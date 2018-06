Pavel Zeman získal velkou posilu: S trestní odpovědností firem mu radí Jitka Logesová

Jitka Logesová už podle svých slov společně s kolegy, zejména s Jakubem Chromým, zaktualizovala metodiku věnovanou vyvinění se právnické osoby a přednáší tuto problematiku právě státním zástupcům. „Podílím se i na dalších souvisejích aktivitách v této oblasti, které jsou iniciovány nejvyšším státním zástupcem Pavlem Zemanem,“ dodává.

Jak by se tedy podle ní měl vyvíjet přístup státního zastupitelství k problematice trestní odpovědnosti právnických osob a compliance? „Z mého pohledu je již teď velmi aktivní. Nejvyšší státní zastupitelství jednak vypracovalo již zmíněnou metodiku pro státní zástupce k uplatnění paragrafu 8 odstavce 5 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, jejíž zakutualizovaná verze se teď bude zveřejňovat, edukuje v této oblasti příslušné zástupce orgánů činných v trestním řízení (a to i za příspění zahraničních expertů), diskutuje obsah metodiky a svůj přístup s odbornou veřejností, zástupci profesních a odborných organizací a zástupci právnických osob formou takzvaných kulatých stolů organizovaných nejvyšším státním zástupcem.“

V těchto aktivitách hodlá Nejvyšší státní zastupitelství podle jejích slov pokračovat: „O těchto aktivitách hovořím s mými zahraničními kolegy a musím říci, že snahy českého státního zastupitelství jsou, i s ohledem na to, že se český zákonodárce nevydal cestou legální definice opatření, které je možno po právnické osobě spravedlivě požadovat (tzv. Compliance defence), hodnoceny jako příkladné. Je ale určitě potřeba v této oblasti dále vzdělávat právnické osoby (hlavně malé a středně velké, jelikož velké společnosti už většinou mají představu o tom, jak správně nastavit opatření - compliance management systém, tak aby se vyvinily), ale i kolegy advokáty.“

Další plány nejsou jasné

Říká ale, že odejít z Kinstellaru pro ni nebylo vůbec lehké: „Po 22 letech v advokacii a navíc ve stejné kanceláři jsem dospěla k rozhodnutí, že bych chtěla ve své profesionální kariéře zkusit něco nového, vystavit se novým výzvám. Rozhodnutí odejít z Kinstellar rozhodně nebylo lehké. V rámci současného angažmá, které považuji pro mně osobně za velmi přínosné, mohu velmi dobře zúročit mé dlouholeté zkušennosti v oblasti compliance, interních šetření a trestní odpovědnosti právnických osob a to nejen z českého prostředí, ale i z prostředí mezinárodního a současně lépe pochopit přístup a vnímání státního zastupitelství a sdílet s kolegy též i můj advokátský náhled.“

Logesová by podle svých slov doporučovala podobnou zkušenost i ostatním advokátům: „V USA je například zcela běžné, že advokáti, specializující se na takzvanou kriminalitu bílých límečků a odpovědnost právnických osob, pravidelně cirkulují mezi pozicemi v orgánech činných v trestním řízení, hlavně U.S Department of Justice, a advokacií. V Evropě toho zatím běžné není. Dále se domnívám, že je dobré čas od času vrátit něco společnosti - v mém případě formou sdílení expertízy.“

Sama ale v této souvislosti dodává, že se do advokacie chce určitě vrátit, i když její další plány prý zatím nejsou jasné: „Chci dokončit některé rozpracované projekty na Nejvyšším státním zastupitelství, ale určitě se chci vrátit do advokacie a věnovat se i nadále problematice trestní odpovědnosti právnických osob, compliance a interním šetřením, odpovědnosti členů statutárních orgánů a dále problematice tzv. Asset recovery.“