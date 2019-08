Přijít o řidičák a auto nestačí, viníci autonehod by se měli učit zodpovědnosti při řízení | info.cz

10. DÍL SERIÁLU TRESTY BUDOUCNOSTI | V České republice může soud zakázat například viníkům dopravních nehod, kteří se svým prohřeškem zároveň dopustili trestného činu, řídit automobil. Nebylo by ale efektivní, kdyby se jim za trest jejich dopravní prostředky zároveň a automaticky zabavovaly? Působilo by to opravdu výchovně, následně by se mohly prodat a z pořízených peněz by bylo například možné uhradit odškodné. S dobrým nápadem ale v tomto ohledu přichází i Probační a mediační služba, která ve spolupráci se Švýcarskem vyvinula vzdělávací program na učení se zodpovědnosti při řízení.

Tresty budoucnosti Česká republika má dlouhodobě přetížené věznice a počtem vězňů se vymyká evropskému průměru. Trestní zákoník přitom nabízí vedle trestu odnětí svobody dalších 11 typů trestů, takzvaných alternativ k vězení. Proč se nevyužívají tak často, jak by bylo žádoucí? Co je třeba udělat pro to, aby soudy častěji nařizovaly peněžité tresty a posílaly odsouzené do domácího vězení? A neměli bychom se na začátku 21. století zamyslet i nad tím, zda nepotřebujeme i zcela nové tresty, třeba zákaz vstupu na sociální sítě či povinné seznámení se s dějinami? Na tyto otázky odpovídá patnáctidílný seriál INFO.CZ Tresty budoucnosti.

Že je ten správný čas na koncepční přemýšlení o nových druzích trestů, napovídají i některé diskuse na sociálních sítích. „Chtělo by to otočit i pojmosloví, nenazývat peněžitý trest alternativním, ale naopak vězení jako alternativu k peněžitému. A opravdu se otevírá pole k inovacím - nejen zákaz internetu, ale třeba i zabavení vozidel u dopravních deliktů,“ napsal na Faceboku Libor Dušek, který se zabývá takzvanou ekonomií práva a efektivností trestání. „Nebo u nenávistných činů směřování k cílové skupině. Jedna věc je zaplatit za nenávistné výroky o uprchlících 50 tisíc do státního rozpočtu. Jiná věc je poslat týchž 50 tisíc na pomoc uprchlíkům,“ dodal.

V pravém slova smyslu by v případě zabavování automobilů ani nešlo o zcela nový trest, v trestním zákoníku totiž již v současnosti najdeme jak zákaz činnosti (v tomto případě tedy řízení motorového vozidla, a to až na deset let), tak i trest spočívající v propadnutí věci.

Ten ale míří přece jen jinam, než v úvodu sepsané věty a má svá jasně daná pravidla a podmínky, za nichž lze uplatnit. Problém by byl zejména v tom, že podle šestého odstavce paragrafu 70 trestního zákoníku připadá taková věc státu. Nejde ale o nic, co by nešlo vyřešit.

Program pro viníky dopravních nehod

„Již dnes lze zabavit věc, kterou pachatel spáchal trestný čin. Pokud jde třeba o recidivisty, kteří například řídí opilí a zabijí lidi, tak to jistě je na místě. Bylo by možné uvažovat nad tím, že by to šlo použít v širším rozsahu, než jenom když byla věc použita při trestném činu,“ říká k tomuto trestu předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek, který si ale osobně nemyslí, že by výrazné posílení trestní represe snížilo počet dopravních nehod.

Jeho kolega z Poslanecké sněmovny, předseda Ústavně právního výboru Marek Benda (ODS), zase varuje před tím, že by takovýto trest šel snadno obejít.

I podle Probační a mediační služby existuje v České republice dostatek různých trestů, dopadajících na trestné činy v dopravě. „To, co považujeme naopak za potřebné, je zavedení programu pro odsouzené viníky dopravních nehod, ve kterém by se učili zodpovědnosti při řízení. Know-how tohoto programu Probační a mediační služba v minulosti vytvořila ve spolupráci se švýcarskými experty a program byl s velkým úspěchem v naší české praxi již ověřen. Zavedením programových center, o kterých více píšeme v Koncepci rozvoje probace a mediace do roku 2025, by byla zajištěna například dostupnost tohoto programu v široké praxi ČR,“ uvádí Kristína Labohá z Probační a mediační služby.

Je možné bez auta dál pracovat?

Celá tato úvaha má ale samozřejmě i svou druhou stranu, podobně jako například tehdy, když jsou neplatiči alimentů postihováni zákazem řízení. Co s řidiči, kteří se bez automobilu neobejdou v práci? To je jistě nutné zvážit, uvědomme si ale, že těmto lidem soud stejně sebere řidičský průkaz.

„Automobil je v dnešní době a pro některé osoby či některá povolání v podstatě naprostou nezbytností. V případě viníků dopravních nehod by asi zabavování osobních automobilů či obecněji automobilu přicházelo v úvahu jen a pouze v naprosto výjimečných případech, kdy by bylo zřejmé, že dopravní nehoda je výsledkem hlubokého narušení toho, kdo ji způsobil a lze se do budoucna obávat recidivy. Nicméně pro takové případy umožňuje zákon odnětí řidičského průkazu, takže i tady bych byl velmi opatrný,“ popisuje danou situaci místopředseda České advokátní komory a prezident Unie obhájců Tomáš Sokol.

V seriálu Tresty budoucnosti vyšlo:

1. DÍL: Domácí vězení i peněžité sankce pachatele opravdu zasáhnou, podmíněné tresty ne

2. DÍL: Každý vězeň stojí ročně stovky tisíc. Česko jich má nadprůměrně a zbytečně moc

3. DÍL: Pracuje jen necelá polovina vězňů a do věznic se příliš často vracejí

4. DÍL: Peněžité tresty mohou státu přinést miliony, soudci je ale nařizují pořád málo

5. DÍL: V domácím vězení je jen zhruba 100 lidí. Na náramky se čekalo deset let

6. DÍL: Tomáš Řepka si díky prospěšným pracím odsedí kratší dobu. Jak tento trest funguje?

7. DÍL: Zapletli jste se do fotbalové bitky? Na stadion se nemusíte podívat až deset let

8. DÍL: Posílat neplatiče výživného do vězení nedává smysl, říká šéf Nejvyššího soudu Pavel Šámal

9. DÍL: Zákaz Facebooku za nadávky a šíření poplašných zpráv? Problém by byl s kontrolou, shodují se experti