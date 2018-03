Policejní šikana, nebo mediální vražda? Poprvé promluvil obhájce policisty, který napadl řidiče

O případu jste dosud nemluvil, proč jste se rozhodl se k celé věci vyjádřit?

Připadá mi, jako kdyby média už ten proces rozhodla. Nemůžu mluvit o detailech, myslím si, že to není v souladu s trestním řádem. Zakazuje totiž zveřejňovat skutečnosti, které by ohrozily význam trestního řízení. Nicméně je třeba se ozvat. Mám totiž podezření, že lidé, kteří se k tomuto případu vyjadřují, jsou již ovlivněni reportážemi. Veřejnost byla zásobována jednou verzí a myslím si, že je důvodné se dotknout i druhé verze. Reagovat budu ale pouze na to, co bylo dosud zveřejněno.

Jaká tedy ta druhá verze celé situace podle vás je?

Jde o verzi očima policisty, který jede ve služebním voze a zúčastní se dopravní situace, kterou si můžeme popsat na základě zveřejněného záznamu. K té situaci nedošlo tak, že by tmavý vůz, ve kterém seděl můj klient, jiný riskantně podjížděl. Mělo jít o dodávku v levém pruhu, ale ta zasahovala do jízdního pruhu tmavého vozu. Tedy policejního vozu.

Řidič stříbrného vozu jel v rychlejším pruhu a existuje moment, o kterém já tvrdím, že jde o jeho riskantní manévr vůči tmavému vozu. Podle mého názoru mělo jít o pokus o nějakou výchovnou lekci, doprovázenou agresí na tmavý vůz. A to byl podle mého názoru začátek celé té situace, řidič tmavého vozu byl tímto manévrem ohrožen. Jeli přes nedostavěný most, pod ním byla hloubka. V té chvíli tmavý vůz zapnul majáky a sirény, o čemž řidič stříbrného vozu podle záznamu věděl, komentuje to totiž. Stříbrný vůz ale ještě na konci zúžení udělal podle záznamu myšku a ujížděl před tmavým autem, které už mělo puštěná modrá světla, světelné označení policie a houkačku.

Stříbrné auto tedy mělo zastavit? Jak například píšou Novinky.cz, jeho řidič argumentuje tím, že mu bylo tmavé auto podezřelé a nebyl si jistý, zda jde skutečně o policisty…

Nikde není napsáno, že kdokoliv má právo si vybírat, zda se mu zdá, nebo nezdá, zda jde o policii. Má prostě zastavit a uposlechnout výzvy. Správní orgány řeší dnes a denně přestupky kvůli neuposlechnutí výzvy. V dopravě jde o závažný přestupek, celkem výrazně bodovaný.

Tento řidič, ačkoliv ví o siréně vozu, v němž jede můj klient, komentuje ji totiž, pokračuje další stovky metrů, ačkoliv má, a opět vycházíme z toho záznamu, vpravo možnost zastavit. Nezastavuje a jede dál. Kdyby nedošlo k zablokování vozidla, asi by pokračoval v jízdě dál.

Údajně chtěl zastavit na čerpací stanici, kde by byly kamery…

A co se policista ve službě, v půl třetí odpoledne, domnívá, že se děje? Ohrožený jedním manévrem na mostě a myškou v době, kdy už jeho auto houkalo? Když auto, které má podle výzvy zastavit, zrychluje, to znamená ujíždí a ignoruje tuto výzvu? Kdo se jako policista domníváte, že v tom voze je? Někdo pod vlivem, někdo, kdo má něco společného se zásahem, kterého se právě účastníte? Tak ho prostě zastavíte.

Že to je někdo, kdo se jen rozhodl neuposlechnout tuto výzvu, se ukázalo až později. Ale co kdyby to byl opravdu někdo nebezpečný? Co ti policisté měli dělat, pozvat toho řidiče na kafe? Reagovali tak, jak reagovali.

Ze strany policie ale padly směrem k řidiči světlého vozu také velmi sprosté nadávky. Navíc se v situaci objevily i zbraně…

Tato slova padnout neměla, ale vzhledem k situaci k tomu mám pochopení. Jsem přesvědčený, že to není trestný čin. Zaráží mě, že ten záznam protistrana takto zveřejňuje, jeho detailní zkoumání bude ještě předmětem dalšího šetření. Myslím si, že z hlediska poškozeného nemůže přinést žádné pozitivní zjištění, pokud jde o techniku jízdy.

Ta dvě slova, která padla ze strany policie bych ale také postavil proti tomu, jak se vyjadřuje sám řidič stříbrného vozu, to je také zachycené na záznamu. Je otázka, jestli to mohlo někomu, kdo sám takto mluví, způsobit nějakou újmu. To je ale samozřejmě věc dalšího dokazování.

Hodně z nás asi zažilo moment, kdy bylo adresátem nebo svědkem riskantní jízdy a říkalo si, že tohle by nemělo takovému hazardérovi projít. Myslím si, že reakce tmavého vozu na tuto jízdu byla naprosto adekvátní. Pokud ale budeme policisty, kteří takto zakročí, v médiích de facto vraždit nějakými tendenčními komentáři, už se jako řidiči vůbec nedočkáme toho, aby se takovéto řízení nějak řešilo. Přijde mi totiž už přes čáru, co řada médií dělá. Považuji to za mediální vraždu mého klienta a jeho kolegy. Pokud se toto stane normou, nemůžeme od policistů očekávat, že budou iniciativně zasahovat.

A k žádnému míření zbraní nedošlo, z toho záznamu to není patrné.

Některé věci ale nejsou na videu vidět.

Tam se ale zase mluví o tom, že dochází k nějakým chvatům. Buď děláte chvaty, nebo míříte pistolí, tady si zřejmě někdo odporuje... Chci upozornit, že ten, komu policie něco přikáže, třeba aby zastavil auto nebo z něj vystoupil, má uposlechnout. Nechápu, co je na tom k diskuzi a proč ten, kdo to neudělá, má mít mediální obdiv.

Pojďme k některým dalším mediálně prezentovaným argumentům řidiče stříbrného vozu. Pokud budu jeho slova parafrázovat, tak zablikal na tmavé auto, protože se mu nelíbil jeho manévr vůči jinému vozu, označenému značkou invalidy. Pak se měla celá tato situace odehrát. To tedy podle vás není pravda?

Probliknutí je verze druhé strany. Byť si nemyslím, že je v pořádku na někoho takto blikat, není to podle mě vůbec příčina celé dopravní situace na mostě. To je odvedení pozornosti jinam. Na tom trvám.

Řidič stříbrného vozu také říká, že se obával, že nejde o policii kvůli tetování. Je to podle vás relevantní argument?

Zákon o policii uvádí, jak se má zachovat adresát policejního zákroku. Popisuje i to, jak je vybaveno policejní auto. Tmavé auto bylo myslím vybaveno standardně. I policejní mluvčí veřejnosti v rámci prevence sdělovala, že má na policejní výzvu zastavit. Žádný předpis neuvádí, že by se sledovalo, zda je někdo tetovaný, nebo ne.

Řidič stříbrného vozu mluví například také o tom, že volal na číslo 112 a ověřoval si, zda je o policejní auto. Podle slov jeho advokáta mu řekli, že není. O tom máte nějaké informace?

Vycházím z toho, že na pokračování záznamu je hovor s tísňovou linkou. Předpokládejme tedy, že k tomu hovoru došlo. Otázka je, kdy, v jaké fázi té situace. Ale takovéto ověřování nemá oporu v zákoně. Jednou vidím policejní vůz, tak mu uhnu a reaguji na pokyny. Nemám si co vybírat, jestli podle tetování vylezu z auta nebo ne. A vezměme si, jaké manévry situaci předcházely na mostě.

Podle vnitřních postupů policie bylo vše v pořádku?

Ty se budou, předpokládám, rozebírat u soudu. A já je teď nechci nijak komentovat, nejsem si jistý jejich veřejnou, nebo neveřejnou povahou. Aktuálně není pochyb o tom, že policisté byli za současného stavu oprávnění vůz zastavit.

Existuje i oficiálnější záznam celé události, jsou v těch místech kamery?

Ano, video, které odvysílala například Česká televize není jediné, ale je stěžejní.

V jakém je celá věc stádiu?

Je zahájeno trestní stíhání, GIBS obstarává důkazy, teď dochází k výslechům svědků. K těmto úkonům nemám připomínky, GIBS dělá svoji práci a věc objasňuje. Žádné průtahy ani jiné závady tam aktuálně nevidím. Předpokládám, že státní zastupitelství podá obžalobu, jsou totiž dvě protichůdné verze. Za této situace má státní zástupce povinnost obžalobu podat. Přimlouvám se, aby byla podána co nejdříve. Vadí mi ovlivňování veřejnosti ze strany poškozeného. Proces u soudu bude veřejný a klient bude mít možnost veřejně se hájit. Teď my respektujeme trestní řád, nevyhledáváme média, neposkytujeme informace z vyšetřování, avšak mediální prostor uchopila má druhá strana. Já reaguji jenom na to, co se už uveřejnilo. Většinu věcí si stejně nechávám k soudu. Kdy se ale věc dostane k soudu, nevím. Mohlo by to ale být ještě letos.