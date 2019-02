Novotná: Česko jde proti EU. Dovoluje jednatelům neplatit DPH, to ale není možné

Před koncem roku se v Poslanecké sněmovně v rámci debaty o podobě zákona o DPH ze zdanění odměn jednatelů odehrávalo něco, co nápadně připomínalo hlášku ze známé pohádky: „Odvolávám, co jsem odvolal, a slibuji, co jsem slíbil.“ Připomeňme si genezi celé problematiky.