Notáři si zvolí nové šéfy. Kdo se bude ucházet o úřad prezidenta? | info.cz

Současný prezident Notářské komory, pražský notář Radim Neubauer, který stojí v jejím čele od roku 2015, kdy nahradil dlouholetého šéfa Martina Foukala, se o další mandát bude opět ucházet v tandemu s nynějším viceprezidentem komory, brněnským notářem Pavlem Bernardem.

Na otázky, zda předpokládá, že bude mít protikandidáty, a o koho by mohlo jít, Neubauer odpověděl pro INFO.CZ neurčitě: „Prezidentem či viceprezidentem komory může být zvolen kterýkoliv z delegátů sněmu nebo kterýkoliv prezident regionální komory.“

Že se bude ucházet o další mandát, Neubauer naznačoval už letos na jaře v rozhovoru pro INFO.CZ: „Bavili jsme se o tom s panem viceprezidentem a shodli jsme se, že bychom chtěli dát naše funkce k dispozici až ve chvíli, kdy budeme mít pocit, že jsme notářství něco dali. Notářství má stále co nabídnout a tato tradiční instituce má své místo i v dnešní době. O tom chceme přesvědčit i veřejnost. Zatím si spíše myslíme, že věci udržujeme, řešíme aktuální problémy a notářství se nám podařilo uchránit před různými vlivy a zásahy. Naše uvolnění z funkcí bychom také avizovali s větším odstupem, což jsme neudělali. Pokud bychom ale viděli někoho, kdo by se o tyto funkce hlásil a notáři by v něj měli důvěru, neměli bychom problém dát funkce k dispozici. Když jsem prezidentství přebíral, dělal jsem to s tím, že chci notáře přiblížit lidem.“

Nyní Neubauer pro INFO.CZ popsal také aktuální záměry a plány, s nimiž se bude společně s Pavlem Bernardem o nový mandát ucházet: „Našim cílem je zajistit, aby notářství mohlo plnit svoji základní funkci ve společnosti, tedy pomáhalo předcházet sporům a posilovalo právní jistotu jak mezi občany, tak v oblasti podnikatelské. Zejména v menších městech a okrajových částech republiky jsou ekonomické podmínky pro výkon notářství velmi složité. Je třeba revidovat notářský tarif v částech, ve kterých přes 26 let nedoznal žádných změn, přičemž komplexnost a složitost příslušných úkonů zásadně narostla.“

„Cítíme, že veřejnost vnímá notáře jako důvěryhodné odborníky, proto bychom chtěli potenciál notářství využít i v jiných oblastech, například v rodinném právu. Nikoliv však tak, aby konkurovalo advokacii, nýbrž aby ulevilo občanům a státu. Chceme pokračovat v elektronizaci a digitalizaci notářských agend tak, aby se notáři mohli přizpůsobit moderním trendům. Naším cílem je pokračovat ve spolupráci s ostatními profesními komorami a sdruženími za účelem obrany principů, které jsou našim profesím společné. Hodláme úzce spolupracovat s právnickými fakultami při podpoře odborných praxí a stáží studentů,“ uvedl rovněž.