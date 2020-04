Rodiče začínají mít problém platit výživné. Co mají dělat? | info.cz

Několik týdnů trvající nouzový stav už má citelné dopady na příjmy lidí. To má mimo jiné za následek potíže s placením výživného. Vyplývá to alespoň z dat Koroporadny Unie rodinných advokátů, která po celou dobu nouzového stavu nabízí pomoc především v oblasti rodinného práva. Co je možné v takové situaci dělat?