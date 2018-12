Odchod Weil, Gotshal & Manges a příchod Eversheds. TOP 5 událostí právního byznysu v roce 2018

1. Odchod Weil, Gotshal & Manges

Weil, Gotshal & Manges (WGM) zavře na začátku příštího roku svou pražskou pobočku, napsal na konci listopadu specializovaný právní web law.com. S tématem přichází rovněž Legal Business a informace potvrzují rovněž české zdroje INFO.CZ.

Podle informací INFO.CZ ale formálně neplatí to, co psaly zahraničí právní weby, tedy že řídící partner kanceláře Karel Muzikář a s ním partneři Karel Dřevínek, Petr Severa a Karolína Horáková zakládají vlastní advokátní kancelář. Vykupují podíly, kancelář, kterou budou ovládat, by tak měla mít do budoucna například stejné identifikační číslo.

2. Návrat Eversheds na český trh

Na český trh nově vstupuje mezinárodní advokátní kancelář Eversheds Sutherland. Do její sítě se totiž připojuje tuzemská právní firma Dvořák Hager Partners (DHP). Eversheds tímto svým krokem vstoupí i na Slovensko, kde DHP rovněž působí.

Původem britská firma na českém trhu v poslední době nefigurovala, spolupracovala ale s místními kancelářemi. Dříve tu působila v rámci firmy Balcar Polanský Eversheds.

3. Havel bez Holáska

Patrně jde o změnu, kterou zaznamenalo nejvíce lidí. A to i těch, které dění v advokacii vůbec nesledují. Advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners totiž změnila se začátkem letošního roku svůj název na Havel & Partners.

Své označení přitom musela vyměnit nejen na vizitkách, propiskách, blocích či papírových deskách, ale také na střeše budovy Florentium jen kousek od pražského autobusového nádraží Florenc a vlakového Masarykova nádraží. Změna odrazila reálný stav: jeden ze zakladatelů kanceláře Jan Holásek už v ní totiž nějakou dobu nepůsobí.

O svých dalších plánech mluvil v květnu v rozhovoru pro INFO.CZ i Jan Holásek. „Měli jsme dohodu o použití jména na tři roky, uplynula koncem minulého roku. Došlo tak ke změně. Beru to neutrálně, věnuji se svým aktivitám. Dohodli jsme se, že to uděláme takto, já si pracuji na svých záležitostech, bývalí kolegové se věnují svým věcem,“ říkal ke změně značky.

4. Nezvyklá regionální síť

S novou značkou se musejí od začátku roku vypořádat také kanceláře Dohnal Pertot Slanina, Legalcom a HSL legal. Ty se se začátkem roku spojily a s ještě dalšími firmami vytvořily Arrows advisory group. Vedle advokátní kanceláře se tato skupina skládá rovněž ze společností, které se věnují například dotacím, daním nebo pojištění.

Firma má v České republice nezvykle mohutnou regionální síť. O tom, jaký byl jejich první rok, mluvil v rozhovoru pro INFO.CZ Jakub Dohnal: „Za rok 2018 bude obrat kolem 50 milionů korun a konkrétní čísla chceme zveřejnit počátkem příštího roku. Nebudu zastírat, že na některé tradičnější značky na trhu zatím reálně nedosáhneme (smích). Úkolem prvního roku trvání značky byla etablování procesů a ustálení značky. Zajímavější čísla budou v příštím roce, kdy po roce aktualizujeme samozřejmě i finanční plán. Čísla jsou dána také tím, že výrazné posílení přišlo až v druhé polovině roku 2018.“

5. Právnické firmy roku a Chambers

Společnost Epravo.cz vyhlásila právnickými firmami roku kanceláře Havel & Partners a Weil, Gotshal & Manges.

Při této příležitosti zveřejnila rovněž zajímavá čísla, například výsledky na právníka u těch největších firem, které tato data dodaly.

Nejprestižnější právnickou cenu Chambers si letos za český trh odnesla kancelář Clifford Chance.

