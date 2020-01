Řecko odsoudilo českého řidiče k úhradě celního dluhu 25 milionů, je v bezvýchodné situaci | info.cz

ČESKÁ JUSTICE | Řecko odsoudilo českého řidiče kamionu k úhradě celního dluhu 25 milionů korun. Řekové mu doměřili celní dluh za firmu deset let poté, co vezl zboží pro zaměstnavatele z Makedonie do Řecka, přičemž v Řecku už vykonal jeden trest. Dnes otec tří dětí dluží 44 milionů korun a ocitl se v bezvýchodné situaci.