Protikorupční speciál není třeba, pak bychom mohli mít i speciál na drogy či nehody, říká Chvojka

Jaká oprávnění komunistických prokurátorů jste považoval za nejvíce jdoucí proti pravidlům trestního procesu tak, jak je běžný v demokratických zemích?

Socialistická justice nedokázala zaručit spravedlivý proces. Pokud byla nějaká kauza zatížena politickými zájmy, tak se od nich nedokázal soudce ani státní zástupce oprostit. To byl největší exces tehdejší doby.

Smutným jevem 50. let bylo zřízení Právní školy pracujících při ministerstvu spravedlnosti. Úkolem bylo vyškolit nejen soudce ale i prokurátory nového typu, přičemž výuka trvala necelý rok. Někteří absolventi, budoucí prokurátoři, přitom neměli ani střední školu. Velkou anomálií byl všeobecný dozor prokuratury nad dodržováním socialistické zákonnosti tak, jak byl vymezen v tehdejším paragrafu 14. Toto ustanovení bylo zrušeno až v roce 1990.

Úkolem prokurátora nebylo chránit práva občanů, ale dozírat na zachování socialistické zákonnosti, a to i proti vůli dotčených jedinců. Prokurátor mohl podat protest i proti rozhodnutí učiněnému ve prospěch občana.

Pokud půjdeme do současnosti, s jakými excesy státních zástupců jste se jako právník v posledních letech setkal?

Osobní zkušenost s nějakými zásadními excesy státních zástupců nemám. Chyby se stávají, ale proto koneckonců máme řádné i mimořádné opravné prostředky. Je potřeba využívat i kontrolní mechanismy soustavy státního zastupitelství. Myslím si, že Česká republika je funkčním právním státem a každý se nakonec domůže soudní ochrany svých práv, i když někdy to bohužel trvá docela dlouho.

Činnost státního zastupitelství samozřejmě sleduji i jako politik a člen Ústavněprávního výboru Poslanecké sněmovny. Získané poznatky aplikuji při své zákonodárné činnosti.

Považujete za exces státních zástupců zásah na Úřadu vlády v době vlády Petra Nečase (ODS) a související aktivity státních zástupců?

Za exces považuji nejen samotný zásah, ale i jeho účelovou až teatrální mediální prezentaci.

Potřebuje podle vás ČR protikorupční speciál státního zastupitelství?

Ne. „Protikorupční speciál“ není v tuto chvíli reálný ani potřebný. Neexistuje politická vůle k jeho zřízení. Státní zástupci se již dnes mohou specializovat na určitou oblast. K tomu není potřeba měnit účelově organizační strukturu státního zastupitelství. Pokud by mělo být zvláštní státní zastupitelství pro oblast korupce, proč ne třeba pro oblast drog, násilné trestné činnosti nebo dopravních nehod? V původním návrhu zákona ani nebyla nijak stanovena jeho kontrola a odpovědnost. To je pro mě nepřijatelné.

