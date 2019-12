Odkud nejčastěji hrozí kontroly na dodržování pravidel? Nabízíme exkluzivní statistiku | info.cz

Do každé druhé firmy přišla v posledních pěti letech kontrola věnovaná plnění compliance požadavků, tedy zjednodušeně řečeno souladu jejich činnosti s právními a dalšími pravidly. Nejčastěji šlo o příslušného regulátora, například Českou národní banku, Státní ústav pro kontrolu léčiv, Český telekomunikační úřad či Energetický regulační úřad. Poměrně často hrozí rovněž kontrola z Úřadu pro ochranu osobních údajů. Vyplývá to z průzkumu Compliance 360°, jehož výsledky má INFO.CZ v tuto chvílí exkluzivně k dispozici a zveřejňuje je u příležitosti dnešního Mezinárodního dne boje proti korupci.

Zatímco odvětvový regulátor kontroloval dotčené firmy v 38 procentech případů, Úřad pro ochranu osobních údajů tak učinil ve 14 procentech případů. Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost pak v devíti procentech a například Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v pěti procentech případů. Pokud už po kontrole padla přímo pokuta, což ale bylo jen v necelé čtvrtině případů, vešla se nejčastěji do jednoho milionu korun.

„Nejjednodušeji lze compliance popsat jako systém dodržování pravidel. Ta mohou být různá, od legislativních, regulatorních, organizačních až po zákaznická. Tedy ta, která na firmy dopadají zvenčí. Hodně často se však zapomíná, že chování firmy by mělo být v souladu nejen s tím, co jí diktuje vnější prostředí, ale především s tím, jaké hodnoty ona sama přijme za své. Tam to totiž všechno začíná,“ uvedl v nedávném rozhovoru pro INFO.CZ jeden z organizátorů průzkumu Petr Moroz.

Ten letos založil se svým bratrem Michalem Compliance Academy, která zmíněné šetření připravila.

Zapojení podnikatelé, nemají-li přímo compliance úsek (což je případ 41 procent z nich), tuto problematiku podle výsledků průzkumu nejčastěji svěřují právnímu úseku (77 procent). Výrazně méně často pak úseku interního auditu (22 procent), HR či například řízení rizik (oba shodně po 12 procentech). Existuje-li ve firmě compliance úsek, působí v něm nejčastěji do pěti osob.

Zhruba polovina zapojených firem se pak musí vedle české úpravy ohlížet i na některou zahraniční, v některých případech dokonce na více předpisů. Nejčastěji jde o UK Bribery Act, FCPA a Sapin II.

Společnosti přitom nemusí zohledňovat jen zákonné požadavky, většina z nich tak činí rovněž u požadavků třetích stran, národních i mezinárodních regulátorů a mateřských organizací. Vůbec nejčastěji pak v rámci compliance firmy řeší ochranu osobních údajů.

Do průzkumu Compliance 360° se zapojilo více než 100 společností působících v České republice. Necelá polovina má zahraničního majitele, asi tři čtvrtiny ze zúčastněných firem pak působí v Praze, mají více než 250 zaměstnanců a jejich obrat přesahuje 500 milionů korun. INFO.CZ je mediálním partnerem projektu a k výsledkům průzkumu se bude průběžně vracet.