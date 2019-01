Policie prošetřuje Ježíška. Půjde-li i po velikonočním zajíčkovi, máme problém. Týden v právu Jana Januše

Právníci a také někteří politici si v posledních letech hojně stěžují, že jakékoliv problémy řešíme buď populistickými změnami zákonů, nebo podáním trestního oznámení. Jak se však ukázalo o letošních Vánocích, může být ještě daleko hůře. Minimálně v Německu a v Kanadě, ale možná také v dalších zemích, o nichž prostě jen nevím, totiž děti zavolaly policii i na Ježíška.

Jak informovala média, v Německu to bylo kvůli tomu, že neseděl odeslaný dopis přání s obdrženými prezenty. V Kanadě zase proto, že si Ježíšek dovolil přinést měkký dárek - oteplovačky. Na podobné situace bychom při troše vůle jistě napasovali příslušné paragrafy rovněž v České republice, namátkou zkusme třeba trestný čin podvodu, zpronevěry či poškození cizích práv.

Teď ale vážně, co se to s námi se všemi děje, pokud už takovéto modely chování přejímají děti? Znamená to, že s dalšími generacemi bude ještě hůř, nebo jsou tohle jen úsměvné excesy? Možná s posuzováním ještě počkejme. Za pár měsíců jsou Velikonoce. Pokud policie začne prověřovat i velikonočního zajíčka, je opravdu zle.

Kdo všechno odešel z Nejvyšší soudu?

Nový rok začal pořádně zostra pro Nejvyšší soud. S koncem toho předešlého totiž odešel z řad jeho soudců nejen předseda občanskoprávního a obchodního kolegia Vladimír Kůrka, ale rovněž sedm jeho dalších kolegů. Nejvyšší soud se tak musí vypořádat s neobvykle silným dopadem již několikrát avizované generační obměny.

„Po dosažení věkové hranice 70 let zanikne na přelomu roku 2018/2019 funkce soudcům občanskoprávního a obchodního kolegia JUDr. Vladimíru Kůrkovi, který byl od roku 2016 přímo předsedou tohoto kolegia, JUDr. Pavlu Pavlíkovi a JUDr. Martě Škárové; na vlastní žádost pak z téhož kolegia odchází a na funkci soudkyně rezignovala JUDr. Blanka Moudrá.

Trestní kolegium na vlastní žádost opouští a na funkci soudce rezignoval JUDr. Stanislav Rizman, dlouholetý předseda tohoto kolegia (do srpna 2015, v letech 1991–1993 také předseda vojenského kolegia Nejvyššího soudu ČSFR), s dovršením věkové hranice 70 let funkce zanikne JUDr. Vladimíru Jurkovi, JUDr. Karlu Haschovi a JUDr. Petru Hrachovcovi,“ avizoval Nejvyšší soud již na konci loňského roku ve svém internetovém čtvrtletníku Aequitas, konkrétně v čísle 4/2018.

Noví soudci Nejvyššího soudu

V časopise se dočteme také jména nově příchozích soudců: „K 1. prosinci 2018 u Nejvyššího soudu působilo celkem 69 soudců (z toho 22 na trestním úseku, 47 na úseku civilním), 15 soudců stážistů (5 na úseku trestním a 10 na civilním) a 159 asistentů soudců. K 1. lednu 2019 soud posílí nově jmenovaní soudci civilního kolegia JUDr. Pavel Horňák, JUDr. Helena Myšková, JUDr. Hana Tichá a JUDr. Aleš Zezula. Trestní kolegium bude mít novou soudkyni JUDr. Martu Ondrušovou.“

Změny ostatně Nejvyšší soud oznámil i další elektronickou cestou. Na začátku roku tak učinil na svém twitterovém účtu. Je sympatické, že jeden z vrcholů české justice jde takto výrazně s dobou.

Nejvyšší soud od počátku roku 2019 posílilo pět soudců.

Na občanskoprávním a obchodním kolegiu jsou to JUDr. Pavel Horňák, JUDr. Helena Myšková, JUDr. Hana Tichá a JUDr. Aleš Zezula.

„Předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal to avizoval již několik let dopředu: Nejvyšší soud stojí před generační obměnou, věk řady soudců se blíží hranici 70 let, kdy ze zákona funkce soudce zaniká, nedá se vyloučit, že někteří soudci se rozhodnou odejít dříve. I proto Nejvyšší soud vypracoval v loňském roce podrobná kritéria pro jmenování svých nových soudců, přičemž zde začlenil také možnost, aby se soudci mohly stát také osobnosti z jiných právnických profesí. – Stejně, jako tomu bývalo už v minulosti,“ stojí rovněž v časopise Aequitas.

Přijdou ještě státní zástupci, kolem akademiků ticho

„Nejvyšší soud se na generační obměnu připravil dostatečně dlouho dopředu. A tak už od 1. ledna pro změnu pět nových soudců bude k naší instituci, která stojí na vrcholu obecné justice, přeloženo. Už v průběhu roku 2018 byli přitom k Nejvyššímu soudu postupně přeloženi čtyři noví soudci. Všichni prošli pečlivým výběrem, všichni zde v minulosti působili už „na zkoušku“ jako soudci stážisté. I dnes máme aktuálně dočasně přiděleno na stáž u civilního kolegia deset soudců, u kolegia trestního pět.

Nejvyšší soud si své soudce vybírá opravdu svědomitě. A jak již bylo opakovaně zveřejněno, vrací se také k možnosti jmenování nových soudců Nejvyššího soudu z oblasti jiných právních profesí. S touto možností počítají rovněž loni schválená pravidla pro výběr soudců Nejvyššího soudu. Mezi novými soudci, kteří nastoupí 1. ledna 2019, ale prozatím žádný z akademiků, bývalých státních zástupců či advokátů, nebude,“ upozorňuje v editorialu zmiňovaného časopisu Petr Tomíček, tiskový mluvčí soudu a vedoucí redaktor tohoto časopisu.

Státní zástupce, kteří by měli řady soudců Nejvyššího soudu v dohledné době rozšířit, představil Pavel Šamal společně s nejvyšším státním zástupcem Pavlem Zemanem již loni.

Kolem vzpomínaných akademiků je ale poměrně ticho. Když se toto téma řešilo posledně, vyvolalo mezi soudci poměrně velkou bouři. A předseda Nejvyššího soudu musel vysvětlovat, jak je to vlastně všechno myšleno.

Nejvyšší soud s novým logem

S koncem roku 2018 ta zpráva dosti zapadla, ale Nejvyšší soud má rovněž nové logo. „Bude je používat především pro slavnostní a společenské příležitosti, chystá se jím označovat různé reprezentativní materiály. Poprvé se nové logo objevuje na přáních PF 2019,“ uvedl již zmíněný Petr Tomíček.

Dodal, že „pro rozhodovací činnost, především pro hlavičky rozhodnutí a obdobné úřední dokumenty, bude Nejvyšší soud i nadále používat malý státní znak“.

Nejvyšší soud bere svou prezentaci v posledních letech opravdu velmi vážně, a tak si vyhrál i s novým logem. „V původním zadání, se kterým Nejvyšší soud v úvodu roku oslovil tři vybrané grafiky, specifikoval požadavky, aby logo představovalo tradiční historický odkaz a symboliku, nejlépe zapracováním motivu řecké bohyně spravedlnosti Themis nebo její římské obdoby Iustitie. Výsledný návrh měl také vystihnout vyobrazení Nejvyššího soudu jako vrcholu soudní soustavy obecných soudů.

Vítězný návrh zpracovali výtvarníci Zuzana Bogorová a Tomáš Kopecký z havířovského studia PROFESIONALNÍGRAFIK. Svoji původní představu a náčrty tvůrci nového loga na základě požadavků Nejvyššího soudu opakovaně po několik měsíců upravovali. Možnost průběžně se vyjádřit k předkládaným návrhům měli v době, kdy konečná podoba loga vznikala, všichni soudci Nejvyššího soudu,“ popsal proces výběru a práce na novém logu Tomíček.

„Původní logo, používané Nejvyšším soudem především v 90. letech minulého století, představující dvojramenné váhy, jejichž jazýček tvoří meč, považuje Nejvyšší soud za již přežité, mj. proto, že je velmi neurčité. Meč je navíc atributem, který lze považovat za symbol spíše jen trestního soudnictví, nikoli též civilního. Schematicky jednoduché, zkratkovité a dnes tolik módní varianty loga vyloučil Nejvyšší soud s ohledem na svoji historii,“ dodal tiskový mluvčí Nejvyšší soudu.

Prázdná Sbírka zákonů

První den v roce se tradičně pojí taktéž s účinností několika nových zákonů či vyhlášek. Tradičně dochází například ke změnám souvisejícím s daněmi či platbami pojistného. Letos se rovněž zvýšila minimální mzda, a také to má své jasné právní důsledky.

V poslední letech na to sice upozorňuji každý rok, ale tohle se prostě neomrzí. Podívejte se teď do Sbírky zákonů. Co uvidíte? Osvěžující prázdno. Pár týdnů by to ještě mohlo vydržet. Ale raději neváhejte.