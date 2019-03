Pojišťovny protahují léčbu smrtelně nemocných. Ústavní soud je proti, říká advokát Vašíček

„Přijde-li spravedlnost pozdě, je to totéž, jako by byla odmítnuta.“ Takto Ústavní soud nedávno shrnul svůj postoj k případu pacientky s roztroušenou sklerózou v progresivním stádiu, jíž VZP odmítala proplatit léčbu spočívající v inhalaci léčebného konopí. Tuto ženu zastupuje advokát Milan Vašíček z brněnské firmy Vašíček a partneři. „Z naší praxe vidíme, že situace se do jisté míry liší podle konkrétní pojišťovny, zákroku, nebo preparátu, jenž má být hrazen. Obecně však lze říci, že zdravotní pojišťovny postupují v těchto věcech spíše váhavě,“ říká v rozhovoru pro INFO.CZ Vašíček.