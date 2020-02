Pražský dopravní podnik dává za externí advokáty stále víc. Výdaje jsou terčem kritiky | info.cz

Outsourcování právních služeb – tedy zaúkolování externích advokátů navzdory tomu, že podnik má své vlastní – v některých případech smysl dává. Společnostem i veřejným úřadům pomáhá například ve chvíli, kdy stojí před větším právním soustem, než na které jejich vlastní právní oddělení stačí, případně pokud se spor týká specializovaného právního problému, kdy se hodí mít na své straně advokáta zkušeného v dané oblasti. Často prostě jen přijde vhod další právní názor.

Ale i přes to všechno je v poslední době trendem, že veřejné instituce, jako jsou ministerstva či radnice, své faktury za externí právníky seškrtávají, vysvětluje pro INFO.CZ pražská radní a profesí právnička Hana Kordová Marvanová. „V poslední době vidíme přesun právních služeb namísto outsourcingu spíše do inhouse, což je patrné například i na ministerstvech. Na pražském magistrátu se o to také snažíme – i proto, že externí právní služby nemusejí být vždy úplně spolehlivé. Nemáte záruku, že cizí právník to udělá z úhlu pohledu daného veřejného úřadu,“ popisuje Marvanová.

Pražský dopravní podnik v posledních letech jde proti této logice a jeho výdaje za outsourcování právních služeb rychle rostou. Jak INFO.CZ zjistilo prostřednictvím zákona o svobodném přístupu k informacím, DPP spolupracuje se stále více advokátními kancelářemi, kterým navíc v souhrnu platí stále větší sumy. Zatímco v roce 2017 městský podnik zaplatil čtrnácti advokátním kancelářím za jejich právní poradenství 16,7 milionu korun, o rok později už to bylo přes 30 milionů a loni se částka přehoupla přes 46 milionů.

Dopravní podnik tvrdí, že za bobtnáním výdajů na právníky stojí „nárůst agendy a případů, u kterých nezbytně potřebuje služby odborníků z advokátních kanceláří specializujících se na konkrétní oblast práva“. Pražský dopravce podle svých slov vypisuje více tendrů než dříve a řeší více složitějších případů. Část právních výdajů je navíc vynakládána právě kvůli akcionáři – tedy městu Praze, tvrdí DPP.

„V mnoha případech si náš akcionář vyžádal další oponentní posudky, nebo takzvaný second legal opinion, tedy novou analýzu bez ohledu na závěry těch předchozích. To vše se pak promítá do zvýšených nákladů na externí právní služby. Ve složitých případech by analýza interního právního oddělení DPP nebyla naším akcionářem brána za dostatečně relevantní a nepředpojatou,“ vysvětluje pozici dopravního podniku jeho tiskové oddělení.

Jenže podle radní Hany Kordové Marvanové je růst výdajů problémový. „Nerozumím tomu, proč se výdaje zvyšují. Přijde mi, že ten nárůst je naprosto neodůvodněný a rozhodně s tím nesouhlasím. Považuji to za nepřijatelné a budu se na to dále ptát,“ říká.

Mezi příjemci peněz z Dopravního podniku – a de facto tedy i z městského rozpočtu, který ročně DPP posílá přes 13 miliard – figurují i některé advokátní kanceláře, které jsou historicky spojené s kontroverzemi. Ve výpisu za externí právní služby se tak například stále vyskytuje advokátní kancelář právníka Květoslava Hlíny HSP & Partners, které u DPP „dobíhají“ především některé dlouhodobé smlouvy týkající se sporů o výstupy z metra. Podle nejmenovaného bývalého zaměstnance dopravního podniku se však tato advokátní kancelář ještě loni angažovala i v běžném pracovně-právním sporu, který nakonec stál podnik téměř 200 tisíc korun. Přitom u HSP & Partners dozorčí rada DPP již dříve doporučila, aby s ní podnik ukončil veškerou spolupráci. Kromě Hlínových advokátů pak DPP nakupuje právní poradenství i u advokátní kanceláře AK Volopich, Tomšíček a spol., která mezi roky 2010 a 2012 exekučně vymáhala pohledávky za černou jízdu na dětech.

Dobrá zpráva pro město a v konečném důsledku i pro Pražany je nicméně v tom, že dopravní podnik plánuje své náklady na externí právní služby v budoucnosti srazit. „Cílem DPP je snížit výdaje za externí právní služby, zejména v oblasti veřejných zakázek,“ tvrdí. Zda se k tomu největší pražská firma dostane už v letošním roce, zůstává otevřené.