Portugalský trh se podobá tomu českému, právo je tam ale přísnější, říká šéf česko-portugalské komory

Řídící partner pražsk é kancelář e PwC Legal Bořivoj Líbal vede také Č esko-portugalskou obchodní komoru. A do Lisabonu, ve kterém studoval, úspěšně láká české podnikatele. Radit jim chce i při výběru místních advokátních kanceláří. „ Portugalci patří ke starým kulturním národům a advokáti si zakládají na vážnosti. Nevídáme tam open spacy, ale spíše star é dubov é stoly. Je to hodně konzervativní prostředí,” říká Líbal v rozhovoru pro INFO.CZ.

Na konci dubna organizujete pro několik podnikatelů cestu do Lisabonu. Co je na Portugalsku obchodně zajímavého?

Je poměrně daleko, autem určitě, musíte tam létat. Portugalský trh je ale podobný tomu českému, pokud jej chcete ovládnout, můžete počítat se zhruba stejnou velikostí. Španělský trh je samozřejmě daleko větší. Geografická vzdálenost je ale vlastně i výhodná. Hlavními konkurenty tam bývají právě Španělé, pro každou další zemi je to téměř tak obtížné jako pro Českou republiku. Teď je tam třeba obrovský boom nemovitostí. Novinkou je, že Portugalci například některé volné nemovitosti ve vlastnictví státu začínají dlouhodobě pronajímat investorům v oblasti turismu, výměnou za jejich renovaci.

Vidím tam příležitost pro obchodní spolupráci v nejrůznějších oblastech. Lisabon znám určitě lépe než Prahu a všichni podnikatelé, kteří tam se mnou už byli, si ho zamilovali a chtějí tam jet znovu. Trik na úspěch je jednoduchý, smrsknu svou znalost Lisabonu do prodlouženého víkendu. Loni Portugalsko takto okouzlilo třeba Ladislava Blažka. Znali jsme se už dříve, navíc PwC Legal jeho společnosti poskytuje vybrané právní služby. Do Lisabonu jsme však jeli cíleně vybrat zajímavá místa, kde by mohl fotit a natáčet. Vznikla z toho nakonec kampaň na jaro a léto, která ostatně stále běží.

Založil jste i Česko-portugalskou obchodní komoru, jejímž jste předsedou. Jak se jí daří?

Komora vznikla již v únoru 2016, nicméně formální zahájení její činnosti proběhlo před rokem v březnu, má zatím jen 11 členů. Nikoho jsme však neoslovovali aktivně, všichni se k nám připojili sami od sebe. Záměr byl nejdříve ukázat, co vše umíme a pak teprve řešit zajímavé členy. Za rok naší činnosti za sebou máme například přes desítku akcí, přičemž jednu bych si dovolil jmenovitě zmínit, a to první ročník velkého festivalu portugalských vín, který se konal v říjnu v hotelu Jalta jako podpora pro tuzemské dovozce portugalských vín a surovin. Přišlo přes 200 pozvaných korporátních návštěvníků. Druhý ročník plánujeme pro velký úspěch i na letošek a věříme, že program bude ještě zajímavější.

Teprve teď tedy aktivně začneme oslovovat potenciální členy. Pro ně bychom měli do budoucna sloužit jako jakýsi klub a platforma pro vzájemná setkávání a networking. Členům však třeba také poskytujeme ekonomické či obchodní informace, pomáháme vyhledat kontakty na případné obchodní partnery, směřujeme je na správné lidi a vůbec asistujeme s orientací v Portugalsku či České republice dle potřeby.

Jak vypadá portugalská advokacie?

Pracovní trh pro právníky je v Portugalsku velmi těžký. Fakulty, jen v Lisabonu jsou minimálně tři, tam totiž chrlí příliš mnoho nových právníků. Mám ze studií několik kamarádů, dva teď dělají taxikáře, někdo si raději otevřel restauraci, někteří pracují v asistenčních službách či u policie a jen velmi malá část se nějak pohybuje v oblasti práva. Hodně studentů je také z bývalých portugalských kolonií, takže ti vzhledem k obtížnému pracovnímu trhu po dostudování fakulty raději odjíždí zpátky do svých rodných zemí, kde se lépe uplatní. Málokdo si uvědomuje, že Portugalsko takto často vzdělává právníky portugalsky mluvících afrických zemí, což je velmi prospěšné.

Advokátní kanceláře tam jsou ale skvělé. Portugalci patří ke starým kulturním národům a advokáti si zakládají na vážnosti a neokázalé důstojnosti tohoto povolání. Nevídáme tam open spacy, ale spíše staré dubové stoly. Je to hodně konzervativní prostředí.

Jsou to spíše lokální značky, nebo i mezinárodní?

I mezinárodní, ale donedávna tam platily určité restrikce, jedna společnost například nemohla mít advokátní kancelář i auditní služby pod jednou značkou, teď narážím třeba na PwC. Málokterá z mezinárodních kanceláří, které působí v České republice, ale má pobočku i v Portugalsku. Nevidí tam patrně synergie, jde o malý trh, odříznutý od světa. Česká republika má přece jen více možných, teritoriálně blízkých, investorů. Ceny advokátních kanceláří jsou na podobné úrovni jako tady a vždy se dá srovnatelná cena dohodnout.

A kvalita tamního právního prostředí?

Je na dobré úrovni. Některé kodexy jsou ale poměrně staré a nejsou aktualizované. Například při prodeji podniku musíte pracovat s několika předpisy, právní řád je trochu složitější. Velmi tvrdě přistupují třeba k černým stavbám, dodatečné schválení tam moc nefunguje. Jsou celkově přísnější, týká se to třeba také policie.

Pojďme ještě k advokátní kanceláři, kterou vedete. Nedávno jste oznámili, že budete společně s Kocián Šolc Balaštík poskytovat právní služby GSA. Půjde o širší spojenectví?

Zúčastnili jsme se konsorcia, které mělo největší šanci na úspěch. V konsorciu je ještě německé PwC a také advokátní kancelář Heuking. Je to spojenectví, které je založeno na společných referencích a znalostech.

Plánujete další spolupráci s Kocián Šolc Balaštík?

Nelze to vyloučit, ale nebylo to zatím předmětem žádné dosavadní diskuse. Narozdíl například od Moreno & Vlk Asociados, s nimiž na rozvodových a trestních věcech často spolupracujeme.

PwC Legal jste začal šéfovat před třemi lety a na konci loňského roku z firmy odešel šéf střední a východní Evropy Michael Mullen, který vás do funkce spoluvybíral. Jak jste teď velcí?

Máme kolem 20 právníků, ale klidně bychom si troufli být i větší. Musíme teď kvůli nedostatku kapacity odmítat práci, což je opravdu šílené a nikdy bych si nemyslel, že to zažijeme. Bude to znamenat přirozený tlak na navyšování cen právních služeb. Pokud by dalších 10 let nepřišla krize, odhaduji, že bychom se mohli dokonce vrátit na sazby před krizí, o kterých se říká, že již nenastanou. Podobná situace je i u kolegů, třeba v auditu.

A další lidi nepřijímate kvůli tomu, že na trhu nejsou?

Odpovídáte si správně, je minimální nezaměstnanost, a nábor je tak velmi těžký, pokud si chcete zachovat kvalitu kandidátů. Z toho přirozeně vyvozuji, pokud má být zachována vysoká kvalita, nutný tlak na cenu právních služeb. Lidi prostě nejsou. A pokud je budete chtít nabrat, budete je muset zaplatit a to se v ceně logicky musí dříve nebo později projevit.