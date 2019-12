Prázdné lékárny: Nedostupnost léků by vyřešil zásilkový prodej, aktuální změny ale ne | info.cz

Jen před pár dny se začalo postupovat podle důležité novely zákona o léčivech. Fakt, že některé léky jsou pro české pacienty mnohdy nedostupné, se ale ani po ní bohužel příliš nezmění. Konkurenční možnosti farmaceutických firem a distributorů léčiv se ale pozmění velmi, z čehož by mohli pacienti těžit. Nový zákon rovněž ilustruje sílu, jakou má v politice KSČM. Protože to byl právě její, jinak celkem neznámý, poslanec Daniel Pawlas, který současné znění zákona prosadil napříč sněmovnou a vzdor odporu jinak celkem silného ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO). Některé klíčové souvislosti nové úpravy popisuje v rozhovoru pro INFO.CZ Tereza Davidová, farmaceutická expertka firmy Deloitte Legal.

Na vyjádření nesouhlasu s nahlížením do lékového záznamu mají pacientu už jen pár dnů. Málokdo ví, že to smí udělat prakticky každý lékárník nebo policista. Jak toto má udělat?

Zákon říká, že pacient může vyjádřit nesouhlas s nahlížením na údaje zobrazující se prostřednictvím jeho lékového záznamu, nebo dříve vyjádřený nesouhlas odvolat, třeba prostřednictvím služby webové aplikace pro pacienty, nebo oznámením zaslaným prostřednictvím datové schránky pacienta či datové schránky zákonného zástupce, pokud je pacient nezletilým dítětem. A také samozřejmě papírově listinným podáním s úředně ověřeným podpisem na adresu sídla Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Vzor pro toto podání zveřejňuje ústav na svých webových stránkách.

Tedy musím aktivně vyjádřit nesouhlas s tím, aby směl na mé lékové záznamy - teď si vymyslím - že jsem měla třeba šest potratů a brala poté nějaké léky, někdo nahlížet a mám na to omezenou dobu. Jak jinak hodnotíte zákon o léčivech?

Složité a nevyhovující byly dlouhodobě například povinné dodávky do lékáren. Cokoliv jiného je posunem vpřed. Distributoři měli donedávna povinnost dodávat lékárnám na jejich žádost léčivé přípravky do dvou pracovních dnů. Aby to mohli splnit, stanovila se navazující povinnost pro držitele registrace, což ne vždy je výrobce léčiv, i když ve většině případů ano, dodat distributorům léky na jejich žádost a v objemu, který bude odpovídat jejich tržnímu podílu. Je tam ale hned několik kamenů úrazu a ten největší je právě v tržním podílu.

Malý distributor léčiv měl tedy za předešlého minulého znění zákona smůlu. Když si teď, teoreticky, založím distribuční společnost na zelené louce, mohu ihned žádat o dodávky lékárnám?

Ano, to doposud nešlo. Zásadní připomínka byla neproveditelnost zákona. Ten tržní podíl byl v zákoně o léčivech definován jako tržní podíl distributora na distribuci léčivých přípravků v Česku za referenční období, kterým je předcházející čtvrtletí.

My známe pojem tržní podíl ze soutěžního práva, kde se ale vymezuje jinak. Tady je to jiná, speciální úprava a co je na ní problematické je to, že vlastně nejsme schopni ten tržní podíl vymezit. Nejsme toho schopni my jako právníci, SUKL jako dohledový orgán, ani distributor, ani držitel registrace. Nejsme schopni v oné krátké lhůtě dvou pracovních dnů zjistit, co to znamená a jaký ten objem dodávky vlastně musí být.

Další kámen úrazu je, a tuto připomínku opakovaně vznášel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (UOHS), že tato právní úprava není v souladu s principy ochrany hospodářské soutěže.

Protože diskriminuje malé distributory?

V podstatě ano. Ten zákon může upevňovat relativně silné nebo dominantní postavení některých distributorů na trhu.

Řekněme si to na rovinu: současný zákon vyhovoval čtyřem velkým distributorům, kteří si u nás dělí většinu trhu.

Tak. A malí by na tom mohli být biti. A na to už ten UOHS upozorňoval mnohokrát, už při přijímání novely z roku 2017. Naštěstí se to riziko v praxi úplně nezhmotnilo, protože ta novela je ve svém důsledku právně nevymahatelná. My nejsme schopni určit tu povinnost, kolik činí tržní podíl toho či onoho distributora, takže pak za ni těžko budeme ukládat nějaké sankce. Na trhu se v roce 2017 mluvilo o tom, že jediným důsledkem novely může být její zneužití v boji mezi distributory, ale pacient nepocítí žádnou velkou změnu.

Ve výsledku se ovšem lékárna musela spolehnout na své dobré vztahy s distributory a věřit, že jim lék dodají, jinak nemají co pacientům nabídnout.

Ano. Ale bylo tam i hodně dalších výhrad ke znění zákona tak, jak byl navržen. Zejména proto, že lékárna se mohla obrátit na jakéhokoliv distributora. Ale že léky dostane, bylo jisté jen u velkých distributorů. Zároveň existovaly pochybnosti, zda lékárna využije dodané léčivé přípravky skutečně pro české pacienty na našem trhu. Tedy zda je nevyveze někam do zahraničí. To vše se odehrálo v prosinci roku 2017.

Proč je od té doby kolem zákona takový chaos? Už jen jak chodil jeden pozměňovací návrh za druhým, který popíral předchozí a obracel vše naruby… Čím to?

Myslím si, že si mnozí lidé mysleli, že tím, že se novela v roce 2017 přijme, tak se téma uzavře. Jenže naopak vyplavaly na povrch věci, o nichž se nemluvilo a toto téma se naopak otevřelo. Asi se všichni shodneme na tom, že ta stará úprava nebyla optimální, ale v praxi stejně nebyla uplatňována, to znamená, že problém přetrvával. Nicméně je to stále živé téma. Od 1. prosince tu máme takovou drobnou novelu toho ustanovení zákona o léčivech, která se tam dostala jako takzvaný přílepek – pozměňovací návrh zákona o léčivech, která byla projednávána jako sněmovní tisk 302.

To je takzvaný lex Pawlas?

Ano, to prosadil tento pan poslanec. Tento zákon je účinný od 1. prosince, ale zároveň leží ve Sněmovně ministerský návrh zákona, který řeší problematiku trochu komplexněji a vlastně znamená novelu novely. To se bude řešit v příštím roce.

A proč kolem toho byl takový chaos?

Nedostupnost léčiv v Česku je dlouhodobé a velmi diskutované téma. Zapojuje se do něj navíc velké množství subjektů – farmaceutické firmy, distributoři, lékárny, odborné lékařské společnosti, stavovské organizace, a samozřejmě regulátoři a to nejen z oblasti zdravotnictví, jako je SUKL, ale i z oblasti ochrany hospodářské soutěže, jako je právě UOHS. Zároveň jde samozřejmě o problém, který má celospolečenský potenciál – týká se celé řady pacientů. Takže svůj vlastní názor má i každý průměrný volič, což vedlo k tomu, že se téma leckdy uchopilo i politicky, což je chyba.

No a nyní tedy směřujeme kam?

Ta současná právní úprava, lex Pawlas, to ukazuje. Hezky je na tom vidět, jak u problému nedostupnosti léků politici řeší její důsledek, ale ne příčinu. Řekněme si totiž, co je to nedostatek léčiv. Hezky se s tím pracuje v politické rovině, ale tou nedostupností není myšleno to, že pacient přijde do lékárny a ona nemá zrovna lék na skladě, tak musí jinam nebo si musí nechat lék objednat. Chápu pacienty, ale nemůžeme mluvit lékárnám do jejich zásob a skladovacích prostor.

Co by tomu mohlo pomoci je dlouho diskutovaný problém dálkového, tedy zásilkového, prodeje léčiv. Takový pozměňovací návrh už byl také k té verzi zákona 302 přiložen od pana poslance Patrika Nachera (za ANO), ale ta myšlenka nebyla přijata. Takže debata o zásilkovém výdeji léků na recept ještě bude zřejmě dlouho trvat.

Jsou v zahraničí země, kde bychom se mohli inspirovat?

Ano, třeba Francie.

Zpět k nedostupnosti léků...

Potřebujeme řešit situace, kdy tu máme pacienta, u něhož není možnost generické substituce, ani preskripce. A ten lék, který potřebuje, je nenahraditelný. To se stává a výpadky mají hned několik důvodů. Ne vždy je to z důvodu reexportů do zahraničních zemí. To je velký "buzzword", který se v této souvislosti používá. Ministerstvo zdravotnictví to docela hezky shrnuje ve své důvodové zprávě k novele zákona, která je nyní v poslanecké sněmovně a je předložena do prvního čtení.

Jednak jde o výpadky na úrovni výroby, která často neprobíhá v Česku, a nemůžeme ji nijak ovlivnit. Dost často je výroba také centralizovaná a probíhá pro celou Evropu nebo pro její části a tím pádem výpadek není jen záležitostí Česka, ale celé Evropy. Takže když například někde vyhoří továrna, má problém řada zemí. A nikdo to nemůže ovlivnit.

Další je určitá neefektivita v rámci distribuce léků. Zákon na to pamatuje a držitel registrace (alias výrobce léků) má povinnost dodávat do Česka v takových objemech a časových periodách tak, aby to uspokojilo potřeby českých pacientů. Ta povinnost je ale relativně vágní. Z prozaických důvodů. Potřeba se totiž může v čase měnit a jde jen o to, aby výrobce nebo držitel registrace byl připraven tu potřebu pokrýt.

No a co s tím?

Dost často se nám stává, že ta neefektivita a fakt, že se lidé nemohou dostat ke svým lékům, nastává na úrovni distribuce. Tedy ve chvíli, kdy výrobce pustí lék ze své kontroly a už nemá moc možností, jak jeho pobyt na trhu ovlivnit. Myslím, že dost často to držitelé registrací řeší tak, že využívají kanály DTP – direct to pharmacy nebo DTH (hospital), kdy mají jistotu, že svou povinnost splnili a jsou před zákonem kryti. A skutečně mají i povinnost hlásit na SUKL, pokud se něco stane. Neboli SUKL by měl mít přehled, co se na trhu u nás děje.

To, co je na nedostupnosti léčiv asi nejzásadnější - a nemysleli na to ani před dvěma lety a ani teď v lex Pawlas-, že problémem nebývá nedostupnost jako taková. My ji dokážeme řešit, třeba tím, že se na výjimku schválí cizojazyčné šarže léků a ty tak mohou přijít na náš trh, ač sem původně nebyly určeny. Ale je to spíš ta nepředvídatelnost, kterou se snaží ministerstvo v tom svém vládním návrhu trochu mitigovat.

Třeba požár ale přece nelze nijak předvídat.

To ne. Jde spíš o to, že všechny dosavadní návrhy řeší spíš důsledek než příčinu. A příčin je více, to znamená, že ani řešení není jedno. Půjde vždy o set určitých opatření. To, co ministerstvo nyní navrhuje ve své novele zákona o léčivech (tisk 581), je soubor opatření, který má čtyři pilíře.

Pojmenovali je jako negativní zásahy do trhu a pozitivní zásahy do trhu. V zásadě jde o emergentní systém a doprovodná opatření. Pozitivní zásahy do trhu mají spočívat ve vytvoření více možností, jak v případě neočekávaného výpadku pokrýt potřebu českých pacientů mimořádným opatřením mimo emergentní systém.

Třeba tak, že nebude problém distribuovat a vydávat léky, které mají nějakou drobnou vadu. Nikdy ne v kvalitě, ale formální, třeba v obalu nebo v příbalovém letáku. Tedy v něčem, co nemá vliv na kvalitu a bezpečnost léku. Nebo třeba mimořádná opatření v souvislosti s brexitem, protože ona se z Británie stane třetí země. Tedy najednou to bude dovoz z cizí „neprověřené“ země a hrozí, že všechno bude mnohem komplikovanější. Mimořádným opatřením ovšem můžeme podpořit to, abychom nepřišli o tento distribuční kanál. A říkám to i přesto, že farmaceutický průmysl je ten, který se na brexit připravuje asi nejsvědomitěji ze všech.

A negativní zásahy?

O těch ministerstvo v důvodové zprávě jasně uvádí, že směřují právě k zamezení reexportů. Obdobná úprava existuje již nyní, kdy SUKL může zabránit tomu, aby se vyvážely léčivé přípravky z Česka.

Na základě těch hlášení o nedostupnosti léků, by si měl úřad vyhodnotit, zda nám hrozí potenciální nedostatek některých nenahraditelných léků. Na základě toho SUKL tvoří seznam ohrožených léčivých přípravků a každý, kdo by je chtěl vyvézt, musí tento záměr nahlásit předem. Regulátor tak má informaci o možném odlivu léků a může posoudit situaci, konzultovat ji s ministerstvem, a to pak může vývoz zakázat. Problematické je to opět v praxi, protože to není moc flexibilní.

No a nově to bude jak?

Tak, jak to navrhuje ministerstvo nyní, budeme mít zase dvě opatření obecné povahy. Budou to dva seznamy léčivých přípravků. Ten první seznam, a říká se mu pozitivní, bude zaměřen na léky hrazené z veřejného zdravotního pojištění. A to ty, u nichž není ohrožena jejich dostupnost a které je možné vyvézt. Je to vlastně povolovací formulář. K vývozu bude oprávněn držitel rozhodnutí o registraci nebo distributor.

Ten druhý seznam je negativní nebo zakazovací a míří na jiné přípravky než jsou ty hrazené z veřejného pojištění, tedy léky na recept. Typicky to budou léky OTC (over the country), kde se úplně nepředpokládá, že by nedostupnost nastávala tak často. Je to menší problém, ale může se to stát. Typicky například Vigantol pro kojence.

Bude to vyžadovat dost aktivity ze strany SUKL, protože oni by měli pozitivní seznam vydávat, respektive jej aktualizovat každý měsíc. A je tam řada kritérií, jež určují dostupnost či nedostupnost přípravku na trhu. A byť myslím, že ta kritéria jsou stanovena celkem racionálně, tak si dokážu představit, že to pro SUKL bude znamenat velkou zátěž.

Vrátím se ještě k těm reexportům. Mám pocit, že už to není tak velký problém, jako byl, a že nepadá jen na hlavu distributorů, ale že reexportují i nemocnice, například. A to léky ze skupin, kde je smějí objednávat pouze nemocnice. To myslím, nový zákon neřeší. Není lepším cílem centrální nákup? Umíme přeci už predikovat, kolik bude diabetických pacientů nových, kolik onkologických i v konkrétních diagnózách…

Otázka centrální nákupů je také dlouho diskutovaná. Ministerstvo ji často zmiňuje. Já jako právník to těžko okomentuji, ale myslím si, že by toto řešení mohlo částečně řešit negativní seznam. Nejde tam jen o léky bezreceptové, ale všechny, které nejsou vydávány na recept, tedy minimálně nějaká možnost, jak se tomu bránit, tu bude, pokud se to prosadí.