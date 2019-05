Podnikat v odpadech mohou všichni, je to výzva, říká Jan Kotous, který přešel z Wolf Theiss do Deloitte Legal | info.cz

Advokát Jan Kotous přešel začátkem roku se svým nejbližším týmem z kanceláře Wolf Theiss do Deloitte Legal, kde se stal jedním z jejích třech hlavních partnerů. Důvody změny i své další plány teď popisuje v rozhovoru pro INFO.CZ. Zároveň říká, že prakticky každá firma může nastavit svůj byznys ohleduplněji k životnímu prostředí: „Pokud bych se znovu rozhodoval, co budu dělat, zřejmě bych podnikal v odpadovém či vodním hospodářství. Jedná se o sektory, které mají budoucnost, a které vlna inovací a velkých změn teprve čeká. Vzhledem k současnému stavu planety jsem přesvědčen, že jsou to perspektivní obory. A jsou mimo jiné výzvou, jak planetu zbavit problému.“

Z Wolf Theiss jste se začátkem roku odešel do Deloitte Legal. Z jakého důvodu?

Wolf Theiss je velmi kvalitní kancelář, plná schopných lidí. Bohužel se ale velmi často měnilo lokální vedení, což je věc, která ovlivňuje celkové klima v kanceláři. Pokud máte v průběhu několika let již několikátého vedoucího partnera, má to dopad na to, co si o kanceláři myslíte. Ztrácí se kontinuita, mění se vize a neustává kolotoč změn. Nedokážete se tak pořádně připravit na budoucnost, neustále očekáváte, co přinese zítřek, a to není úplně dobré.

Za to ale nemůže kancelář, ani vedení ve Vídni, to jsou věci, které se dějí, a buď se s nimi člověk sžije, nebo po nějaké době změní působiště. Což byl i můj případ po odchodu Jana Myšky. S ním jsem rád spolupracoval, a pokud by tam zůstal, byla by asi situace jiná. Ale s jeho odchodem a příchodem nové vize a způsobu řízení jsem si řekl, že už toho bylo dost a začal jsem se dívat po jiných příležitostech. Dopadlo na mě i to, že můj tým začal uvažovat o tom, zda je to místo, kde by chtěl dlouhodobě působit. Kolegům z Wolf Theiss ale fandím a držím palce.

Proč jste si vybral zrovna Deloitte?

Hledal jsem kancelář, jež nastavením odpovídá mému naturelu a charakteru lidí, které jsem přivedl s sebou. Je to mírný odklon od přílišné konzervativnosti tradiční advokacie směrem k jejímu modernějšímu a flexibilnějšímu pojetí. U Deloitte jsem viděl bezprecedentní snahu o špičkovou profesionalitu a kvalitu právních a poradenských služeb, zároveň ale velmi razantní přístup při zavádění inovací, nových technologií a procesů.

Říkáte, že vás láká propojení práva s dalšími sektory a technologiemi. Co to znamená?

Láká mě spolupráce lidí, kteří rozumí věcem a oblastem, o kterých mi právníci někdy ani nevíme. Nadto mít v jedné budově odborníky na všechny významné sektory ekonomiky se skutečně hodí. Ten neprávní pohled mi vždy velmi chyběl. Pokud ho máte, na jednání přicházíte připravený z ostatních oborů, jste vyzbrojen fakty od odborníků z jednotlivých sektorů a jako právník je můžete využít pro poskytnutí právní rady či je jen využít jako téma pro rozvoj klientského vztahu. Čistě právní problém jsme schopni nyní dešifrovat z více úhlů pohledu, což je v dnešním provázaném a navýsost složitém světě nespornou výhodou.

Podle všeho je právě tohle budoucnost právních služeb.

Pevně věřím, že ano. Do budoucna bude mít na trhu své místo jak úzce specializovaná advokátní kancelář, tak i advokátní kancelář poskytující široké portfolio právních služeb. Největší plus klientovi pak přinese někdo, kdo dokáže poskytnout integrované poradenství nejen v právu, ale i dalších oborech. Šéfové firem chtějí, aby za ně někdo vyřešil jejich problém a nechtějí vymýšlet, zda mají oslovit právníky a k tomu ještě daňaře nebo další poradce.

Není ale problémem možný střet zájmů? Nemusíte odmítat klienty proto, že pro ně pracují kolegové z jiného poradenského oboru než třeba z práva?

Tento problém se přeceňuje. Těžkosti nastávajíc pouze u auditních klientů, tam skutečně existují restrikce. V některých specifických případech tak právní služby poskytovat nemůžeme. Osobně ale tento problém nevnímám jako zásadní.

Chce Deloitte Legal personálně růst?

Zajímají nás výrazné osobnosti na trhu. Lidé, kteří nabízejí unikátní oborové zaměření či expertízu. Na jakékoliv úrovni seniority. Trh pozorně sledujeme a jsme otevřeni novým příležitostem.

Čemu se hodláte konkrétně věnovat nejvíce?

V oblasti komerční advokacie děláme a i nadále chceme dělat tu nejkomplexnější právní práci. Soustředíme se na tradiční obory fúzí a akvizic, bankovního financování, realit a soudních sporů. Jsme ale na špici trhu i v mnoha moderních oblastech práva jako jsou digitální technologie, platební služby či fintech. Zaměřujeme se na sektor finančních služeb, energetiky a telekomunikací. Máme jeden z největších právních týmu v zemi a můžeme si dovolit velkou specializaci a rozkročení do více oborů práva.

Deloitte se snaží razit pozitivní přístup k regulaci, jako výzvu k novému byznysu. Jak se to projevuje v právních službách?

Klientům bychom měli nabízet ready-made řešení, jak k regulaci přistoupit. Sledujeme třeba oblast cirkulární ekonomiky. V té je budoucnost, stejně jako v odpadovém hospodářství. Řada konkurentů je prozatím opomíjí; i od právníků totiž vyžaduje trochu jiný způsob uvažování a řadu znalostí z technických a ekonomických oborů.

Tedy například přizpůsobit svůj byznys aktuálně chystaným změnám a balíčku legislativy spojené s odpadovým hospodářstvím?

Klientům říkám, aby to brali jako možnost jak ukázat světu, jak zodpovědně fungují. Může to být zajímavý marketingový nástroj a způsob odlišení od konkurence. Mění se přístup společnosti. Lidé nechtějí plasty, auta, vše má být sdílené. Je to možnost produkovat zboží způsobem ohleduplným k životnímu prostředí. Promlouváte pak k širší společnosti jako inovátoři. Neberte to tedy jen tak, že vám regulace sníží zisk, ale také tak, že něco děláte pro současnou i budoucí generaci. A to je zajímavé pro kohokoliv, kdo na tom pracuje, včetně nás právníků.

Jak nastavit svůj byznys ohleduplněji k životnímu prostředí může být skutečně tématem pro jakýkoliv sektor.

Rozhodně. Pokud bych se znovu rozhodoval, co budu dělat, zřejmě bych podnikal v odpadovém či vodním hospodářství. Jedná se o sektory, které mají budoucnost, a které vlna inovací a velkých změn teprve čeká. Vzhledem k současnému stavu planety jsem přesvědčen, že jsou to perspektivní obory. A jsou mimo jiné výzvou, jak planetu zbavit problému.