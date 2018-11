Řidičský průkaz se dlužníkům vrátí až poté, co zaplatí chybějící výživné, rozhodl Ústavní soud

Člověk, který dluží na výživném a kvůli tomu přišel o řidičský průkaz, by jej měl zpravidla dostat zpátky až poté, co peníze splatí. Dosažení dospělosti dítěte by v tom nemělo hrát roli. Ústavní soud se tak dnes zastal sourozenců, kteří se soudí o výživné s otcem. Muž v minulosti dostal řidičský průkaz zpět poté, co děti oslavily 18. narozeniny. Podle ústavních soudců se ale nabytím zletilosti dítěte nezměnila podstata pohledávky, která stále zůstává nedoplatkem výživného na nezletilé dítě.