Jeho pád si s koncem léta připomněly na akci s minimem oficiálního programu spolu s notáři nejen desítky dalších vysoce postavených právníků, například nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, místopředseda Nejvyššího soudu Roman Fiala či pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová, ale i někteří politici.

Vedle několika náměstků ministryně spravedlnosti dorazili rovněž předseda sněmovního Ústavněprávního výboru Marek Benda (ODS), bývalá ministryně spravedlnosti Helana Válková (ANO) či poslanec Dominik Feri (TOP 09).

Notáři pozvali taktéž zástupce dalších profesních komor, na akci přišel například předseda České advokátní komory Vladimír Jirousek, prezident Unie státních zástupců Jan Lata či prezident Exekutorské komory Vladimír Plášil.

Exekutoři se chystají na Žofín

Právě exekutorská konference věnovaná letošnímu kulatému výročí konce komunistického režimu, chystaná ve spolupráci se Stálou konferencí českého práva, se poměrně rychle blíží. Na akci nazvanou 30 let svobodných právnických profesí si pronajali velký sál Paláce Žofín.

K tématu má podle pozvánky vystoupit například předseda poslanecké sněmovny Radek Vondráček (ANO), předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal, prezidentka Soudcovské unie Daniela Zemanová či již zmínění Marek Benda, Vladimír Jirousek nebo Jeroným Tejc. O odbornější část programu by se měli postarat například emeritní ústavní soudce a právní historik Stanislav Balík či místopředsedkyně Krajského soudu v Praze Martina Kasíková.

Advokáti proti totalitě

Jména hostů obou akcí nasvědčují tomu, že se jednotlivé právní profese snaží kolegiálně scházet a v rámci možného spolupracovat. Nejinak tomu jistě bude i na akcích projektu Advokáti proti totalitě, jehož je INFO.CZ mediálním partnerem.

Projekt, kterým právnické oslavy 30 let svobody bezesporu vyvrcholí, připomene prostřednictvím odborných konferencí, stejnojmenné výstavy a také související knihy osudy deseti statečných advokátů, kteří v 20. století bojovali s totalitními režimy.

Konkrétně půjde o Kamilla Reslera, Jiřího Křížka, Jaroslava Borkovce, Rastislava Váhalu, Františka Hejného, Dagmar Burešovou, Otakara Motejla, Jána Čarnogurského, Jiří Machourka a Milana Hulíka.

Přípravám projektu, který podporuje řada advokátních kanceláří, a který je v současnosti vidět i prostřednictvím billboardů s tvářemi Otakara Motejla a Dagmar Burešové, jsme se už v minulosti rovněž věnovali.

Československé dějiny psali advokáti, znělo na oslavách 100 let české a slovenské advokacie

„Projekt Advokáti proti totalitě chce na jedinečných životních osudech advokátů doložit, jak důležité jsou principy nezávislosti a důvěrnosti nejen pro advokacii jako profesi, ale i pro celou společnost. ČAK vzdá hold těm, kteří i za cenu vlastních nesnází bojovali proti totalitě, za právo a spravedlnost. A leckdy při obhajobě klienta neváhali přinést i oběť nejvyšší. Totalitou není myšlen pouze určitý politický systém, ale především způsob myšlení, který někteří používají dodnes. Je třeba neustálé kultivace etických principů pro práci advokátního stavu a zviditelňování pozitivních vzorů,“ dočteme se pak v souvisejícím článku v Advokátním deníku České advokátní komory.