Olomouc, město právníkům zaslíbené. Havel & Partners míří na Hanou, kdo je bude následovat?

Olomoucká kancelář advokátní firmy Havel & Partners, z jejíhož názvu zmizelo v lednu příjmení dalšího z jejích zakladatelů Jana Holáska, nebude minimálně ze začátku nikterak velká. První rok by pro ni mělo pracovat zhruba deset lidí. Jak firma uvádí, věnovat se mají správě retailových pohledávek finančních institucí, zejména vedení soudních nalézacích řízení, insolvencím a dědickým řízením.

Hned v dalším roce by se ale měl tento tým zdvojnásobit. Alespoň podle vyjádření řídícího partnera kanceláře Jaroslava Havla, jenž spolu s Ludvíkem Juřičkou a Markem Vojáčkem tuto pobočku přímo povede. Na Hané bude nově působit rovněž spolupracující inkasní agentura Cash Collectors.

Advokáti spojení s ODS

Pobočková obchodní politika Havel & Partners, která má v České republice své kanceláře vedle Prahy také v Brně a v Ostravě, je na domácím trhu poměrně obvyklá. Své mimopražské pobočky mají také jiné velké advokátní firmy, působící převážně v Praze.

Ale zdá se, že právě Olomouc je pražskými advokáty téměř neprobádané město. Přitom právě v této metropoli sídlí důležité právní instituce. Jde zejména o jeden ze dvou českých vrchních soudů a také o pověstné vrchní státní zastupitelství vedené Ivem Ištvanem.

Viditelnější je například kancelář Pečený, Fučík, Langer, jejímž partnerem je bývalý výrazný politik ODS, ministr vnitra Ivan Langer. Jinak také olomoucký patriot, což mnohé vysvětluje. Mimochodem, Ivan Langer se právničinou skutečně zabývá a je aktivní také na odborné úrovni. Například do posledního čísla časopisu Veřejné zakázky napsal článek o problematice vyvinění právnické osoby a jeho dokazování v řízení o trestní odpovědnosti právnických osob.

Důležitá je také zcela nová značka Arrows, která se sama označuje za největší advokátní kancelář v Olomouci a na svém webu odmítá, že by byla pouze pobočkou pražské firmy. Arrows vznikla na začátku letošního roku spojením kanceláří Dohnal Pertot Slanina, Legalcom, HSL Legal a ještě dalších firem. Partnerem této kanceláře je rovněž Pavel Staněk, bývalý náměstek ministrů spravedlnosti Jiřího Pospíšila a Daniely Kovářové a rovněž dřívější poslanec ODS, jenž je zároveň prezidentem České asociace věřitelů. Osobně je ale spojen zejména s kancelářemi v Praze a v Hradci Králové.

Žádná advokátní firma významu Havel & Partners svou pobočku na Hané nemá. Možná je ale jen otázkou času, kdy se tato praxe změní.

Začnou advokáti rekrutovat své olomoucké studenty?

Sídlí tu jedna z českých právnických fakult, spadá pod Univerzitu Palackého. Škola s kvalitním odborným renomé, na níž působí řada zajímavých a výrazných akademiků a jež klade velký důraz například na znalosti nového občanského zákoníku. Asi nejpraktičtějšímu oboru, soukromému právu, se zde věnují třeba Milan Hulmák, Filip Melzer, Petr Tégl a Renáta Šínová. Ti všichni zároveň spolupracují jako experti s kanceláří Havel & Partners.

Své lidi však mají na zdejší fakultě také další právní firmy. Pro PRK Partners pracuje Petr Bezouška, pro Badokh pak bývalý ředitel Justiční akademie Jan Petrov. Stranou nezůstává například ani Kocián Šolc Balaštík, ve škole učí její counsel Jan Lasák.

Ti všichni mohou ze svých posluchačů rekrutovat nadějné právní asistenty a následně advokátní koncipienty. Řada z nich jistě bude chtít po dokončení studií zůstat na Moravě, proč jim tedy nenabídnout práci přímo v Olomouci? Díky současným technickým možnostem by patrně nebyl ani problém, aby se na Moravě starali o zakázky z Prahy.

Mohlo by jít také o řešení zdánlivě neřešitelného problému. Kde brát nové lidi? Do pražské advokacie se řadě z nich nechce. Olomouc by však pro ně mohla znamenat alternativu. Už kvůli tomu, že se nabídkou volných míst nikdy nemůže vyrovnat hlavnímu městu.

„V Olomouci studuje řada nadějných právníků, kterým chceme umožnit start jejich kariéry v kanceláři, která je na špici ve svém oboru,“ říká ostatně k otevření nové pobočky Jaroslav Havel.

Galerie Roberta Runtáka

Nabízí se ale ještě jedna právnická paralela, vhodná i vzhledem k tomu, že si tento týden zvolili soudní exekutoři nové vedení.

Hanáckým patriotem je totiž také další významný právník: Robert Runták, manažer přerovského exekutorského úřadu, který je v České republice vůbec největší. Tvrdý byznysmen, zároveň ale oceňovaný mecenáš a sběratel umění, který spolupracuje s britskou Tate Gallery, má se svým rodným městem velké záměry.

Příští rok na jaře tu hodlá otevřít úplně novou galerii, a to v dřívější továrně u hlavního nádraží. Bude pořádat nejen výstavy, ale rovněž chystá granty a ateliéry pro začínající umělce. „Bude to, věřím, dynamický dům plný života, kde se bude spojovat podnikání, umění a kultura. Díky tomuto domu by se měli lidé propojit i v reálném životě, nejen na sociálních sítích,“ řekl Runták loni pro čtvrtletník Heritage.

Tak tedy vzhůru do Olomouce.