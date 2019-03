Pelikán v advokacii rychle povýšil. Wolf Theiss, v níž působí, chystá raketový růst

Dřívější výrazný ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) se loni po prázdninách vrátil do advokacie. Nastoupil do původem rakouské advokátní kanceláře Wolf Theiss. Nyní firma oznámila, že jej povýšila do pozice partnera. Od pátku bude mít na starosti tým řešení sporů a soutěžního práva. Pelikán ve firmě dosud působil jako counsel. Zároveň zůstává členem mezinárodního týmu korporátního šetření. Wolf Theiss plánuje dál výrazně růst a této její ambici nasvědčují rovněž další personálie, které nyní prezentovala.

„Robert Pelikán je bez pochyby jedním z nejlepších českých odborníků na civilní právo, má výbornou pověst coby expert v oboru litigací a soutěžního práva. Je přirozeně člověkem, který zajišťuje vysokou úroveň našich služeb v obou oblastech,“ uvedla řídící partnerka české pobočky kanceláře Jitka Logesová.

I ona přitom do firmy, která nabírá nový dech a postupně personálně posiluje, přišla loni na podzim, a to po krátkém intermezzu na Nejvyšším státním zastupitelství. Předtím ale dlouhodobě působila jako partnerka v kanceláři Kinstellar.

Proč si vybral pro svou další kariéru právě Wolf Theiss, vysvětloval Pelikán ve svém prvním velkém poministerském rozhovoru pro INFO.CZ už v listopadu: „Připadalo mi to jako zajímavá výzva. Tato kancelář má mezinárodně vynikající zvuk, ve Vídni je to dnes největší kancelář. U nás je trochu menší, říkal jsem si, že je tu prostor pro rozvoj a to jsou věci, které mě vždycky bavily.“ Před svým odchodem do veřejného života Pelikán působil jako partner menší firmy Vrána & Pelikán.

Vlastní firmu už zakládat nechtěl: „Pokud máte vlastní kancelář, tak vám to sice dává větší svobodu, než když jste ve větším celku, ale na určitý druh práce a na určité klienty už prostě nedosáhnete. Nemáte šanci začít pracovat pro ty nejprestižnější klienty, když máte malou lokální kancelář, byť by byla butiková tak jako ta, kterou jsem dříve měl. Mám chuť takovéto omezení nemít, proto jsem se vydal do větší kanceláře.“

Do Wolf Theiss přestupuje i Robert David z BADOKHu

Nejde ale o jediné personální noviny ve Wolf Theiss. Firma získala rovněž advokáta Roberta Davida, dosavadního partnera kanceláře BADOKH, který má zkušenosti například i z Allen & Overy, Linklaters a Clifford Chance. I on bude od 1. března jejím partnerem s odpovědností za oblast bankovnictví a financí.

„Robert David je skvělým právníkem v oblasti bankovnictví a financí. Má více než dvacetiletou zkušenost z práce na velkých domácích i mezinárodních transakcích. Jeho neobyčejnou expertizu dokazuje také to, že ho oceňují významné právnické ročenky, jako jsou například Chambers & Partners nebo The Legal 500. Mezi klienty je rozhodně považován za jednoho z nejlepších advokátů ve svém oboru, takže se na spolupráci s ním velmi těšíme,“ uvedla Logesová.

Kancelář Wolf Theiss taktéž oznámila nástup nové seniorní advokátky: Kateřiny Kulhánkové. „Je zkušenou právničkou s rozsáhlými klientskými kontakty a bohatou přeshraniční praxí v oblasti autorského práva, práva informačních technologií a korporátního práva. Kateřina se vrací do pražského týmu od 1. března 2019 poté, co absolvovala secondment ve vídeňské centrále Wolf Theiss. Kateřina spolupracuje s Wolf Theiss od roku 2012 a její právní expertíza i aktivity rozvíjející klientské vztahy mají pro firmu významnou přidanou hodnotu,“ uvedla firma.

Evidentně nepůjde o poslední personálie spojené s touto firmou. „Pražská kancelář by teď měla podstatným způsobem a velmi rychle růst, minimálně se v horizontu dvou až tří let ztrojnásobí,“ plánovala Jitka Logesová už loni v říjnu v rozhovoru pro INFO.CZ.

Tehdy v kanceláři působilo podle jejích slov 12 právníků a šlo tak o spíše menší firmu. Pokud by své ambice naplnila, zařadila by se rázem k těm větším kancelářím na trhu.