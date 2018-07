Nový šéf správní justice 5: Při nedodržení pravidel si může u ÚS stěžovat kterýkoliv soudce NSS, říká Stanislav Balík

Ani podle bývalého ústavního soudce a emeritního předsedy České advokátní komory Stanislava Balíka nelze obejít pravidla pro jmenování nového předsedy Nejvyššího správního soudu. Pokud by se tak stalo, s celou věcí by se nejspíše vypořádal Ústavní soud. „Předpokládám, že soudní přezkum by nastal, mohlo by například jít o ústavní stížnost podanou kterýmkoliv stávajícím soudcem Nejvyššího správního soudu s argumentací, že právě on pretendoval na funkci předsedy Nejvyššího správního soudu. S obdobnými věcmi si pak Ústavní soud, jak prokázal v roce 2007, jistě dokáže poradit,” říká pro INFO.CZ Stanislav Balík.

Lze podle vás dosáhnout situace, kdy by mohl být jmenován předsedou či místopředsedou Nejvyššího správního soudu (NSS) člověk v současnosti působící mimo tento soud, a to bez souhlasu předsedy NSS?

Obdobnou věc řešil Ústavní soud nálezem ze dne 12. 9. 2007, sp. zn. Pl. ÚS 87/06. Podle § 72 odst. 3 zákona o soudech a soudcích „k výkonu funkce k Nejvyššímu soudu nebo k Nejvyššímu správnímu soudu lze soudce přeložit jen se souhlasem předsedy tohoto soudu“. Za běhu funkčního období předsedy Nejvyššího správního soudu by tak ad absurdum bylo možné, že bych ještě stihl být jmenován soudcem, potom byl se souhlasem předsedy NSS přeložen od Okresního soudu (třeba) v Jeseníku k Nejvyššímu správnímu soudu a potom bych byl způsobilý ke jmenování předsedou či místopředsedou Nejvyššího správního soudu. Jak vidno, souhlas předsedy je nutný v okamžiku přeložení k Nejvyššímu správnímu soudu, je to pojistka, podpořená ještě tím, že podle § 25 odst. 1 písm. b) soudního řádu správního Soudcovská rada Nejvyššího správního soudu „vyjadřuje se k soudcům, kteří mají být přiděleni nebo přeloženi k výkonu funkce u Nejvyššího správního soudu nebo kteří mají být přeloženi od Nejvyššího správního soudu k jinému soudu“.

Odpověď tedy zní: Takové situace ústavně konformním způsobem a zákonnou cestou dosáhnout nelze.

Lze si například představit situaci, kdy by skončil mandát současnému předsedovi i místopředsedovi a až poté by byl jmenován nový předseda, který by se stal ještě před tím soudcem NSS? Bylo by pak možné tohoto dosáhnout bez souhlasu předsedy NSS?

Předsedu a místopředsedu Nejvyššího správního soudu lze jmenovat pouze ze soudců Nejvyššího správního soudu. Nikde není řečeno, že se tak musí stát ještě za běhu funkčního období předsedy a místopředsedy ve funkci. Poté, kdy bude završeno jejich funkční období, nebude možné soudcovský sbor Nejvyššího správního soudu doplňovat do jmenování nového předsedy. Ten však musí být za takové situace vybírán pouze ze stávajících soudců Nejvyššího správního soudu. Pokud by nastala situace, že by předseda byl již nově jmenován, mohl by být k Nejvyššímu správnímu soudu přidělen soudce s předsedovým souhlasem a pak by tento nováček mohl být jmenován místopředsedou.

Zastupuje předsedu někdo, pokud jde o souhlas s přidělením či přeložením, ve chvíli, kdy vyprší mandát jak předsedovi, tak místopředsedovi?

S ohledem na nezastupitelnost předsedy a místopředsedy, jejichž post není obsazen, platí, že jmenován může být jen soudce z řad soudců Nejvyššího správního soudu. Lze přitom logicky předjímat, že Nejvyšší správní soud se za pětiletého funkčního období zcela nevyprázdní (dosažení věkové hranice 70 let, rezignace, smrt), a tedy pokud by např. ad absurdum prezident, v jehož funkčním období bylo završeno funkční období předsedy a místopředsedy Nejvyššího správního soudu, zůstal nečinný, mohl by předsedu Nejvyššího správního soudu z řad soudců tohoto soudu jmenovat nově zvolený prezident.

Byl by podle vás výše popsaný postup legitimní?

Je patrné, že legitimně nelze jmenovat předsedou Nejvyššího správního soudu a místopředsedou tohoto soudu jiného než stávajícího soudce tohoto soudu. Za této situace by se ten, kdo by kontrasignoval podpis prezidenta v rámci jiného nelegitimního postupu, připojil k těm, kdo protiprávní stav způsobili.

Hrozil by pak soudní přezkum tohoto postupu a jeho případné zrušení?

Předpokládám, že soudní přezkum by nastal, mohlo by například jít o ústavní stížnost podanou kterýmkoliv stávajícím soudcem Nejvyššího správního soudu s argumentací, že právě on pretendoval na funkci předsedy Nejvyššího správního soudu. S obdobnými věcmi si pak Ústavní soud, jak prokázal v roce 2007, jistě dokáže poradit.