Právo na digitální služby vyhrálo na celé čáře Zákon roku. Jaké předpisy dále bodovaly? | info.cz

„Poprvé bude mít každý občan právo poskytnout své údaje veřejné správě jen jednou, bude moci takto získaná data svým souhlasem zpřístupnit i dalším úřadům, ale hlavně bude moci zpřístupnit svá data i dalším soukromoprávním subjektům jako svému dodavateli vody, plynu, energie, telefonnímu operátorovi, bance, pojišťovně atd. A stát bude povinen data poskytnout. Konečně budou obíhat data a ne občané," shrnul pro INFO.CZ plánovaný přínos vítězného zákona ředitel odboru legislativy Hospodářské komory a dřívější první náměstek ministra financí Ladislav Minčič.

Předpis zvítězil nejen v celkové anketě, ale rovněž v dílčím hlasování Hospodářské komory ČR či České advokátní komory. „Hlasování na České advokátní komoře jednoznačně potvrdilo vysokou poptávku mezi advokáty o zefektivnění fungování státu pomocí digitálních technologií. S rostoucím tlakem na efektivitu výkonu advokacie, roste i mezi advokáty potřeba řešit klientské záležitosti časově a nákladově efektivním způsobem,“ uvedl k tomu místopředseda České advokátní komory Robert Němec.

Nominace, kterým jsme se na INFO.CZ v uplynulých týdnech věnovali v sérii pěti článků, skončily konkrétně takto:

Digitální stát: obíhají data, nikoliv lidé (zákon o právu na digitální služby) - 47 %

Větší předvídatelnost a přehlednost zákonů (jednotné dny právní účinnosti a přehledy povinností) - 18,8 %

Stát může povinnosti ukládat jen právním předpisem - 16,2 %

Stát nesmí vybírat zvláštní poplatek za to, aby si plnil své povinnosti (zrušení poplatku za podání podnětu k prověření veřejné zakázky) - 13,6 %

Snížení nákladů na podnikání (online zakládání obchodních společností) - 4,4 %

Zákony účinné až od července? Nouzový stav dopadl i na pravidlo nominované na Zákon roku

„Vítězný zákon by měl usnadnit přístup ke státním službám. Jeho přijetí je ale jen začátek a bude třeba vymyslet řadu nových řešení,“ sdělila k výsledkům řídící partnerka Deloitte Diana Rádl Rogerová s tím, že právě tato poradenská společnost aktuálně spoluvytváří právě související BankID: „V současné době není jednoduché přihlásit se (autentizovat) ke službám, které poskytuje stát. Bankovní identita představuje nové využití autentizačního prostředku, kterým se u nás každý měsíc přihlašuje do svého internetového bankovnictví pět milionů lidí. Deloitte se bude na jejím nasazení a s její pomocí na digitalizaci soukromých i veřejných služeb v Česku podílet.“

„Podruhé po sobě vyhrál zákon s velkým náskokem. Minulý rok to bylo urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, letos je to elektronizace státní správy, pro kterou hlasovala bezmála polovina všech hlasujících,“ připomíná pak předseda nominační rady Zákona roku a partner advokátní kanceláře Deloitte Legal Tomáš Babáček: „Nominační radě se tak znovu podařilo ukázat inspirativní příklad, jak regulace může být prospěšná. Může zvyšovat efektivitu a vytvářet infrastrukturu pro zapojení podnikatelů a neziskového sektoru do řešení potřeb společnosti.“

„Krize ukázala, jak moc by nám pomohlo, kdybychom byli s digitalizací dál. A právě zákon o právu na digitální službu znamená obrovský krok dopředu – agendy státu se budou do pěti let digitalizovat. Přelomový je i v tom, že do popředí staví občana. Říká totiž, že právě občan má ve vztahu ke státu nejen povinnosti, ale i právo,“ shrnuje pak jeden ze spoluautorů vítězného předpisu, poslanec a místopředseda ODS Martin Kupka.