O vedení pražského městského soudu má zájem celkem pět lidí, známe nové uchazeče | info.cz

ČESKÁ JUSTICE | Největší soud v zemi, Městský soud v Praze (MS), chtějí vést tři jeho místopředsedové a dva předsedové obvodních soudů. Kandidaturu již dříve České justici potvrdil předseda Obvodního soudu (OS) pro Prahu 1 Michal Princ a místopředseda pro trestní úsek Jan Kadlec. Ministerstvo spravedlnosti (MS) nyní uvedlo, že do 7. května podalo přihlášku do výběrového řízení 5 uchazečů.

Vedle Kadlece a Prince podala přihlášku také civilní místopředsedkyně MS Simona Bradáčová. České justici pak nově potvrdil svoji účast ve výběrovém řízení Aleš Sabol, který je místopředsedou MS pro správní soudnictví a předsedkyně OS pro Prahu 10 Jaroslava Pokorná.

Jan Kadlec působil po absolvování Právnické fakulty Univerzity Karlovy (PF UK) v roce 2000 krátce v advokacii, pak přešel na pozici justičního čekatele. Soudcem je od roku 2003, kdy začínal na OS pro Prahu 10. Odtud v roce 2010 přešel na MS v Praze, kde je od roku 2013 trestním místopředsedou.

Simona Bradáčová čekatelovala šest let po absolvování PF UK v roce 1996, posléze působila jako soudkyně na OS pro Prahu 1, odkud přešla v roce 2011 na MS v Praze. Místopředsedkyní soudu je od roku 2016.

Aleš Sabol poté, co v roce 1996 absolvoval PF UK, pracoval jako úředník na Ministerstvu vnitra ČR. V letech 1997 – 2000 čekateloval, soudcem je od roku 2000 a začínal na OS pro Prahu 10. V roce 2004 přešel na MS v Praze, odkud po 7 letech odešel do funkce předsedy OS pro Prahu 2. V roce 2015 se na MS vrátil a je místopředsedou pro správní úsek.

Michal Princ začínal jako soudce v roce 1994 na OS pro Prahu 10, kde od roku 2001 působil deset let ve funkci místopředsedy soudu. Od roku 2011 do roku 2016 vedl OS pro Prahu 3, pak přešel do funkce předsedy OS pro Prahu 1, v níž je doposud.

Mezi zkušené justiční manažery patří Jaroslava Pokorná. Ta působí v justici od roku 1985, kdy po absolvování PF UK nastoupila jako justiční čekatelka. Soudkyní se stala v roce 1987, nejprve působila krátce u OS pro Prahu 9, od roku 1988 pak u OS pro Prahu 10. V roce 1998 přešla na OS pro Prahu 1, kde zastávala funkci místopředsedkyně soudu. V roce 1999 se stala místopředsedkyní OS Pro Prahu 4, soud pak od roku 2007 jako předsedkyně osm let vedla. Od roku 2015 předsedá OS pro Prahu 10.

Městský soud v Praze nyní vede Libor Vávra, mandát mu končí v říjnu. Zájemci musí být soudci s minimálně osmiletou praxí. Pětičlenná výběrová komise, kterou sestaví ministryně, bude při pohovoru zkoumat jejich odborné, organizační a řídící schopnosti.

