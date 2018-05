Ovládnutí Mostecké uhelné začne řešit i český soud. Odsouzení trest ve Švýcarsku nenastoupili

Česká justice se rozhodla zahájit letos na podzim hlavní líčení v kauze ovládnutí Mostecké uhelné společnosti. Vyplývá to z informací HlídacíPes.org.

Skupina bývalých manažerů MUS, která byla před pěti lety ve Švýcarsku odsouzena za podvodné ovládnutí této společnosti, tak s největší pravděpodobností stane také před českým soudem.

Zástupci české justice totiž využili ustanovení v mezinárodní legislativě, které sice (stejně jako české normy) neumožňuje odsoudit nikoho za tentýž čin dvakrát, nicméně dává prostor pro jiné řešení.

Mluvčí Městského soudu v Praze Markéta Puci nechtěla plánovaný postup oficiálně komentovat s ohledem na práva obžalovaných. „Je třeba, aby ho znali nejprve účastníci, kterých se to týká. Kontaktujte mě za pár týdnů.“

Podle zjištění HlídacíPes.org odsouzení dosud nenastoupili trest, který jim byl švýcarským soudem uložen a který pak definitivně potvrdil i odvolací soud; právě této skutečnosti chtějí české soudy využít.

„V případě rozsudku v jiném státě je nutný nejen pravomocný rozsudek, ale také, aby byl trest vykonáván, či vykonán,“ vysvětluje olomoucký státní zástupce Petr Šereda. „Pokud trest nenastoupili, může se zahájit hlavní líčení.“

Jaký bude postup v případě, že v mezidobí odsouzení do výkonu trestu nastoupí, nechtěli žalobce ani zástupci soudu předjímat.

Koláčkova síla a trest

Jedním z odsouzených ve Švýcarsku a zároveň obžalovaný v Česku je Antonín Koláček, který podle švýcarského verdiktu sehrál v celé kauze podvodného ovládnutí MUS klíčovou roli .

„Jako takový měl sílu autonomního řízení. Je tedy správné, že má TPF (Tribunal Pénal Federal – švýcarský soud, který jej odsoudil – pozn.red.) za to, že Antonín Kolaček zastával funkci vedoucího,“ uvádí se v odvolacím rozsudku, který má redakce k dispozici.

Z verdiktu kromě jiného také vyplývá, že sám Koláček v rámci soudního řízení uvedl, že jeho majetek činí 8 – 10 miliard korun.

Koláček má ve vězení strávit nejdelší čas – 52 měsíců – a zaplatit 250 tisíc korun peněžitého trestu. Ačkoliv je rozsudek pravomocný a není proti němu odvolání, Koláček je stále na svobodě.

„Můj švýcarský právník původně očekával, že můj nástup do vězení proběhne někdy v květnu nebo v červnu letošního roku,“ sdělil HlídacíPes.org Antonín Koláček. „Nyní to vypadá tak, že se nástup do švýcarského vězení uskuteční nejdříve na podzim.“

Podvod nebo transformace?

Sám Koláček vnímá švýcarský rozsudek velmi kriticky. „Zatím jsem nedokázal švýcarský rozsudek vůbec pochopit. Jedná se o velmi arogantní zásah do záležitostí jiné země,“ konstatuje tento bývalý manažer.

„Švýcarsko rozhodovalo o něčem, co mu vůbec nepříslušelo, a hlavně, co nikdy neprožilo, a nedokázalo ani částečně vnímat souvislosti transformace české ekonomiky při přechodu na kapitalismus,“ dodává.

Podle svých slov by po této skutečnosti už nikdy neuskutečnil žádné transakce přes švýcarské banky. „Tehdy jsme ještě věřili švýcarským bankám,“ podotýká Koláček.

„Zároveň je třeba zmínit, že také zcela selhaly české instituce při ochraně práv českých občanů ve Švýcarsku. Nikdo z Čech nám nepomohl chránit naše životy a naše zájmy. Všichni zavírali své oči a dělali, že se nic nesprávného neděje,“ tvrdí.

Koláčkovi advokáti nyní proto podle jeho slov připravují stížnost na Švýcarsko u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku, kterou musí podat nejpozději do konce června. Tento krok však nemá žádné odkladné účinky – do vězení by tak Koláček měl nastoupit.

„Plně věřím, že nám ESLP pomůže napravit všechny nespravedlnosti, které se v tomto prapodivném příběhu staly,“ vysvětluje Koláček motivaci k podání stížnosti. „A i když to bude třeba až za další dva tři roky, budu zcela očištěn.“

Společně s Koláčkem bylo ve Švýcarsku za podvodné ovládnutí MUS odsouzeno ještě dalších pět mužů – Marek Čmejla, Jiří Diviš, Oldřich Klimecký, Petr Kraus a Belgičan Jacques de Groote.

K výkonu trestu má kromě Koláčka nastoupit ještě Kraus. U obou odvolací soud zamítl jejich argumenty; ostatní z odsouzených mají ještě šanci na zmírnění trestů.

Česká větev případu

Čeští žalobci vloni na jaře obžalovali v té samé kauze také šest lidí – stejných jako ve švýcarské větvi případu, ovšem kromě Belgičana de Grooteho.

K obžalovaným místo něj přibyl bývalý náměstek ministra průmyslu Robert Sýkora. Za podvodnou privatizaci hrozí obžalovaným tresty odnětí svobody od dvou do deseti let.

Obžaloba byla podána po pěti letech stíhání. Podle českých žalobců byla státu způsobena škoda minimálně 3,2 miliardy korun, a obžalovaným byl proto zajištěn majetek v celkové hodnotě přesahující 2,7 miliard korun. Většina je zadržována dodnes.

Původně bylo v kauze obžalováno osm lidí. Jenže miliardář a spolumajitel dolu Luboš Měkota náhle zemřel a další z obviněných Pavel Musela se záhadně zranil a byl zbaven svéprávnosti.

Navzdory tomu majetek zabavený Měkotovi stále zůstává zadržený. O odblokování zajištěných peněz žádala jeho sestra coby jediná dědička, městský soud v Praze ale její žádost loni na podzim zamítl. Má totiž důvodné podezření, že peníze pochází z trestné činnosti.

