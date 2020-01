Pavla Zemana neodvoláme, státních zástupců ale asi budeme potřebovat méně, říká Benešová | info.cz

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) popisuje ve velkém rozhovoru pro INFO.CZ své plány na rok 2020. Týkají se například státního zastupitelství či nových procesních kodexů. „Některé kusy jsou velmi těžká materie, třeba hromadné žaloby nebo exekuční řád. Pořád tu ale není jednota, co vlastně chceme. Ať to řeknou a my to rádi napíšeme, ale musí se vědět, co chceme a ne že to budeme přepisovat každého půl roku podle toho, jak budou zrovna lobbisti řádit,“ říká v rozhovoru pro INFO.CZ Marie Benešová.

Jak se jako ministryně spravedlnosti ohlížíte za uplynulým rokem?

Byl to perný rok, alespoň pro mě. Obtížný. Start byl doslova šokující. Ještě než jsem nastoupila, už se demonstrovalo. Řekla bych, že je to silně nespravedlivé. Ale nechci to nějak hodnotit, lidé mají právo demonstrovat a musí se sami přesvědčit. Když jim budete něco vysvětlovat, nemá to vůbec cenu. Dostávám ale už spoustu pozitivních dopisů na základě toho, co se podařilo, co se udělalo dobře. Hodně mi teď chodily dopisy ve věci jmenování pana Dörfla předsedou Vrchního soudu v Praze, ty byly vesměs pozitivní. Za mé postoje, že jsem držela tento trend a neuhnula jsem. Asi se to líbilo.

Myslím, že to bude ku prospěchu věci. Pan prezident mě ve svém vánočním poselství zmiňoval hned jako první s tím, že by se mělo soudní řízení zrychlit. Nemůžu soudům nařizovat, ale mohu k tomu přispět tím, že navrhnu dobré manažery. A toho si budu hledět a to mám v plánu. Teď se bude obměňovat celá řada předsedů krajských soudů. Jednak jsem vůbec nezměnila výběrovou komisi, funguje tak, jak byla za pana doktora Kněžínka, jednak do toho nemám tendence vůbec ingerovat. Komise je osvědčená, je spravedlivá a je vysoce odborná. Měla by fungovat dál. Budeme vybírat nejlepší z nejlepších.

Není ale pomalost českých soudů, o níž mluvil pan prezident, trochu chimérou? Sama jste o tom mluvila i na nedávné konferenci, kterou spolupořádal Nejvyšší soud a Senát. V rámci Evropské unie na tom totiž nejsme podle statistik vůbec špatně.

Podle statistik jsme v rámci Evropy v normě. Tak dramatické to není. Je móda to kritizovat. Některé evropské země jsou na tom ještě hůře, toho ale samozřejmě nechci docílit, chceme, aby se stav zlepšil. Nechám si ale předložit novou statistiku. Všimla jsem si, že v České televizi nedávno říkali, že se výrazně snížila kriminalita. Snad až o třetinu. To by znamenalo, že bychom měli překopat tabulky. Nebude pak potřeba tolik státních zástupců.

Uvidíme, jaká vyjde statistika na ministerstvu spravedlnosti. Měli bychom udělat hloubkovou analýzu, i v souvislosti s tím, co na zmíněné konferenci říkal pan doktor Rychetský, že soudní soustava již neopisuje realitu. V podstatě mi mluvil z duše. Podpořil v podstatě i to, že by se měly do budoucna zrušit vrchní soudy. Všimněte si, že když jsem to řekla já, tak se demonstrovalo, ale když to řekne doktor Rychetský, tak je to okamžitě slovo Boží. Nechci ale nasazovat, jsem ráda, že to řekl a že se shodujeme. Je nejvyšší čas začít připravovat změnu systému.

Začnete tedy v roce 2020 s přípravou výrazné reformy českého soudního systému?

Justiční mapu je třeba dát znovu dohromady podle reálného stavu. Půjde ale jen o přípravné práce, ne o návrh. Tedy aby se můj nástupce měl od čeho odrazit. Já to už nestihnu, já už to v žádném případě neudělám. Na reformu soudnictví, třeba na změnu na třístupňovou soustavu, musíte mít minimálně čtyři roky, možná ale osm. Do voleb teď máme rok a tři čtvrtě. Budu ráda, když dokončím legislativní plán, který máme a který plníme.

Vypravili jsme hodně zákonů, jednak do vlády, jednak do parlamentu. Když to porovnám s některými kolegy, myslím si, že máme opravdu hluboce splněno. Nic se nezdrželo, v podstatě navazuji na činnost doktora Kněžínka. Některé kusy jsou velmi těžká materie, třeba hromadné žaloby nebo exekuční řád. Pořád tu ale není jednota, co vlastně chceme. Ať to řeknou a my to rádi napíšeme, ale musí se vědět, co chceme a ne že to budeme přepisovat každého půl roku podle toho, jak budou zrovna lobbisti řádit.

Kdo by to měl říct? Poslanecká sněmovna? Politická reprezentace?

Jednak vláda, jednak sněmovna. Politická reprezentace. Nemůžeme dělat kočkopsy. Když jsme připravovali novelu exekučního řádu, navázalo se na projekt takzvaného sněhuláka, teď ale zaznamenávám tendence, že by se chtěla spíše teritorialita. Začali tu totiž řádit lobbisti z řad exekutorů. Nemůžeme to ale měnit za pochodu. To jsou stíny, které se mi nelíbí. Můžeme udělat kompromis, ale je otázka, zda bude funkční. Když stavíte na jedné konstrukci, boříte druhou. Byla bych ráda, kdyby se tu politická reprezentace jednoznačně vyjádřila, co chce. Mám tu šikovný legislativní odbor, ta sekce pracuje na výbornou. Jsou schopni přání splnit, ale musíme znát, jaké to přání je.

Pokud jde o plánované změny v exekucích, držíte tedy stále ministerský návrh, nebo se již také kloníte k zavedení teritoriality?

Držíme náš návrh. Snažili jsme se také pomoci v dětských exekucích, to se i povedlo. Budeme to dále vylaďovat. Na tomto poli je ale ještě spousta práce.

Podobně to bude i s hromadnými žalobami…

Ty jsme dopracovali podle požadavků odborníků z Legislativní rady vlády. Je to novinka, víceméně ze zámoří, a tak to naráží na odpor. Český lid nemá novoty rád a právníci už vůbec ne. Měl by to ale být posun k lepšímu. Někteří lidé by ani nežalovali, kdyby se nespojili v celek. Na druhý pokus už to Legislativní radou vlády prošlo, i celkem hladce. Uvidíme, jak si s tím parlament poradí.

Na nedávném sympoziu v Poslanecké sněmovně ale zněly od některých poslanců hlasy, že schválení toho zákona není do dalších voleb patrně stihnutelné.

To uvidíme. Někdy si říkáte, že to není stihnutelné a pak se to prohlasuje úplně hladce. Někdy si říkáte, že to je „tuťák“, že to musí projít a zasekne se to.

Jak jste na tom s procesními kodexy?

Podpořila jsem teď trestní řád, to je opravdu potřeba. Kdybych si mohla vybírat, teprve od něj by se měl vyvíjet zákon o státním zastupitelství, tak by to bylo logické. Ale bohužel tu jsou požadavky GRECO (Skupina států proti korupci - pozn. red.), potřebu změny zákona o státním zastupitelství jsem si nevycucala z prstu. My jsme je naplnili, jsme totiž jednou z posledních zemí, která má kdykoliv odvolatelného nejvyššího státního zástupce. Poukazovala jsem na to už před 22 lety, že je to špatně. Proto se ten zákon předkládal a teď, když se předložil, je najednou zděšení. Někteří vrcholoví státní zástupci si uvědomují, že by přišli o trůny. To je celé.

Není ale vlastně současná úprava pozice nejvyššího státního zástupce výhodnější? Neumím si představit, že by za současné politické atmosféry vláda nejvyššího státního zástupce odvolala.

Ale to nikdo ani nedělá. Na to, abyste odvolal nejvyššího státního zástupce, musíte mít dokonalou náhradu. A jak se dívám, tak ji nevidím. Nemůžete odvolat někoho, kdo je poté nenahraditelný. Netvrdím, že se s panem nejvyšším ve všem shodnu, ale určitě si nepřekážíme. Žádné drama nehrozí, ani jsem to v záměru neměla. Bohužel bych ale trochu řekla, že si státní zástupci udělali z demonstrací ochranný štít proti jakékoliv kritizovatelnosti.

Jak to tedy teď s novelou zákona o státním zastupitelství vypadá?

Je hotová a visí v předpokoji vlády. Prošla Legislativní radou vlády, řekla bych, že pro ni hlasovaly dvě třetiny jejích stabilních členů, těch legislativních guru. Bylo jasně řečeno, že není protiústavní a že podporuje větší nezávislost Nejvyššího státního zastupitelství.

Půjde tedy tento návrh v roce 2020 do dalšího schvalování?

Uvidíme, jak bude puštěn. Jsou tam ještě koaliční dohody, pan Hamáček měl nějaké výhrady. Pak se ale přesvědčil, že ty výhrady nejsou tak úplně souladné se skutečností.

Nebyly tedy právní?

No… Já jsem ještě jednala s panem nejvyšším státním zástupcem, měla jsem snahu na základě výhrad koaličního partnera. Byla jsem ale překvapena, že on neustoupil ani o píď. Ustoupil jen v tom, že nebude opakovat funkční období. Ale to si myslím, že by po aféře pana Trnky na Slovensku už ani neprošlo, aby měl dalších 10 let. Je to nezdravé. Je třeba, aby měl nejvyšší státní zástupce funkční období jasně stanovené a bylo o něco delší, než je mandát parlamentu. Návrh je tedy na sedm let, můžeme diskutovat o osmi či o devíti letech.

Další problém měli státní zástupci s výběrovými komisemi a jejich složením…

Pořád trvají na modelu tři státní zástupci a dva zástupci ministerstva. To je pro mě nepřijatelné, státní zastupitelství je pořád součástí moci výkonné. Z tohoto reálného stavu musíme vycházet. Já ručím za soustavu státního zastupitelství, odpovídám za její výsledky. Jsem za ně také peskována, platíme náhrady škod, když se nedaří. Bylo by absurdní, kdyby měli ve výběrových komisích převahu, volili si své šéfy a já jsem na ně neměla vliv. Nabídli jsme tak elegantní variantu, kdy by byl pátým členem komise soudce, ten tím nemůže ztratit svou nezávislost. Tuto variantu na Legislativní radě vlády podpořil i předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal.

Je to tedy varianta, na které stále trváte?

Je to varianta, která je příznivá a která se mi líbí. Doplnili jsme ji ještě o to, že soudce buď bude vylosován losem, nebo jej určí předseda Nejvyššího soudu, který je majestátem a zárukou nestrannosti.

A jak to tedy vidíte s dalším schvalováním zákona?

Ještě bude koaliční rada. Pan Hamáček přišel s tím, že bych jim měla ustoupit v určité jedné věci. To byla právě ta komise, že by její složení mohlo být dva na dva. To ale nedává výsledek. Začala jsem nad tím ale uvažovat, pan nejvyšší státní zástupce ale tuto variantu vůbec nepřipustil.

Pokud se ještě vrátíme k procesním kodexům, ty byste chtěla stihnout?

Ráda bych je připravila, ale neprohlasujeme je. Zvýšili jsme tempo u trestního řádu, komise teď pracuje naplno. Sešla se před vánočními svátky, byli tu všichni velikáni, kteří umí trestní řád napsat, František Púry, Jaroslav Fenyk, Pavel Šámal. A myslím, že je tam dobrá vůle to co nejrychleji dokončit. Nechci předjímat termíny, ale ráda bych tento materiál předložila svému nástupci.

Kromě zákonů, které jsme zmínili, jaké budou v roce 2020 z vašeho pohledu ještě klíčové?

Prošel nám zákon o lobbingu, to je také velká nová materie, proti které je obrovský protitlak. Lobbisti to mají rádi hezky v šeru přítmí. A ne že budou registrováni. Návrh ale prošel vládou a teď čekáme, kdy jej sněmovna dá na pořad schůze. Na to jsem zvědavá, bude s tím velká práce. Myslím si, že v roce 2020 budu v parlamentu pořád.

Druhá část rozhovoru věnovaná zejména nadcházejícím justičním personáliím vyjde v neděli ráno.