Revoluce v zakládání firem. Všechno stihnete za den a k notáři nebudete muset osobně | info.cz

Ministerstvo průmyslu a obchodu a Notářská komora připravují osvětovou kampaň, v níž ukáží, jak jednoduché je založit v České republice společnost s ručením omezeným. Dá se to stihnout i za jeden den. Vymezí se tak rovněž proti zprávě Světové banky Doing business, která na to počítá s termínem téměř 25 dnů. Z tohoto údaje přitom při návrhu některých změn vychází například i Pirátská strana. Zakládání společností ale čeká v dohledné době zcela revoluční změna.