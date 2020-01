Otázky kolem Šámalova odchodu na Ústavní soud: Kdy to bude? A kdo ho nahradí? | info.cz

Od kdy bude Šámal ústavním soudcem?

Pavel Šámal se nestává ústavním soudcem okamžitě. Do funkce jej musí oficiálně jmenovat prezident Miloš Zeman. S tím nebude žádný problém, jde totiž v první řadě o jeho kandidáta, s nímž Senát souhlasil. Otázkou je, od kdy se Šámal ústavním soudcem formálně stane. „Termín bude teprve stanoven,“ uvedl pro INFO.CZ prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček.

Lze předpokládat, že to bude od začátku určitého kalendářního měsíce. Vzhledem k tomu, že je profesor Šámal vysoce postaveným soudním funkcionářem a s jeho postavením se rovněž pojí značné množství administrativy a také reprezentačních povinností, není možné očekávat, že by tomu tak bylo již od začátku února. Jako reálný termín se tak může jevit 1. březen, podle informací INFO.CZ může ale jít o ještě pozdější datum.

Jak dlouho bude Šámal ústavním soudcem?

Od data, k němuž prezident Šámala do nové funkce jmenuje, se začne počítat jeho desetiletý mandát v pozici ústavního soudce. Končící předseda Nejvyššího soudu by tak měl být ústavním soudcem až do roku 2030, tedy do svých 76 let. Mandát ústavního soudce je možné v současnosti opakovat, na rozdíl od jiných justičních pozic pro něj neplatí ani žádné věkové omezení.

O čem bude Šámal rozhodovat?

I když je Pavel Šámal profesorem trestního práva a autorem mnohé trestněprávní legislativy, u Ústavního soudu se nebude moci nikterak specializovat. Bude rozhodovat o ústavně-právní agendě v celé její šíři. Opřít se přitom bude moci patrně o několik asistentů, kteří mu mohou z koncipováním rozhodnutí pomáhat. Právě na návrat k intenzivnímu rozhodování se Šámal podle svých slov těší. „Vždycky jsem se snažil rozhodovat spravedlivě, nestranně a tak, aby bylo vždycky to rozhodnutí považováno za výkon nezávislé soudní moci,“ řekl včera senátorům.

Kdo vybere nového předsedu Nejvyššího soudu?

Šámalovým odchodem k Ústavnímu soudu se intenzivně otevře téma jeho nástupce. Vybere jej prezident Miloš Zeman. Tento krok ale pro něj bude daleko jednodušší než přeobsazení míst u Ústavního soudu. Jde totiž čistě o jeho volbu, k výběru nového předsedy Nejvyššího soudu nepotřebuje prezident ničí souhlas. Tedy kromě člověka, který se novým předsedou Nejvyššího soudu stane. Podle dřívějšího rozhodnutí Ústavního soudu by měl prezident Zeman sice vybírat jen z členů Nejvyššího soudu, někteří právní teoretici ale toto stanovisko zpochybňují.

Kdo Šámala vystřídá?

Dosud se spekulovalo o dvou jménech, o místopředsedovi Mezinárodního trestního soudu Robertu Fremrovi, který je v českém prostředí stále „kmenově“ soudcem Nejvyššího soudu, a o Romanu Fialovi, současném místopředsedovi Nejvyššího soudu. Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO), prezidentova poradkyně v právních otázkách, prosazuje Roberta Fremra. „Pan doktor Fremr je pro mě velkou budoucností naší justice, osobně ho znám z praxe. Je to průkopník toho, že se nedělá soudní pingpong. A právě tento pingpong nám věci zdržuje. On už v hluboké minulosti objevil kouzlo toho, že si věc může sám dodělat, nemusí ji vracet a může to udělat velmi elegantně. Kde to bylo možné, tam to dokázal,“ uvedla Benešová v nedávném rozhovoru pro INFO.CZ. „Je to naprosto noblesní soudce, velice fundovaný, s evropskou praxí, jazykově vybavený. Neznám lepšího, kdo by justici rozuměl tak jako on. Proto je mým kandidátem a budu se snažit ho prosazovat u pana prezidenta,“ dodala.

Dlouho se zdálo, že nikdo další už není ve hře. Server Česká justice k těmto jménům včera přidal ještě třetí. Konkrétně by prý mohlo jít také o místopředsedu Ústavního soudu Jaroslava Fenyka.

Kdy bude mít Nejvyšší soud nového předsedu?

To rovněž není jasné. V první fázi záleží na tom, k jakému datu bude jmenován profesor Šámal ústavním soudcem. Následně půjde o to, kdo by měl být jeho nástupcem a jak rychle bude schopen se vyvázat ze svých současných povinností. Není jisté ani to, zda bude jmenování nového předsedy Nejvyššího soudu bezprostředně navazovat na Šámalův odchod k Ústavnímu soudu, či k němu dojde až později a Nejvyšší soud tak zůstane nějakou dobu bez předsedy.