Před demisí, po demisi, nikdo nesmí stát. Červnové plány vlády komentuje Karel Havlíček

Kdyby – teoreticky se může stát všechno – někdo vytiskl tento komentář, vložil jej do kovové schránky a tu do kupole Národního muzea, možná by jej za sto let při další rekonstrukci objevili dělníci, předali historikům a ti by začali bádat: Tak tady máme z těch dávných počátků 21. století takový případ, že vláda v demisi narýsovala plán legislativních prací. A copak se přihodilo, když začala vládnout ministerská rada bez demise? A škrábali by si lysé hlavy a drbali by si vous. My jim ovšem neporadíme, i kdyby nakrásně existoval nějaký stroj času, který by nás do roku 2118 přenesl. Nevíme. Premiér byl podruhé jmenován, vláda zůstala táž, o budoucí se rozhoduje na tajně kabinetních zasedáních i tajně uzavřených stranických referendech, současní členové ministerského sboru se těší na pokračování (dílem) a jiní už pomalu balí kufry.

Stejně bychom nejspíš byli nahraní – muzeum třeba v té době nebude národní, nýbrž stane se pobočkou stánku evropského (snad ne), stát, který známe, už nebude existovat (řekl bych, že to je jisté) a všechny soudobé právní předpisy budou dávno zrušeny (to nabeton, protože žádný zákoník se stoletou trvanlivostí mezi nimi nenajdete). Nejspíš už ani nebudou vlády, neb to vše ve Strakovce či v Bruselu obstarají roboti a nějaký ajťák bude nanejvýš čestným poradcem Centrálního virtuálního exekutivního mozku.

Ovšem teď je teď a co je zapsáno v plánu, má být také dodrženo. Tedy – jak by řekl kapitán Exner (nedotčený ještě liberálními gendrovými pravidly a disponující výhradně mužskými sekundanty): shrňme si to, pánové. Červnový legislativní plán má 19 položek, což je sakra hodně. Poznatek první: ani vládu na počátku roku nenapadlo, že v červnu bude takový mumraj kolem jiných věcí, takže si přichystala nášup před prázdninami (nechci sýčkovat, ale některé navrhované předpisy vypadají tak, že mnohým z nás prázdniny zkazí). Z těch 19 kousků je 13 zákonů – všechny novelizační, jen kolega právník v čele zdravotnického resortu má za úkol představit věcný záměr zákona o Národním zdravotnickém informačním systému. Zbytek tvoří vládní nařízení, kterých je naplánováno šest.

Vůbec je zajímavé podívat se, kteří ministři dostali před létem největší porci legislativních úkolů. Již zmiňovaný šéf zdravotnictví, ale také exekutivní hlava českého zemědělství mají po třech položkách, stejně jako správkyně státní kasy a ministr spravedlnosti. Školáci a vnitro sedí každý na dvou materiálech, zbytek by jako předkladatelé měli zvládnout – každý s jedním návrhem – vedoucí resortů obrany, práce a sociálních věcí a průmyslu a obchodu. V některých případech (spravedlnost, vnitro, obrana, zemědělství, práce a sociální věci) se jeví jako pravděpodobné (ne-li jisté), že dnešní ministři nebudou ministry zítřejšími, takže každého, kdo není včerejší, může po zkušenostech napadnout, kdy asi ti zítřejší dospějí k názoru, že v budoucnu již včerejší, odešedší, to či ono neučinili právě nejlépe, tudíž je nutno obé (to i ono) pozměnit. Novelizační posedlost je ovšem v našich zemských šířkách a délkách tak vyspělá, že to jedno: dokud se nezreformuje celý legislativní systém, budou novátorské infúze dál proudit žilami českého právního řádu na plný plyn, ba nutno říci, že mnohdy nezbytně, neboť jinak by v důsledku normotvorného vynálezectví muselo zdejší právo už dávno zkolabovat.

V červnu bychom se měli dočkat návrhů především v oblasti ekonomické. K těm, se kterými se jistě zejména v tomto předdovolenkovém období bude veřejnost v hojné míře seznamovat, patří nepochybně návrh novely zákona o směnárenské činnosti, který byl vládou schválen už na konci května. Mimochodem – zajímavé: tiskový mluvčí ministerstva vydal 30. května. zprávu, která začíná slovy: „Vláda dnes schválila novelu zákona o směnárenské činnosti …“. Co je na tom tak interesantního? Zpráva byla vydána v 8:30 hodin. Zdá se tedy, že pověsti o ranních ptáčatech nelžou a že se v kabinetu vskutku maká od rozbřesku. Ale dobře tak, splní-li se naděje, které jsou v tuto novelu vkládány (za hlavní novinku je prohlašováno zakotvení možnosti odstoupit od smlouvy do dvou hodin od provedení směny).

V gesci resortu financí jsou i návrhy novel zákona o podnikání na kapitálovém trhu a zákona o finanční kontrole, přičemž u toho druhého informuje ministerstvo dalekosáhleji i o přepravovaném novém zákonu o řízení a kontrole veřejných financí. Mluví se o tom, že jedním z hlavních trendů má být zvýšení operativnosti, transparentnosti a flexibility vnitřní kontroly a její zjednodušení, tak nebudeme jako straky na vrbě tvrdit, že dlouholeté zkušenosti spíše nahrávají perspektivě, že se všechno naopak strategicky zglobální, zastře, zrigidní a zkomplikuje (omlouvám se za ta ošklivá slovíčka), ani nebudeme připomínat žádné populární příklady (jako třeba GDPR). K tomu přihoďme návrh změny zákona o investičních pobídkách z dílny ministerstva práce a obchodu – nutno říci, že investiční politika potřebuje změn jako pověstné prase drbání.

Návrh novelizace zákona o Vojenském zpravodajství v běžné zemi nikoho z letargie nevytrhne, nevzpomene-li si ovšem na kabelkovou kauzu zatím poslední pravicové vlády, jejíž další a další dějství nás ještě nepochybně čekají, aniž by na ně nějaké změny právních předpisů měly očividný vliv.

Ve výčtu nám ještě chybějí návrhy předpisů v oblasti práva trestního (změny trestního zákoníku a zákona o soudnictví ve věcech mládeže), pracovního (novelizace zákoníku práce), správního (bude se měnit základní procesní předpis – správní řád), ve sféře zdravotnictví jistě zaujme novelizace zákona o léčivech (který se ovšem mění neustále, jako ostatně mnoho jiných důležitých přepisů), ve školství zase úprava zákona o pedagogických pracovnících. Tématicky samostatnou kapitolou je novelizace zákona o účastnících odboje a odporu proti komunismu. A to ani nebyla řeč o plánu vládních nařízení, která se dotknou informatiky, ochrany zdraví při práci, školství, vinohradnictví a vinařství či myslivosti.

Plán vskutku bohatý. Jen doufejme, že nám z toho na legislativním úhoru zase nevznikne spíše koukol a všelijaké křoviny. Možná – teoreticky je všechno představitelné – možná se přece jen na střeše Národního muzea za sto let objeví nějaký dělník z masa a kostí, který vytáhne tubus, rozprostře zažloutlý papír, plácne se do čela a řekne: „Ale ne! Tak proto nám ta investiční politika tak funguje, že to ti chlapíci před 100 lety dobře upravili!“ Při té představě vycházíme pravda poněkud verneovsky z toho, že počátkem 22. století se nejen budou ještě vyskytovat dělníci, ale budou se živě zajímat o investiční politiku. Já už se sice v té době nebudu odkudsi z Olšan dávno schopen divit, ale kdybych mohl, divil bych se moc rád. Tak alespoň věřím, že vývoj nezastavíš a že pořád platí: dělnost nade vše. Před demisí, po demisi – nikdo nesmí stát!

JUDr. Karel Havlíček je zakladatelem Stálé konference českého práva, nakladatelem právnické literatury a zabývá se filozofií státu a práva.