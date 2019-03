Policie data od mobilních operátorů potřebuje, odmítá Bradáčová návrh poslanců | info.cz

Pokud by policie ztratila možnost žádat od operátorů provozní a lokalizační údaje, přišla by zároveň o jeden z důležitých důkazních prostředků. U některých trestných činů jde o důkazní prostředek jen obtížně nahraditelný. Novinářům to řekla pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová. Zúčastnila se veřejného jednání Ústavního soudu, který se problematikou zabývá.