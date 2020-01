Odškodnění exmanažera ŘSD znovu před soudem. Čím později to přijde, tím dražší to bude, říká Hala | info.cz

údajné korupce a porušení povinností při správě cizího majetku při výstavbě dálničních pump. Podle informací České justice se chystá před soudem vystoupit sám Hala, který pravděpodobně zopakuje svá tvrzení o tom, že kauza byla zahájena a vedena účelově.

V obou skončených větvích případu přiznalo Ministerstvo spravedlnosti Halovi celkem 497.500 Kč za nemajetkovou újmu a průtahy. Soudně se Hala domáhá ušlého zisku, další náhrady za nemajetkovou újmu a také nákladů na obhajobu. „Nespornou část nákladů obhajoby bude muset stát jednoho dne zaplatit. A o co později ten den přijde, o to to budou mít daňoví poplatníci na úrocích dražší. Zatímco já jsem byl léta stíhán za neexistující škody, tohle nechává všechny v klidu,“ uvedl k tomu Hala pro Českou justici.

Procesní komplikace

Situaci znepřehledňuje i oddělené projednávání jednotlivých větví případu, byť v obou je pravomocně rozhodnuto o Halově nevinně. Ten to označuje za absurdní. „Útočník vám nadvakrát zlomí ruku. O každé zlomenině se rozhoduje zvlášť a vy musíte dokázat, jak vás ta která jednotlivá zlomenina bolela, a jak vás omezila v životě,“ vysvětluje. Podle něj hrozí procesní blamáž a nelze vyloučit řetězení dalších žalob. „Rozdělení kauz jednostranně nahrává státu. Ten jednoduše namítne, že bolest, o které hovořím, přece může pocházet z té druhé zlomeniny. A v druhém procesu zase naopak. Nechci se dožít rozhodnutí, že nadvakrát zlomená ruka nebolí vůbec“, dodal Hala.

