Od konce května si účet na sociálních sítích zřídí jen starší 16 let. Sněmovna nestíhá přijmout zákon

Účet na sociálních sítích si od 25. května budou moct nově založit pouze lidé starší 16 let. Důvodem je to, že začne platit unijní nařízení o ochraně dat (GDPR) a Sněmovna do té doby nestihne schválit nový zákon o zpracování osobních údajů, který měl tuto hranici zmírnit. Podle právníků ministerstva vnitra není dosavadní neschválení zákona velký problém, přijat by však měl být v dohledné době, protože upřesní některé body z unijního nařízení.

Zrychlené projednání zákona ve Sněmovně v polovině dubna vetovaly opoziční poslanecké kluby ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Pirátů a ČSSD. Vládní návrh je podle kritiků potřeba v řadě oblastí upravit a rozšířit výjimky z unijních pravidel. Příležitost k tomu bude v pěti sněmovních výborech, které na to dostaly standardně dva měsíce. Dolní komora jako celek se tak k předloze vrátí s ohledem na lhůty asi až v červenci.

Do schválení zákona proto budou platit pravidla z unijní směrnice. „Není to žádný zádrhel, ale ani komfortní situace. Bylo by dobré zákon přijmout v dohledné době,“ řekl ČTK právník Karel Bačkovský z odboru bezpečnostní politiky ministerstva vnitra.

Zákon totiž podle právníků upřesňuje některé věci ze směrnice. Stanoví například, že knihovny nebudou muset mít pověřence, kteří by měli mít na starosti nakládání s osobními údaji. Zákon také upřesňuje pokyny, které se týkají případného úniku informací z institucí, které sbírají citlivá data.

Mezi poslanci vznikla kontroverze kvůli ustanovení, podle něhož by si děti mohly samy založit účet na sociální síti až od 15 let. Tento věk navrhla vláda a odpovídá věku, od kdy je člověk trestně odpovědný. Piráti například navrhli snížení věkové hranice na 13 let, což je nejnižší možnost, kterou unijní nařízení dovoluje.