Přijďte darovat kostní dřeň, vyzývají advokáti z GHS. I právníci vnímají společenskou odpovědnost | info.cz

Zvláště velké advokátní kanceláře věnují v poslední době část svých výdělků nebo pracovního času společenské odpovědnosti. Nabízejí poradenství neziskovým organizacím, podporují nadační fondy i kulturu. Ojedinělý krok chystá na příští týden středně velká kancelář GHS Legal, která v rámci akce Nábor hrdinů pořádá ve svých vršovických prostorách „veřejně přístupný nábor do registru dárců kostní dřeně“.

„Zúčastnit se může každý, komu je alespoň osmnáct let a ještě neoslavil šestatřicáté narozeniny. Podmínkou je také váha nad padesát kilogramů a dobrý zdravotní stav. Pro zápis do registru stačí na místě vyplnit zdravotní dotazník a provést si stěr z ústní dutiny,“ zve dárce kancelář GHS Legal, která sídlí v pražských Vršovicích, v Kodaňské ulici.

Jak kancelář dále uvádí, „kostní dřeň nebo krvetvorné buňky se nedarují po zápisu nijak ‚do zásoby‘, ale vždy konkrétnímu člověku, který s dárcem musí mít shodu v části genetik, tedy v HLA znacích. Takovou shodu je velmi obtížné najít, proto stále neexistuje vhodný dárce pro zhruba každého čtvrtého nemocného. Z toho důvodu je třeba registr neustále rozšiřovat. Od darování dobrovolníky odrazuje nejvíce strach z následné bolesti. Díky nejmodernějším technologiím je zákrok téměř bezbolestný a dárce je tak při zákroku vystaven pouze krátkému diskomfortu, který je však záhy kompenzován dobrým pocitem ze záchrany života jiného člověka.“

„Část našeho týmu již v registru je, a protože se i naši další kolegové rozhodli připojit, vznikla myšlenka zorganizovat tuto akci v rámci naší advokátní kanceláře,“ vysvětluje pro INFO.CZ office manažerka GHS Legal Patrície Nguyenová. „Vzhledem k tomu, že máme k dispozici vhodné prostory a naším cílem je získat co nejvíce potenciálních dárců, je nábor veřejný a může se přijít zapsat kdokoliv,“ dodává.

Nábor tak v kanceláři probíhá v úterý 3. března odpoledne. Více o Českém národním registru dárců dřeně si můžete přečíst na specializovaném webu.

Společenská odpovědnost jako trend

Společenská odpovědnost advokátů je v poslední době stále sledovanějším tématem, v této kategorii je udělována například i specializovaná cena v rámci žebříčku Právnická firma roku. Kanceláře k tématu přistupují různě, například společníci firmy Císař, Češka, Smutný, která zmíněnou cenu tradičně vyhrává, založili Bohemian Heritage Fund, v němž spojují i další mecenáše a v současnosti jsou jedním z hlavních iniciátorů projektu výstavby nových svatovítských varhan.

Velmi aktivní jsou také další kanceláře. Například jednička českého trhu Havel & Partners každoročně předává dobročinné šeky v rámci ankety Právník roku, letos takto podpořila Nadační fond dětské onkologie Krtek.

„Kancelář se kromě přímé finanční podpory dobročinných nadací a projektů zaměřuje také na bezplatnou právní pomoc, v loňském roce odpracovala zdarma více než 650 pro bono hodin. Touto formou kancelář podpořila mj. Nadaci Krása pomoci či Nadační Fond AutTalk Kateřiny Sokolové, Nadační fond Českého rozhlasu Světluška, Spolek/Fond na obranu nespravedlivě stíhaných, Uměleckoprůmyslové muzeum, České vysoké učení technické a mnoho dalších subjektů,“ uvádí kancelář.

Třeba spolupráci kanceláře White & Case s Pamětí národa jsme pak nedávno věnovali i samostatný text.

„Jako advokáti vnímáme svoji zodpovědnost nejen k našim klientům, ale také ke společnosti jako celku. Je to společnost, kdo nám umožnil relativně bezplatné vzdělání, a do jisté míry také svobodné a nezávislé podnikání. I proto cítíme, že jsou oblasti, ve kterých máme společnosti na oplátku co nabídnout,“ vysvětluje pro INFO.CZ své vnímání společenského odpovědnosti advokátka GHS Legal Klára Švandelíková.

„Své znalosti a zkušenosti z advokátní praxe zprostředkováváme dětem z dětských domovů a na základních či středních školách. Věnujeme se též pro bono případům s úmyslem hájit spravedlnost a pomoci lidem, kteří dle našeho mínění takovou pomoc potřebují,“ dodává.