Rozbor občanského zákoníku na tři tisíce stran. Jak se psala právní kniha roku, popisuje Jan Petrov

Komentář k novému občanskému zákoníku, připravovaný též pod vaším vedením, získal autorskou cenu na Karlovarských právnických dnech. Jak dlouho jste na této knize pracovali?

Něco málo přes rok, ale zato velmi intenzivně. Měli jsme štěstí, že vše dopadlo dobře a autoři byli spolehliví. Na knize ale budeme pracovat ještě mnoho let. Každé nové vydání by mělo být znatelně lepší než to předchozí a mimo jiné zapracovat všechnu novou judikaturu, která vyšla v mezidobí.

Jak vypadal váš autorský kolektiv?

Usilovali jsme o pestrý a meritokratický výběr. Kolektiv sestával z 82 autorů, z toho 33 z justice, 31 z advokacie, šest z notářství, osm z právní akademie a čtyři z dalších působišť. Mezi autory je pět soudců Nejvyššího soudu a několik partnerů význačných advokátních kanceláří, ale také někteří talentovaní advokátní koncipienti a justiční asistenti. Některé autory jsme neznali osobně, ale znali jsme jejich odborné texty a oslovilo nás, jak kvalitně a poctivě píší.

V čem je tento komentář podle vás specifický?

Stručností, snahou jít rovnou k problému, přehlednou strukturou výkladu, aktuálností a podrobnou rešerší judikatury. Zpracování v jediném svazku nám však u některých problémů umožňuje jen stručněji uvést stěžejní argumenty a citovat relevantní zdroje.

Co nového jste se o občanském zákoníku díky této práci dozvěděl?

Je založený ještě více, než jsem si myslel, na prvorepublikové právní kultuře a také té rakouské, na kterou první republika navazovala. Nový občanský zákoník sice vyvolává potřebu, aby se česká právní teorie lépe seznámila se staršími českými a dnešními rakouskými díly, ale přitom je k české právní praxi poměrně šetrný. Mnoho z toho, co český právník zná, platí i nadále, jen někdy trochu jinak. Pokud by se občanský zákoník rozsáhleji inspiroval nám vzdálenějšími právními zdroji, např. německými, vyvolalo by to podstatně větší transformační náklady. Je tak štěstí, že občanský zákoník byl svěřen autorovi, který se vyznačuje neúctou ke komunistickým právním výdobytkům a úctou k dřívější právní tradici.

Nový občanský zákoník je účinný už přes čtyři roky. Jak se podle vás osvědčuje?

Podle mých advokátských zkušeností solidně. Nepřináší více problémů než ten dřívější a jeho výhody jsou jasné. Můžeme psát smlouvy podstatně svobodněji a nemusíme se neustále bát neplatnosti. Uznávám, že tam, kde se dříve uplatňoval výhradně obchodní zákoník, problém zpravidla nevznikal. Ale kdekoli se dříve uplatnil i jen zčásti starý občanský zákoník, bylo třeba si dávat mimořádný pozor. Pro představu: podle starého občanského zákoníku byla smlouva neplatná i jen proto, že cena měla být po jejím uzavření vyčíslena znalcem.

Jak hodnotíte dosavadní judikaturu, která vznikla právě na základě nových pravidel?

Přístup Nejvyššího soudu je zatím spíše příjemným překvapením, ale přístup různých jeho senátů může být různý. Je znát, že Nejvyšší soud je dnes vyspělejší než před 15 lety. Rekodifikace umožňuje přehodnotit některé zažité přístupy. Vyzdvihl bych také, že Nejvyšší soud odvedl dobrou práci v souvislosti s náhradou za újmu na zdraví. Přijal metodiku, která konkretizuje obecná pravidla v občanském zákoníku tak, aby se odškodnění poskytovalo v předvídatelné a přijatelné výši – ne už tak nemravně nízké jako podle starého občanského zákoníku. Na druhou stranu jsem zvědavý, nakolik se Nejvyššímu soudu podaří překonat dřívější příliš zužující pojetí příčinné souvislosti a náhrady majetkové škody.

Někdy se zdá, že někteří soudci rozhodují podle svého uvážení bez ohledu na to, že se pravidla změnila. Máte také tento pocit?

V případě Nejvyššího soudu jistě ne. Snad se ani nejedná pocit, ale o závěr podložený tím, že jsem za poslední tři roky přečetl téměř všechna jeho civilní, obchodní a insolvenční rozhodnutí. V případě soudů nižšího stupně nevím. Máme zde jen dílčí zkušenost, obdobně jako jiní advokáti. Nemohu zevšeobecňovat.

Jak se zpětně díváte na své působení v čele Justiční akademie?

Dostal jsem příležitost pracovat se zajímavými lidmi na zajímavé pozici a posunout některé věci vpřed. Poznal jsem, jak je těžké skloubit drajv a takt. Doufám, že bych dnes měl stejně toho prvního a o něco více toho druhého. Je určitě dobře, že jsem své působení u Justiční akademie pojal jako práci na dobu určitou a po třech letech odešel.

Našel jste se teď v advokacii? Čemu se konkrétněji věnujete?

Ale já se neztratil (smích). Nejvíce sporné agendě, ale i korporačnímu právu. Mimo to zanedlouho ukážeme světu náš monitoring judikatury. Děláme ho s ambicí, aby byl to nejlépe zpracovaný produkt daného zaměření v České republice.

Na čem pracujete v současnosti? Připravujete další knihu?

Už jsme začali s přípravou druhého vydání komentáře. Mimo to se podílím dvěma kapitolami na učebnici k věcným právům pod vedením Jiřího Spáčila, která vyjde přibližně za měsíc. A s kolegy Lasákem a Černým máme rozpracovanou sbírku příkladů k právu obchodních korporací.