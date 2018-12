Obhájce disidentů, reprezentant v krasobruslení i expert na prezidenty. TOP 5 právních rozhovorů

O právu se na INFO.CZ snažíme psát v co možná nejširších souvislostech. Nevynecháváme historii, politiku, mezinárodní i společenské dění. Pojďte si s námi připomenout ty nejzajímavější rozhovory letošního roku, které ve svém jádru určitě nezestárnou. A to i přesto, že olympiáda dávno skončila a v rozebírané kauze došlo k řadě posunů, nebo že se změnila situace na Nejvyšším soudu USA. Tak tedy, co zajímavého říkali Jiří Machourek, Gerhardt Bubník, Radim Seltenreich, Vojen Güttler či Martin Foukal?

„Do jisté míry to pro mě vlastně byla hezká léta. Je to kuriózní, ale je to tak. Pohyboval jsem se mezi lidmi, kteří drželi pospolu. Bylo jedno, do jakého proudu patřili. Zda šlo o katolíky, evangelíky, osmašedesátníky nebo třeba lidi z Klubu angažovaných nestraníků. Nic se nerozlišovalo. Byli jsme totiž všichni proti totalitnímu režimu, chtěli jsme ho zlikvidovat. Pak nastal rok 1990 a všichni byli proti sobě.“

„Za Mezinárodní bruslařskou federaci jsem vedl dvacet sporů a devatenáct jsem jich vyhrál. V tom jednom prohraném ale šlo jen o zrušení varovného dopisu kanadské rozhodčí, to byla úplná maličkost. V letech 2002 a 2003 se přitom federace ocitla ve velké krizi, která mohla špatně skončit. Začalo to skandálem na olympiádě v Salt Lake City, domluvou ruských a francouzských rozhodčích na párové a taneční soutěži, na níž se přišlo. Hned na místě jsem byl jmenován speciálním vyšetřovatelem. Tři dny jsem od rána do večera s pomocí amerického soudního stenografa vyslýchal svědky a rozhodčí. Viníci nakonec byli potrestáni.

„V době Lincolnova prezidentství, kdy došlo k občanské válce, byl Nejvyšší soud upozaděn a v některých záležitostech mu přímo odebrali jurisdikci. Lincoln tak bývá někdy kritizován, že si nepočínal, ústavně vzato, zrovna v rukavičkách.“

„Když se s námi loučil prezident Václav Havel ke konci jeho posledního mandátu a uvedl, že mu konvenuje, že jsme vždy byli poměrně jednotní, řekl jsem mu: „Pane prezidente, to je ale hudba minulosti. Jakmile přijdou věci hospodářské a sociální, zcela zákonitě se rozdělíme.” A k tomu také došlo u prvního soudu vedeného Pavlem Rychetským.

„Naše společnost v současné době působí dojmem, že je pragmatičtější, hrubší, vytrácí se ohleduplnost, slušnost. Snaha získat rychle výhody, peníze, moc. Úspěšnost, že se posuzuje především z pohledu velikosti majetku. Mám však štěstí. Poznal jsem Jednotu českých právníků jako spolek slušných, neambiciozních a nekariéristických lidí, kteří mají snahu chránit jeho poslání.“