Prolomení mlčenlivosti advokátů? Klíčový výbor doporučil poslancům schválit sporné změny, právníci se brání

Novela v předložené podobě počítala s tím, že zmíněné profese by poskytovaly údaje jen pro mezinárodní správu. Proti rozšíření na advokáty již protestovala advokátní komora. Ministerstvo financí však s rozšířením souhlasí.

Novela daňového řádu na základě evropské směrnice DAC 5 zavádí povinnost bank, poskytovatelů platebních služeb nebo advokátů a poradců poskytovat daňové správě údaje vyplývající ze zákona o boji proti praní špinavých peněz. Jde o informace, které už nyní musí poskytovat Finančnímu analytickému úřadu.

Informace by měly podle směrnice sloužit k mezinárodní spolupráci při správě daní, ministerstvo však šlo nad rámec směrnice a chce, aby finanční instituce poskytovaly informace i pro tuzemskou správu daní. Poslanci Pirátů ve Sněmovně předložili pozměňovací návrh, který tuto povinnost rozšiřuje i na advokáty a další profese jako jsou daňoví poradci nebo notáři. Pirátům přijde nelogické, aby se získané údaje daly využívat jen pro mezinárodní správu daní, ale už ne pro tuzemskou, zdůvodnil to dnes jejich poslanec Mikuláš Ferjenčík.

"Tady nejde o žádné budování velkého bratra, jak je nám podsouváno," řekla dnes před členy výboru ministryně financí Alena Schillerová. Uvedla, že ministerstvo o toto rozšíření stálo již v době, kdy novelu připravovalo, narazilo s tím však v Legislativní radě vlády, a proto od toho ustoupilo.

"Tady se prolamují ústavní práva pro běžnou tuzemskou správu daní," varoval bývalý ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09). Podle stanoviska České advokátní komory by přijetí návrhu Pirátů znamenalo zásadní a protiústavní zásah do ochrany důvěrnosti informací sdělovaných advokátovi.

Výbor doporučil schválit také návrh ústavně právního výboru, který některá navrhovaná opatření zmírňuje. Například správci daní by už neměli mít právo získat od bank třeba IP adresy, z nichž se klienti připojují k bankovním službám, nebo telefonní čísla klientů. Ministryně Schillerová to také podpořila. Podle doporučení výboru by o informace žádalo Generální finanční ředitelství a komunikovalo by výhradně s vedením dané profesní komory.

Novelu by mohla Sněmovna schvalovat příští týden. Dnešní usnesení rozpočtového výboru je pro ni doporučením. Pokud poslanci předlohu schválí, dostane ji k projednání Senát.