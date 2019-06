Oddlužení bude vždy řešeno i zpeněžením majetku dlužníka, dohlédne na to insolvenční správce | info.cz

Dne 1. června 2019 nabývá účinnosti očekávaná novela insolvenčního zákona, která by měla zjednodušit vstup dlužníků do oddlužení. Touto novelou chtějí zákonodárci řešit zejména vícečetné exekuce, neboť vzrůstá podíl dlužníků, kteří mají 10 i více exekucí a nejsou schopni platit své dluhy. Exekutorská komora ČR chce v souvislosti s účinností novely veřejnosti poskytnout důležité informace, které by měl zvážit každý případný žadatel o oddlužení.