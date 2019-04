Podnikoví právníci mají za sebou zlomový den. Zvolili si nové vedení a ocenili ty nejlepší | info.cz

Perspektivou roku se stal Andrej Lobotka z UPC. Ten je z oceněných, díky své aktivitě ve veřejném prostoru a také prezentaci na Twitteru, i možná vůbec nejznámější.

V kategorii Občanské a obchodní právo zvítězila Ivana Fára ze společnosti Tesco. Za procesní právo si cenu odnáší Jiří Hes z ČEZ, za compliance pak Jitka Pišl Drábková z České pošty.

Ministerstvo spravedlnosti ustoupilo u korporací

Zatímco loni ještě mluvil na slavnostním předávání o roli podnikových právníků ministr spravednosti Robert Pelikán, jeho nástupce Jana Kněžínka (za ANO) včera zastupoval politický náměstek Jeroným Tejc.

Podnikoví právníci jsou podle něj ministerstvu spravedlnosti oporou, ale i kritikem, a to ve chvíli, kdy by chtěl resort překotně měnit právní řád. Současné vedení ministerstva jim tak bude podle náměstka naslouchat. Projevuje se to podle něj už v chystané novele zákona o obchodních korporacích, kterou resort zúžil jen na věci, které jsou nutné.

Naopak - s nadsázkou i kvůli tomu, aby podnikoví právníci nezakrněli - chystá ministerstvo spravedlnosti podle Tejce zcela nový zákon o hromadných žalobách.

Ocenění i díky GDPR

Prakticky všichni ocenění mají za sebou předchozí zkušenosti z advokacie, některým také paradoxně pomohlo k výhře evropské obecné nařízení o ochraně osobních údajů, GDPR. To se týká zejména Pišl Drábkové a Lobotky.

„Vybudovala implementační plán ochrany osobních údajů v České poště, který následně metodicky i organizačně vedla skrz celý podnik. Pod vedením Jitky Česká pošta úspěšně prošla i podrobnou kontrolou Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). Od 1. dubna 2018 je Jitka registrovanou pověřenkyní u ÚOOÚ za Českou poštu,“ uvedli organizátoři o prvně zmíněné právničce.

Letošní rok byl zásadní zejména pro samostatného podnikového právníka Michala Oborného, který výrazně povýšil. „Od roku 2019 je jednatelem společnosti GE Czech Republic, která poskytuje korporátní služby GE-entitám působícím v ČR,“ sdělili o něm organizátoři.

Pro firmu ale pracuje už delší dobu: „Do role podnikového právníka Michal nastoupil na konci roku 2016, po sedmiletém působení v mezinárodní advokátní kanceláři. Lákala ho úzká spolupráce s byznysem. Kromě smluvní agendy a poradenství Michal podporuje také investiční a R&D projekty. Mezi nejvýznamnější patří investiční smlouva GE Aviation s českou vládou a smlouva o spolupráci s ČVUT - Fakultou strojní, což je unikátní projekt zaměřený na experimentální vývoj v oblasti aerospace.“

Kdo je perspektivou roku?

Naděje a budoucnost ale unie letošním oceněním vložila zejména do Andreje Lobotky. Z názvu ceny by se mohlo zdát, že je na začátku kariéry, není to ale tak úplně pravda.

„Andrej Lobotka již během studií poskytoval právní poradenství neziskovým organizacím. V Ekologickém právním servisu se zabýval právem životního prostředí a v Lize lidských práv ochranou práv pacientů. Po absolvování Právnické fakulty Masarykovy univerzity pracoval jako právník České správy sociálního zabezpečení.

V letech 2013 až 2017 působil jako advokátní koncipient specializovaný na ústavní a trestní právo, odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci a problematiku neziskových organizací. V roce 2016 úspěšně ukončil dvouletý kurz anglického práva pořádaný British Law Centre, studium doktorského studijního programu, se zaměřením na kyberkriminalitu a bakalářské studium na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity. Od roku 2018 působí jako právník ve společnosti UPC Česká republika,“ představují jej organizátoři.

A jak právě jemu přispělo ono obecné nařízení o ochraně osobních údajů? „V rámci společnosti UPC Česká republika kompletně právně zaštítil implementaci GDPR, a to zejména analýzou jednotlivých procesů, přípravou interních i externích dokumentů, zásad zpracování osobních údajů, přípravou procesů pro zpracování požadavků subjektů údajů a školením zaměstnanců společnosti. Ve svém volném čase se rovněž podílel na tvorbě publikace Jak se připravit na GDPR v 5 krocích - ve zdravotnictví, která se věnuje problematice ochrany osobních údajů ve zdravotnictví.“