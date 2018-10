Od solárů a Mostecké uhelné do White & Case. Expertka na arbitráže Marie Talašová se vrací do advokacie

Absolventka brněnské a michiganské právnické fakulty se na ministerstvu věnovala například solárním arbitrážím nebo Mostecké uhelné. Slavila při tom řadu úspěchů.

„Je dobře, že se nám několik sporů v řadě podařilo vyhrát. Ale zároveň je Česká republika v mezinárodních arbitrážích třetí nejvíce žalovaný stát na světě! S ohledem na to, že právní systém je tady rozvinutý dostatečně a zajišťuje investorům řádnou ochranu, je počet žalob nepřiměřený. Mám pocit, že tento systém mimosoudního řešení sporů nějakou dobu byl a někdy ještě je zneužívaný,“ říkala Talašová v roce 2015 v rozhovoru pro Epravo.cz Digital, který převzal i oficiální web ministerstva.

Talašová působila v resortu od roku 2013, zkušenosti má například i z Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, Mezinárodního arbitrážního soudu či z právních firem The Rosemond, King & Spalding či William Bailey.

Právě na ty teď patrně naváže. Právnička bude ve White & Case spolupracovat například s Luďkem Chvostou, partnerem pro oblast soudních sporů či s Ivem Jandou, partnerem pro oblast arbitráží a soutěžního práva. „Advokátní kancelář White & Case jsem vždy považovala za nejlepší na trhu, proto je mi ctí, že se stávám součástí jejího týmu,“ uvedla Talašová.

White & Case patří k největším a nejrespektovanějším mezinárodním advokátním kancelářím. Letos v Praze vyměnila řídící partnery. Davida Plcha, který se posunul do evropského vedení, po letech vystřídal Petr Pánek.

Kancelář v poslední době radila například společnosti Avast Software, a to při akvizici firmy AVG Technologies. V souvislosti s nákupem Telenoru ve střední a východní Evropě pomáhala také PPF Group.

„Konkrétní mandáty nemohu bohužel komentovat, váže nás advokátní mlčenlivost. Obecně ale mohu říct, že je zajímavé, jak se postupem času mění typ práce akvizičních právníků z velkých mezinárodních advokátních kanceláří v našem regionu. Firmy jako White & Case historicky pracovaly primárně pro zahraniční investory v České republice a v celém regionu střední a východní Evropy. To samozřejmě pořád pokračuje, teď ale také advokáti pracují pro silné české investory při jejich expanzi do zahraničí, a to i do jiných než obvyklých teritorií, jako byla Asie, země bývalého Sovětského svazu a tak dále,“ popisoval v rozhovoru pro INFO.CZ Jan Andruško.

Ten z pražské pobočky kanceláře šéfuje týmu zaměřenému na telekomunikace, média a technologie střední a východní Evropy. Andruško, bývalý šéf skupiny Nova, je mimochodem další významnou a silnou posilou, jíž pražská White & Case v posledních letech získala.