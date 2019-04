Portál občana nově upozorní na propadající doklady. Řidiči se podívají na své body | info.cz

Digitalizace státní správy dál postupuje a ministerstvo vnitra nabídne ještě letos několik novinek. „Do konce dubna dojde ke spuštění systému notifikací, které budou ohlašovat změny v referenčních údajích v základních registrech nebo třeba upozorňovat na končící platnost dokladů. Plánuje se též možnost si u výpisu z karty řidiče zjistit, za co konkrétně dostal řidič trestné body. Proběhne napojení na registr zbraní a v druhé polovině roku bude zavedena možnost stáhnout si plnohodnotný úředně potvrzený výpis z živnostenského rejstříku bez nutnosti mít zřízenou datovou schránku,“ popisuje pro INFO.CZ chystané změny v Portálu občana náměstek ministra vnitra pro řízení sekce informačních a komunikačních technologií Jaroslav Strouhal.

Politici napříč spektrem už několik let označují digitalizaci státní správy za prioritu. Jak si reálně Česko stojí?

Podle posledních zveřejněných výsledků z roku 2017 zaujala Česká republika na evropském indexu DESI (Digital Economy and Society Index) sedmnácté místo z dvaceti osmi zemí EU. Oproti předchozím výsledkům je to zlepšení, ale stále ještě bohužel ve všech ukazatelích za evropským průměrem zaostáváme.

Čím to je?

Míra on-line kontaktu občanů s orgány veřejné moci je u nás jedna z nejnižších v celé unii. Naším prvořadým úkolem je proto naučit veřejnost tyto nástroje používat a přesvědčit ji o všech jejich výhodách. A v neposlední řadě musíme veřejnost přesvědčit také o bezpečnosti on-line komunikace, která je v Česku naopak na velmi vysoké úrovni.

Naše datové schránky patří k nejlépe zabezpečeným nástrojům elektronické komunikace v rámci EU. Za celou dobu jejich existence nedošlo k žádnému významnému bezpečnostnímu incidentu.

Věříte, že v následujících letech se postavení Česka zlepší a dosáhneme evropského průměru a ještě lépe, že tento průměr překonáme?

Pevně v to doufám. Ono hodnocení probíhá s určitým odstupem, a tak nezohledňuje obrovský rozvoj v poskytování digitálních služeb v podobě Portálu veřejné správy a Portálu občan, které nabízí stále se rozšiřující řadu služeb. Intenzivně řešíme i největší výtku v rámci hodnocení v podobě nízké využivatelnosti služeb občany. Každopádně věřím, že na hodnocení DESI za rok 2018 se tyto aktivity projeví a Česko se opět na žebříčku posune výš.

Jaký je reálný zájem o digitální služby?

Od spuštění projektu Portál občana v červenci loňského roku registrujeme k začátku dubna téměř 154,5 tisíc přihlášení, z toho polovinu přes datovou schránku, čtvrtinu přes elektronický občanský průkaz a čtvrtinu přes jednorázovou kombinaci jména, hesla a SMS kódu, podobně jako u internetového bankovnictví. Co se samotných eObčanek týče, vydáno jich bylo ke 31. březnu letošního roku bezmála 902 tisíc. Zvyšuje se i zájem o datové schránky pro fyzické osoby, kterých momentálně evidujeme lehce přes 154,5 tisíce. Na podporu využívání všech nástrojů eGovernmentu pak bude ministerstvo vnitra na podzim spouštět velkou propagační kampaň spolufinancovanou z evropských zdrojů.

Podívejme se na jednotlivé nástroje detailněji. Začněme u toho nejstaršího – datových schránek. Jakých změn se datové schránky za dobu své existence dočkaly?

V nedávné době jsme provedli kompletní redesign uživatelského prostředí datových schránek, které je nyní přehlednější a hlavně je plně responzivní a plnohodnotně použitelné i na mobilních telefonech a tabletech. Byla přidána možnost vytvořit obsah zprávy pouhým napsáním či vložením textu, možnost hromadného vkládání příloh nebo možnost přihlásit se prostřednictvím eObčanky ke všem svým datovým schránkám, například pokud jste jednatel více obchodních společností. A jak už jsem řekl, zabezpečení datových schránek je na špičkové úrovni.

Chystá se nějaká další výrazná změna v jejich používání?

Čekáme na přijetí novely zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ke kterému by mělo dojít ještě v první polovině tohoto roku. Tato novela významně usnadní zřizování datových stránek, zájemce již nebude muset navštívit Czech POINT a podávat písemnou žádost, ale s pomocí eObčanky vše půjde vyřídit na počkání z domova.

Co se elektronických občanských průkazů týče, jak hodnotíte jejich zavedení?

Jednoznačně kladně. Sice nám bylo vytýkáno, že nejdeme bezkontaktní cestou a zavádíme klasický občanský průkaz s čipem, který u sebe musí uživatel fyzicky mít a připojit jej za pomocí čtečky k počítači, ale opět je to celé hlavně o zabezpečení. Bezkontaktní technologie jsou snadno zneužitelné, zatímco námi zvolená cesta je pořád ještě nejbezpečnější možností s nejméně riziky. Ve spojení s Portálem občana se eObčanka stala nesmírně praktickým nástrojem a výhod bude přibývat.

Přejděme tedy k samotnému Portálu občana, v poslední době asi největší eGovernmentové novince. Jaké služby momentálně nabízí?

Celkem je k dispozici zhruba deset agend. Portál občana poskytuje služby Ministerstva vnitra, NIA, ČSSZ, SÚKL, Katastru nemovitostí, Živnostenského rejstříku, Centrálního registru řidičů nebo Generálního finančního ředitelství. Takže kromě různých podání státní správě může občan nahlížet do registrů a nebo si třeba kontrolovat vydané eRecepty. Počet možností, které Portál občana nabízí, se pochopitelně bude rozšiřovat.

Jaká konkrétní rozšíření jsou naplánována v dohledné době?

Do konce dubna dojde ke spuštění systému notifikací, které budou ohlašovat změny v referenčních údajích v základních registrech nebo třeba upozorňovat na končící platnost dokladů. Plánuje se též možnost si u výpisu z karty řidiče zjistit, za co konkrétně dostal řidič trestné body. Proběhne napojení na registr zbraní a v druhé polovině roku bude zavedena možnost stáhnout si plnohodnotný úředně potvrzený výpis z živnostenského rejstříku bez nutnosti mít zřízenou datovou schránku.

V budoucnu plánujeme rozdělení portálu na záležitosti týkající se státní správy a na záležitosti samosprávy. Některá města se již sama do projektu zapojila, jmenovitě Chotěboř, Pelhřimov a Říčany. Počátkem dubna se zapojil i kraj Vysočina. Cílem je pochopitelně zapojení všech krajů a co největšího počtu měst a obcí.

Které služby státní správy, které ještě nejsou digitalizované, by podle vás bylo vhodné digitalizovat co nejdříve?

Největší zájem je a bude o služby spojené s registrací vozidel a se stavebním řízením, tam je tedy největší prostor pro rozšiřování služeb. Kde se občan naopak digitalizace nedočká, jsou služby spojené s kontrolní činností. Ostatně je to logické, kontrola vozidla na STK případně kontrola zbraně u držitelů zbrojních průkazů vždy vyžaduje fyzickou kontrolu dané věci.

Je podle vás reálné dosažení úplné digitalizace státní správy? Nebo se jedná o utopii a vždy nějaká část bude „analogová“?

Reálné to nepochybně je, podívejte se třeba na Dánsko. Ale na prosazení plné digitalizace by byla potřeba obrovská politická shoda a hlavně vůle nápad skrze početná legislativní opatření realizovat a dotáhnout do konce. Potřebnou infrastrukturou už nyní disponujeme a digitalizace je oboustranně výhodná, jelikož šetří jak čas, tak peníze. Největším problémem ale ve finále opět bude míra využívání elektronických služeb ze strany veřejnosti. Naším cílem je přesvědčit každého občana, že je pro něj výhodné pořídit si jak elektronický občanský průkaz, tak datovou schránku, jelikož sám pocítí, jak mu toto rozhodnutí usnadní život.