Respektují firmy zákony? Začíná průzkum Compliance Academy Petra a Michala Morozových | info.cz

O compliance se v České republice začalo mluvit hlavně po přijetí zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, k němuž došlo na konci roku 2011. Z počátku těžko uchopitelné i představitelné téma vždy ve veřejném povědomí ožívá poté, co se do problémů dostane některá z větších firem, v poslední době například Agrofert.

Problematika compliance je ale daleko širší. „Nejjednodušeji lze compliance popsat jako systém dodržování pravidel. Ta mohou být různá, od legislativních, regulatorních, organizačních až po zákaznická. Tedy ta, která na firmy dopadají zvenčí. Hodně často se však zapomíná, že chování firmy by mělo být v souladu nejen s tím, co jí diktuje vnější prostředí, ale především s tím, jaké hodnoty ona sama přijme za své. Tam to totiž všechno začíná,“ vysvětluje v připravovaném rozhovoru Petr Moroz.

Ten se svým bratrem Michalem nedávno založil vedle své společnosti Screening Solutions, zabývající se právě bezpečnostními a compliance otázkami, ještě Compliance Academy: „Akademie je od našeho podnikání oddělená, protože jsme nechtěli prodávat jen vlastní myšlenky a svoji pravdu. Nepřipadalo v úvahu, abychom to pojali jako většina naší konkurence, která zpravidla pořádá uzavřené akce pro své klienty. Tenhle přístup nám umožňuje zapojit ty nejlepší experty ze všech oborů napříč trhem, bez ohledu na to, pro koho zrovna dělají. Screening Solutions nicméně akademii podporuje a finančně přispívá na její provoz. Jsme však otevřeni dalším partnerům a sponzorům.“

Jednou z hlavních aktivit, které akademie na letošní podzim plánuje, je zmíněný průzkum Compliance 360°. Ten právě začíná, a to za mediálního partnerství INFO.CZ a ve spolupráci s Vysokou školou ekonomickou a různými profesními organizacemi. „Spolu s nimi plánujeme oslovit firmy ze všech významných a průmyslových odvětví. Očekáváme, že se aktivně zapojí minimálně 100 subjektů z alespoň deseti významných segmentů,“ popisuje Petr Moroz.

„Sběr dat bude probíhat během září a října, v listopadu bychom rádi dotazníky vyhodnotili. Výsledky průzkumu plánujeme publikovat symbolicky 9. prosince, na který připadá Mezinárodní den boje proti korupci,“ dodává.