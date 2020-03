Procházka: Pro podnikatele je teď praktické snížit náhradu mzdy na 60 % průměrného výdělku | info.cz

ANALÝZA TOMÁŠE PROCHÁZKY | V České republice platí nouzový stav a do 24. března do 6:00 hodin s výjimkami také zákaz volného pohybu osob na celém území České republiky. Jak je to v případě, že budete muset v důsledku vládních opatření uzavřít provozovnu? Praktické je přijmout vnitřní předpis pro možnost snížení náhrady mzdy na 60 % průměrného výdělku a vyčkat, jak se bude situace legislativně vyvíjet. Finální rozhodnutí o tom, kolik bude náhrada mzdy, je možné odložit až do zpracování mezd za březen.