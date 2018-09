Proč se advokáti stydí za své miliony? S výsledky se chlubí jen málo právníků

Pro PwC Legal skončil fiskální rok až k letošnímu 30. červnu. Jak kancelář informovala, dopadl úspěšně, její obrat totiž vzrostl meziročně o 18 procent na více než 43 milionů korun. Peníze, které zvládlo vyfakturovat 24 právníků, přineslo zejména poradenství ohledně transakcí a zdravotnického a IT práva.

Další rok by měl být podle řídícího partnera kanceláře Bořivoje Líbala ještě lepší. Pomoci má i nová specializace, spočívající ve sportovním právu: „Minulý rok byl pro advokátní kancelář PwC Legal příznivý a pevně věříme, že v roce 2019 budeme v nastoleném trendu, tedy zvyšování obratu, dále pokračovat. Růst chceme mimo jiné zajistit rozšířením poskytovaných právních služeb o další specializované oblasti práva, jako je například právo sportovní.”

Razí Havel & Partners nový trend?

Advokáti bývají většinou na jakékoliv poskytované informace více než střídmí. Nemáme zde ani tak na mysli údaje zveřejňované prostřednictvím obchodního rejstříku, jako jasné marketingové využití těchto čísel. Tedy nikoliv splnění povinností uložených zákonem, ale aktivní využití svých úspěchů k budování vlastní značky a přesvědčování ostatních o své jedinečnosti.

Pokud jde o hospodářské výsledky, zcela opačný trend už několik let razí advokátní kancelář Havel & Partners, dříve Havel, Holásek & Partners. Ta o svých číslech pravidelně informuje prostřednictvím tiskových zpráv, a to někdy více, někdy méně podrobných.

Zatím naposledy takto dala vědět o svých výsledcích za první pololetí letošního roku: „Obrat za čisté právní služby se dohromady meziročně zvýšil o 13,4 %, tomu adekvátně odpovídá i nárůst zisku. Úspěšné bylo především druhé čtvrtletí, kdy růst obratu dosáhl 20,5 %. Dvojciferným tempem rostly všechny tři klíčové kanceláře, tedy Praha, Brno i Bratislava.”

Kancelář při této příležitosti rovněž uvedla, že „klíčovými poradenskými oblastmi zůstávají fúze a akvizice, právní a daňové strukturování osobního majetku či nemovitostní projekty, významně roste také skupina zabývající se soudními spory a arbitrážemi”.

Jde tak o stovky milionů korun. Podle informací, které poskytl začátkem srpna serveru INFO.CZ řídící partner kanceláře Jaroslav Havel, by měly letošní čisté tržby za právní služby přesáhnout 600 milionů korun.

„Věříme, že jen za čisté právní služby, tedy bez pohledávek a přefakturací, dosáhneme tržby převyšující 600 milionů korun. Máme detailní plán strategického rozvoje na dalších pět let, během kterých chceme tržby navýšit o 40 až 50 procent na více než 800 milionů korun,” uvedl tehdy Havel v rozhovoru pro INFO.CZ.

Česká advokátní kancelář si podle něj může sáhnout i na miliardu korun: „Je to velké číslo, do budoucna by asi dosažitelné bylo, pokud by měla firma hodně práce v zahraničí a zaměřovala se na některé další služby, například daňové poradenství. Čistě z českého a slovenského trhu by to bylo velmi těžké.”

Je nepatřičné mluvit o penězích?

Pokud jde o výsledky, Jaroslav Havel je, ve srovnání s ostatními advokáty a šéfy velkých právních firem působících v České republice, opravdu nezvykle sdílný. Jakoby si ti další mysleli, že mluvit o penězích je nepatřičné a pro advokáty se nehodí to, co běžně dělají jejich klienti. Tedy sdělovat nejen obrat, ale třeba i čistý zisk.

Svou roli jistě hraje konzervativnost advokátů. Tu má v kostech většina z nich, ať už chtějí, nebo nechtějí. Dělat něco, co nebylo po staletí zvykem? A proč, když to jde i bez toho? I takto bude mnoho právníků přitupovat k prezentaci sebe sama, logicky se to o to více odrazí na držení čísel pod pokličkou.

Prezentace advokátů je tématem sama o sobě. Minimálně na papíře totiž stále platí poměrně přísná stavovská pravidla, na jejichž dodržování dohlíží Česká advokátní komora. Týkají se také třeba toho, zda a jak mohou advokáti inzerovat a vystupovat v médiích.

K tomu se přidávají další limity, spojené například s pravidly dodržování mlčenlivosti a advokátního tajemství. Advokáti nesmějí, pokud k tomu nemají výslovný souhlas, mluvit o svých klientech a souvislostech jejich případu. Vlastně by bez dalšího ani neměli potvrdit, zda ten či onen člověk či ta či ona firma, využívají jejich služeb.

Vzpomeňme si i na debaty vedené ohledně kontrolního hlášení DPH, elektronické evidence tržeb či povinných informací spojených s bojem proti praní špinavých peněz. Advokáti se proti zamýšleným změnám mnohdy vymezovali, obávali se totiž právě ohrožení svých klientů a postupného prolamování jednotlivých tajemství, která logicky střeží. Zůstavat ve stínu, v pozadí, v soukromí radit, i to je pro tuto profesi přece typické.

Nezaplatili jsme jim moc?

Samozřejmě ale je to všechno ještě složitější. Příliš dobrá čísla mohou, minimálně v poradenském byznysu, který prakticky nevyužívá žádný hmotný materiál a ani neprodává výrobky, jejichž cena je přece jen dána, marketingově sehrát i zcela opačnou roli.

Nezačnou si klienti říkat, jestli nám neplatí příliš, když se nám podařilo utržit a vydělat tolik peněz? I takováto obava se může prohánět hlavami klíčových českých právníků, kteří o číslech nemluví. Je pravda, že v poradenství se opravdu obtížně měří, co kolik stojí, stejně jako to, že v řadě z nás bývá zakořeněna snaha platit co možná nejméně. I takovéto starosti tak mohou vyznívat logicky.

Jistě bychom přišli ještě na další důvody, proč nejde naprostá většina advokátů se svými čísly proaktivně na trh. Svou roli hrají třeba i mezinárodní sítě či jiná přeshraniční angažmá.

Je to ale škoda. Kancelář totiž zároveň o prezentaci většinou stojí. Chtějí být vyhlašované a oslavované jako největší, nejlepší a nejúspěšnější. Bez jasných a naplno srovnatelných dat je to ale velmi obtížné. Tak kdo další nám pošle své výsledky?