Posílení nezávislosti žalobců? Návrh TOP 09 u vlády neprošel

Vládní legislativci v podkladech pro dnešní schůzi ministrů uvedli, že předloha přebírá část úpravy, jak ji předložil kabinet v minulém volebním období. Nezabývá se však souvisejícími záležitostmi, například výběrem vhodných kandidátů na místa vedoucích státních zástupců, pravidelným hodnocením žalobců a jejich kariérním postupem, napsali.

Nejvyššího státního zástupce by vláda jmenovala podle navrhované novely na deset let. Stejný člověk by funkci nemohl vykonávat opakovaně. Funkční období vrchních, krajských a okresních státních zástupců by bylo sedmileté. Nemohli by působit u stejného zastupitelství dvakrát po sobě. Předloha by rovněž zakotvila kvalifikační požadavky pro tyto žalobce. Kabinet měl upozornit na to, že na malých okresních státních zastupitelstvích by zřejmě ani nebylo možné všechny podmínky pro výkon funkce dodržet.

Předseda TOP 09 Jiří Pospíšil v tiskovém prohlášení rozhodnutí vlády kritizuje. "Kabinet tím dal najevo, že chce mít nepřiměřenou moc nad nejvyšším státním zástupcem. Toto právo by mělo náležet kárnému senátu, který není v tak zásadním střetu zájmu, jako je současný předseda vlády," uvedl Pospíšil.

Náměstky vedoucích žalobců by jmenoval podle předlohy místo ministra spravedlnosti nejvyšší státní zástupce. Vedoucí státní zástupci by mohli být odvoláni pouze rozhodnutím kárného soudu v kárném řízení pro závažné porušení svých povinností. Nyní může nejvyššího státního zástupce odvolat vláda bez uvedení důvodu, ostatní vedoucí státní zástupce ministr spravedlnosti pro závažné porušení povinností.

V přechodných ustanoveních novela mimo jiné stanoví, že vedoucím státním zástupcům jmenovaným do konce roku 2008 by funkční období skončilo za čtyři roky od nabytí účinnosti předlohy. Účinnost se předpokládá od ledna příštího roku. Žalobcům jmenovaným do vedoucích funkcí mezi roky 2009 a 2018 by stanovené funkční období dnem účinnosti novely započalo. Týkalo by se to i nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, který byl jmenován v roce 2010 a funkce se ujal od ledna 2011.