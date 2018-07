Poslanci chtěli ústavně chránit manželství jako svazek muže a ženy. Vláda návrh nepodpoří

K jakékoliv změně listiny základních práv a svobod je třeba přistupovat zdrženlivě, napsali do předběžného stanoviska kabinetu vládní legislativci. Práva a svobody zakotvené v listině, která je součástí ústavního pořádku, by se podle nich neměly používat k blokování práv určitých skupin lidí. Obecná deklarace v listině by navíc cíle předkladatelů předlohy nenaplnila, dodali.

Návrh ústavního zákona podepsalo více než 30 poslanců z řad KDU-ČSL, hnutí ANO, ODS, ČSSD, TOP 09 a STAN v čele s lidovcem Markem Výborným. Cílem je podle nich doplnit ochranu rodiny o ochranu jednoho ze základních stavebních prvků úplné rodiny, za který pokládají manželství muže a ženy. Autoři poukazují na historické zakotvení manželství jako v zásadě trvalého svazku jednoho muže a jedné ženy zejména v evropském civilizačním okruhu. „Manželství muže a ženy má typicky potenciál naplnit všechny hlavní funkce rodiny,“ stojí v důvodové zprávě.

Předloha by měla podle autorů ale také zabránit „neuváženým legislativním či výkladovým experimentům, které by se jinak potencionálně mohly podústavní právní úpravy manželství dotknout“. Nynější definici manželství je třeba podle nich chránit před „ohrožením ze strany snah o její zpochybnění či přetvoření“.

Ústavní předlohu dostali zákonodárci jen dva dny potom, co jiná skupina 46 poslanců ANO, Pirátů, KSČM, ČSSD, TOP 09 a STAN navrhla, aby manželství mohli uzavírat i lidé stejného pohlaví. Podle jejich novely občanského zákoníku by měli stejná práva a povinnosti, jako mají v manželství žena a muž. Registrované partnerství, do něhož mohou homosexuálové vstupovat nyní, by jako institut zaniklo.

O obou předlohách rozhodne Parlament. Zatímco k uzákonění manželství homosexuálů by v obou komorách stačila prostá většina hlasů, pro ústavní ochranu manželství jako svazku muže a ženy by se musela vyslovit třípětinová většina. Výborný už dříve zdůraznil, že jeho návrh není namířen proti žádné skupině obyvatel.

V minulém volebním období byl ve Sněmovně návrh, který by registrované partnerce nebo partnerovi umožnil adopci dítěte jeho protějšku. Kritici tehdy varovali před dalším rozšiřováním práv homosexuálních lidí, zastánci poukazovali na zájmy dětí. Předlohu, za kterou také stála poslankyně ANO Radka Maxová, Sněmovna rozjednala v úvodním kole. Do konce volebního období o ní nerozhodla.