Proč Zeman oslabuje Nejvyšší správní soud? A co se děje v Polsku? Týden v právu komentuje Jan Januš

Píše se historie. Od začátku týdne už není Josef Baxa šéfem Nejvyššího správního soudu, ale jeho řadovým členem. Na toto místo nastoupil dosavadní místopředseda Michal Mazanec. Soud ale v současnosti nemá obsazený místopředsednický post. Co by na to říkal legendární šéf Soudcovské unie Jan Vyklický, už se bohužel nedozvíme. Jak se ale tento týden ukázalo, jeho myšlenky jsou mezi právníky stále živé. Jeho jméno dokonce ponese nová pocta. A jak to teď vypadá v polské justici?