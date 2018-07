Ptát se na trestní řízení podle informačního zákona bude zbytečné. Úřady již nemusí zdůvodňovat neposkytnutí údajů

Zatímco nyní informační zákon ukládá úřadům údaj z probíhajícího trestního řízení žadateli neposkytnout, novela by tyto informace z působnosti zákona zcela vyloučila. Žádost o ně by úřady odmítly, aniž by musely vysvětlovat proč.

"Zákon se dále nevztahuje na poskytování informací o probíhajícím trestním řízení a osobách na něm zúčastněných, s výjimkou informací o rozhodnutích soudů ve věci samé," stojí v novele.

Předkladatelé úpravu zdůvodňují postojem Nejvyššího správního soudu, který podle nich "přes výslovný pokyn zákonodárce neposkytovat takové informace" dovodil, že se má zkoumat, zda je jejich ochrana nezbytná nebo zda trvá naléhavý zájem na neposkytnutí informace. "Tato změna zapříčinila dalekosáhlé zatížení orgánů činných v trestním řízení, které musely vždy podrobně zdůvodňovat, proč informaci nelze poskytnout," stojí v důvodové zprávě novely. Navíc musely argumentovat tak, aby požadované údaje ve zdůvodnění odmítnutí žádosti nepoužily.

"Vyloučením probíhajícího trestního řízení z působnosti informačního zákona tak dosavadní norma materiálně nedozná změn, odpadne však administrativní zatížení orgánů činných v trestním řízení," napsali autoři. Veřejnost bude o postup trestního řízení napříště informována pouze na základě trestního řádu. Údaje bude poskytovat jen policie nebo státní zastupitelství.

Předkladatelé poukazují na to, že novela reaguje i na závěry sněmovní vyšetřovací komise k únikům informací z vyšetřovacích spisů. Sněmovna tehdy vyzvala vládu mimo jiné k úpravě k informačního zákona tak, aby nebyla prolamována zásada neveřejnosti přípravného trestního řízení.

Předloha je ve Sněmovně ve druhém čtení. Úprava informačního zákona v ní má i kritiky. Pirát Ondřej Profant původně chtěl takřka celou širší novelu zákona o svobodném přístupu k informacím vypustit. Jde podle něho o takzvaný přílepek, který nemá se zpracováním osobních údajů nic společného.

Nyní hodlá Profant prosazovat změkčení i současného znění ustanovení o neinformování o probíhajícím trestním řízení. Úřady by o něm podle poslancovy úpravy neposkytly žadateli údaje jen v případě, že by to ohrozilo nebo zmařilo účel trestního řízení, zejména pak zajištění práva na spravedlivý proces. Na druhou stranu by se jeho úprava týkala i trestního řízení obecně, což podle něho zahrnuje "nesmírně široký okruh informací".