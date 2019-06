Pomůžou Agrofertu změny v zákoně? Možnosti vyvinění firem jsou teď širší než dříve | info.cz

Pokud skutečně dojde k trestnímu stíhání skupiny Agrofert či některé z firem patřící do tohoto koncernu, a to i když jakoukoliv vinu odmítají, půjde o první velký případ, v němž se naplno otestují aktuální pravidla obsažená v zákonu o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Tento zákon sice existuje v českém právním řádu již od roku 2011, zhruba pět let po nabytí jeho účinnosti ale došlo k zásadním změnám. Ukázalo by se tak, zda skutečně umožňují jednodušší vyvinění, než tomu bylo v minulosti, jak někteří tvrdí.