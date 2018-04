O Pelikánovi ještě uslyšíme. Jako politik by byl dokonalým ministrem sociálních věcí. Komentář Jana Januše

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) odchází z politiky. Kdekdo ho tak začal hodnotit. Pelikán se vrací do soukromé sféry s veskrze pozitivní aurou, a to i díky dokonal ému načasování svých posledních kroků v úřadu. Právním pohledem je tak jistě hlavním aktérem týdne. Podívejme se teď ještě na to, co Roberta Pelikána čeká. A povzdechněme si, proč raději nebyl ministrem práce a sociálních věcí.

Hodnocení Pelikána, který svůj odchod z politiky oznámil prostřednictvím víkendového rozhovoru pro Aktuálně.cz, je stejně složité, jako je složitá jeho osobnost. Na počátku jeho ministrování se řada lidí bála hlavně toho, že kompletně přepíše v té době ještě zcela nový občanský zákoník a opět pozmění tisíce nových pravidel. Jeho vyjádření z té doby tomu nasvědčovala. Nakonec se ale nic takového nestalo. Pelikán se totiž postupně z ranaře, zvyklého prosazovat svůj právní úsudek za každou cenu podobně jako v advokacii, změnil v politika ne sice zcela konsenzuálního, ale přece jen realističtějšího a také daleko obratnějšího než na počátku.

Poslední měsíce ve svém úřadu pak zvládl, bereme-li politiku také jako divadlo pro masy, takřka dokonale. A to i vzhledem k rozjitřené společenské atmosféře a znovu fungující bipolaritě světa. Stačí-li nám povrchní pohled, není divu, že odchází s ovacemi a také s odměnou v podobně pondělního telefonátu s americkým ministrem spravedlnosti Jeffem Sessionsem.

„Během telefonického hovoru americký ministr českému protějšku poděkoval za rozhodnutí vydat Jevgenije Nikulina do Spojených států amerických,” uvedlo po pondělním telefonátu české ministerstvo spravedlnosti. Připomeňme, že Nikulin je podezřelý z hackerských útoků.

„Právě potřeba společného boje proti kyberzločinu byla tématem hovoru obou ministrů. Americký ministr Jeff Sessions již dříve uvedl, že počítačové pirátství není jen zločin, nýbrž přímé ohrožení bezpečnosti a soukromí občanů. Oba ministři se včera znovu shodli na tom, že počítačové útoky nesmí být tolerovány,” uvedlo rovněž ministerstvo s odkazem na pondělní rozhovor.

Ideály člověk nemá ztrácet

A pokud jde čistě o právo? Nejvýraznější stopu po sobě Pelikán zanechává v insolvencích a exekucích, nastartoval také hromadné žaloby. Jeho slova z rozhovoru s Pavlem Štruncem pro INFO.CZ můžeme chápat i v této souvislosti: „Jsem prostě přesvědčen, že ideály člověk nemá ztrácet, má si je podržet celý život a má se jim snažit přibližovat.”

Pelikánovi nelze upřít obrovský zájem o sociální problémy a snahu je řešit. Právě proto tak výrazně sáhl do pravidel pro řešení dluhů. Otázkou však zůstává, zda někdy, přece jen a alespoň trochu, nezapomínal na věřitele. Nabízí se tak: Nepomohl by lidem v problémech třeba daleko více jako ministr práce a sociálních věcí, když by do jeho resortu náležely rovněž různé sociální dávky a mohl by například nastartovat jejich reformu? To už se nedozvíme, Pelikán se loučí.

Končící ministr spravedlnosti sice nedotáhl spoustu věcí, které slibovala už předchozí vláda, jak už jsme ale psali v únoru, nemusí to být takový problém. Důležitá témata by měl držet i jeho nástupce. Ať už jde o procesní kodexy, ukotvení státních zástupců i exekutorů, postavení soudních znalců či tlumočníků nebo právě hromadné žaloby.

Kdo bude psát diplomku u bývalého ministra?

Robert Pelikán měl ještě před tím, než ho poznala široká veřejnost, v právních kruzích skvělé renomé. Zapojoval se do odborných diskusí a psal provokativní články. S advokátem Luďkem Vránou, s nímž se poznal na své předchozí profesní štaci v mezinárodní kanceláři Linklaters, spoluvlastnil menší advokátní kancelář Vrána & Pelikán.

Podíl ale během svého veřejného angažmá prodal. Firma teď nese název Vrána & partners a Vrána je od začátku roku 2016 jejím jediným vlastníkem. Osobně si nemyslím, že by se Pelikán k Vránovi vracel a nejspíše nepůjde ani za svým bratrem Tomášem, který je partnerem kanceláře Pelikán Krofta Kohoutek.

K životu, který žil ještě před tím, než nastoupil k tehdejšímu ministrovi financí Andreji Babišovi jako ředitel právní sekce, ale Pelikán bezesporu znovu směřuje. „Plánuji se vrátit do advokacie a na fakultu, kde mám stále desetinový úvazek a rozšířím si ho zpátky na plný. Budu přednášet,” řekl ve zmíněném rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Na pražské právnické fakultě působil celou dobu, i v době ministrování míval vypsané semináře. A juristům rovněž nabízel třeba vedení diplomové práce. Loni zadal témata jako Vlivná osoba, Zájem obchodní korporace a jeho ochrana, "Stakeholder Value" jako nový fenomén práva obchodních korporací či Česká úprava kapitálových společností z pohledu law and economics školy. A lze předpokládat, že až se proslavený Pelikán na fakultu v plné síle vrátí, studenti se k němu jen pohrnou.

Uvidíme, jak rychle se podaří složit novou vládu, ale první akcí, kde Pelikán vystoupí už jen jako bývalý ministr spravedlnosti, mohou být červnové Karlovarské právnické dny. Pelikán by měl na akci promluvit hned po své matce, evropské soudkyni a profesorce obchodního práva Ireně Pelikánové. Jeho téma ohlášené prostřednictvím webu konference už je veskrze odborné: Právnické osoby a právní subjektivita.

O Pelikánovi tak jistě ještě uslyšíme. Minimálně v souvislosti s nastupující legislativou, k níž se bude už z povahy své akademické činnosti vyjadřovat. Sice končícího ministra neuvidíme tak často jako dnes, ale z veřejného života jistě nezmizí.